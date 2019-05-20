Томских студентов приглашают на марафон «Точка отсчёта»

Томский Обзор / Фото: 22 апреля 2019 // Фото: 1.changellenge.com

В среду и четверг, 24 и 25 апреля, в Томске состоится двухдневный марафон «Точка отсчёта», по итогам которого участники смогут пройти стажировку или трудоустроиться на предприятия компании «СИБУР».

Как сообщает пресс-служба мэрии, в мероприятии могут принять участие старшекурсники бакалавриата и магистранты, получающие образование по инженерным, техническим, химическим, нефтегазовым и другим точным или естественно-научным специальностям в ведущих томских вузах. Мероприятие начнется в 14:00 в развлекательном комплексе FAKEL (ул. Красноармейская, 120).

Информацию о регистрации можно найти на странице события.

В течение первого дня студенты пройдут отбор, лучших кандидатов пригласят на индивидуальное интервью, которое состоится 25 апреля. По итогам собеседований выберут сильнейших студентов, которых пригласят на двухгодичную программу для выпускников «Первый элемент», либо на стажировку СИБУРа для студентов старших курсов.

Подготовка молодых специалистов по программе «Первый элемент» будет проходить в несколько этапов. Первые два – сроком шесть месяцев, третий – в течение года.

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