«Фундамент практически готов»: Алексей Будников о восстановлении второго дома на Савиных,10

16 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Второе здание, которое томский предприниматель Алексей Будников взялся восстанавливать по программе «Дом за рубль», находилось в аварийном состоянии больше десяти лет. После пожара осталось без крыши, а внутри начали расти деревья.

А сейчас в доме, расположенном на Савиных, 10 (рядом с первым объектом Алексея) уже идут работы с фундаментом. О том, как они продвигаются и что ждет его в этом сезоне, инвестор рассказал в интервью «Томскому Обзору».

От идеи к реализации

Идея восстановить второй дом на Савиных, 10, возникла у Алексея Будникова еще несколько лет назад. Проект был готов, но его реализация затянулась из-за нестабильной экономической обстановки b ростом цен на стройматериалы. Сейчас, по словам инвестора, «финансовые планы приходится корректировать на ходу». Тем не менее работа не останавливается. Команда Будникова в ежедневном режиме занимается двумя объектами: внутренней отделкой первого здания на Савиных, 10а, и строительными работами на втором.

— У нас нет ни дня простоя, но общие сроки реализации проекта плавающие. Мы хотели бы сделать все гораздо раньше, я был бы счастлив вообще за год! Но не все удается вовремя, — рассказывает Алексей.

Сейчас главная задача — завершить фундаментные работы. Этот этап затянулся: часть сил и времени оттягивал на себя первый дом. Но в текущем строительном сезоне планируется заложить надежное основание для будущего сруба.

— Задача — в этот строительный сезон полностью закончить фундамент: гидроизолировать, утеплить, сделать планировку вокруг здания. Максимально подготовиться к зиме — отвести воду, которая может из снега образоваться. Пока план такой — чтобы в холодное время года можно было устанавливать сруб и завести его под крышу. Фундамент и сруб — это будет для нас небольшая, но победа.

Строительная площадка второго дома Фото: Алексей Будников

Будников отмечает, что пока не совсем понятно, как будет происходить закуп круглого леса для строительства — его не всегда просто приобрести.

— Мы, если честно, два куба леса специально для нашей столярки съездили, купили, просто опасаясь того, что возможно, будут перебои, — объясняет инвестор.

В Сибири строительный сезон короткий, и Будников подчеркивает, что его команда — не огромная строительная корпорация с системами обогрева, поэтому каждый теплый день — на вес золота. Инвестор планирует успеть подготовить площадку, чтобы в холода ставить сруб.

— Для сруба зима не помеха. Зачастую это даже более удобное время для монтажа бревен. Естественно, исключаются дни, когда минус 30-40 градусов, но в остальное время работать можно. К тому же зимний лес считается более чистым по волокнам, плотники часто говорят, что «с зимнего леса все лучше получается», — делится опытом Алексей.

Бревна с историей

К моменту старта работ, состояние второго дома было плачевным: здание горело более десяти лет назад и все это время стояло без крыши. Остатки бревен, которые удалось сохранить при разборе, сложили в штабеля.

— Мы планируем их использовать. Где и в каком виде — будет понятно чуть позже. Возможно, не в основном срубе, а в перегородках или наружных конструкциях — это будут решать плотники. Мы им точно дадим вторую жизнь. Это бревна с историей — материал обрабатывался более 130 лет назад. Лично у меня, например, даже на эмоциональном уровне, когда я беру вещь, а человек ее делал так давно, есть определенные ощущения. Появляются мысли о том, как это бревно оказалось здесь, как плотник с ним что-то делал, обрабатывал, потом его чем-то покрывали… В этом плане для меня старые вещи обладают энергетикой и историей. Дать им вторую жизнь — классно. И рассказать про это, чтобы не я один ходил вокруг старых бревен, а и другие ценители, — говорит предприниматель.

Столешница на Савиных, 10а, сделанная из старинных плах Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Этот принцип уже использовался при реставрации первого дома: барная стойка в будущем бистро «Исследователи» сделана из старых половых плах. Теперь такие же элементы с историей планируют использовать для благоустройства двора между домами — возможно, для навесов или беседок.

Опыт работ

После опыта реставрации первого дома многие процессы на Савиных, 10а идут быстрее. На этапе устройства фундамента уже учли нюансы гидроизоляции, утепления, отвода воды. Систему отопления завели сразу, магистрали утеплили.

— Как любой строительный опыт: когда второй раз что-то делаешь, это проще. Как с ремонтом квартиры: первый раз — квест, второй — уже понимаешь последовательность. С домом сложнее, но суть та же. Миллион всяких штук, которые со вторым, третьим разом делать проще. Даже в столярке — если что-то делали впервые, второй раз учтем моменты, возможно, исправим недочеты, — сравнивает Алексей.

Все деревянные изделия для второго дома — окна, двери, колоды — будут изготавливать в собственном столярном цехе, который находится через дорогу, на Савиных, 3. Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Название «гостевой дом», которое ранее закрепилось за первым зданием, теперь будет относиться к апартаментам на втором этаже Савиных, 10. А вот первый этаж пока без утвержденных планов по использованию.

— В советское время в этом доме было четыре однокомнатные квартиры на втором этаже. Мы, по сути, сохраняем концепцию, но с коррективами на современный комфорт — хочется, чтобы все было удобно, классно, красиво, — рассказывает Алексей. — В проекте — два независимых крыла с деревянно-стеклянными перегородками и отдельными кодами доступа. Будет ли это как-то связано с бистро или станет самостоятельным пространством — решим после того, как полноценно откроем первый дом.

А что с бистро?

Первый дом, который Алексей Будников восстанавливал несколько лет, формально уже сдан по программе «Дом за рубль». Все необходимые условия выполнены: закрыт периметр, заведены коммуникации, тепло, лестницы. Но запуск ранее анонсированного бистро «Исследователи» в нем пока откладывается: для полноценной работы заведения нужны время и силы.

— Внутренняя отделка для программы — это дело арендатора, она может продолжаться сколько угодно. Сейчас мы переключились на стройку. Усилили столярный цех — появился еще один столяр на полную ставку. Стали чувствовать себя увереннее, ведь задач по дереву много. У нас расфокусировка: и своя работа, и стройка, и столярка. Расставляем приоритеты с учетом обстановки. В определенный момент нам нужно было выбирать между продолжением стройки и открытием бистро. Мы решили притормозить с бистро и заняться активнее стройкой и столярным цехом, — объясняет инвестор.

«Дом за рубль» на Савиных, 10а. Фото: Савелий Петрушев

После завершения реставрации домов на Савиных другие здания Будников восстанавливать не планирует. При этом столярная мастерская будет развиваться: возможно, мастера будут изготавливать деревянную мебель на заказ.

— Мы ограничимся этими двумя [домами]. Нам понравилась идея реставрации и конкретно эти дома. С нашими ресурсами и скоростями важно как следует сделать эти два дома и территорию вокруг — это наш вклад в то, чтобы Томск становился лучше. Жители приходят и говорят, что мы меняем их улицу в лучшую сторону. Даже небольшая улица — и мы сделаем ее лучше. От этого думаешь: как здорово, что мы это можем!

Текст: Юлия Усачева

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