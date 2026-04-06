С чего начинается нефть: геологи Томского филиала Сибирской Сервисной Компании — о поисках, открытиях и рекордах

6 апреля 2026 / Томский Обзор

День геолога, профессиональный праздник всех, кто связан с изучением земных недр, традиционно отмечается в России в первое воскресенье апреля.

В Томском филиале Сибирской Сервисной Компании к этой дате относятся с особым вниманием. Именно с геологии — прогнозов, поисков, разведки — начинается нефтегазовое производство. Сотрудники геологической службы рассказали о своей работе и главных достижениях последних лет.

Опыт, проверенный временем

Томской горно-геологической школе в 2026 году исполняется 125 лет, и она продолжает играть определяющую роль в открытии и освоении минеральных богатств Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии. Большинство геологов Томского филиала АО «ССК» — выпускники томских вузов, обладающие глубокими профессиональными знаниями.

Евгений Телков директор Томского филиала АО «ССК» В нашем филиале сильная геологическая служба, в которой работают мастера своего дела. Без преувеличения скажу, что их труд — это фундамент, на котором строятся наши производственные успехи. В своё время именно специалисты из геологоразведочных экспедиций стали основной базой для формирования нашего коллектива. От всей души благодарю геологов и ветеранов отрасли за их важную работу и поздравляю с профессиональным праздником.

Геологическая служба Томского филиала АО «ССК Фото: пресс-служба ССК

При участии геологической службы Томского филиала в разные годы были открыты десятки нефтяных и газоконденсатных месторождений, получена ценная геологическая информация как в Томской области, так и за ее пределами. За последние годы объёмы разведочного бурения снизились, однако служба продолжает показывать выдающиеся результаты.

Новые задачи и рекорды

При участии геологической службы Томского филиала в разные годы были открыты десятки нефтяных и газоконденсатных месторождений, получена ценная геологическая информация как в Томской области, так и за ее пределами. За последние годы объёмы разведочного бурения снизились, однако служба продолжает показывать выдающиеся результаты.

В 2025 году одним из самых значимых проектов стало бурение Ангаро-Ленской скважины в Иркутской области. Несмотря на сложные условия, работу завершили успешно, получив фонтанирующий приток газоконденсатной смеси.

Алексей Швайцер начальник геологического отдела Томского филиала АО «ССК» Бурение интервала кондуктора сопровождалось полным поглощением бурового раствора. Геологи применили технологию бурения на аэрированном растворе облегчённой плотности, что значительно сократило временные затраты. При бурении секции эксплуатационной колонны, наоборот, было зафиксировано водопроявление, с которым также справились на «отлично». Пробурили скважину в установленные сроки, выполнив всю необходимую геологическую нагрузку — по отбору керна с выносом 100% и по длительному расширенному комплексу геофизических исследований. Заказчик ООО «Газпромнефть-Развитие» дал высокую оценку нашей работы, в этом году мы продолжаем работу на месторождении.

В 2023–2024 годах команда Томского филиала работала на объектах ООО «Газпромнефть-Восток» на Западно-Лугинецком лицензионном участке в Парабельском районе Томской области. В результате бурения было открыто крупнейшее углеводородное месторождение региона за последние пять лет — «Нежданный мыс» с запасами около 30 миллионов тонн. Ещё одного рекорда геологи филиала достигли в 2022 году на Солоновском месторождении в Томской области: прошли 109 метров палеозоя с выносом керна 90% — результат, который ранее считался невозможным в этих отложениях. Большой объём керна удалось отобрать и на Салмановском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (проект «Арктик СПГ 2» ПАО «НОВАТЭК», 2020–2021 гг.). Проект стал серьёзным испытанием из-за удалённости объектов и суровых условий Крайнего Севера, однако завершить его удалось без аварий и с хорошими результатами. Была проведена большая геофизическая работа, отобрано около 200 метров керна, изучение которого велось на объекте с применением самых современных технологий.

Команда, которая держится вместе

На сегодняшний день в геологической службе Томского филиала в офисе и «поле» трудятся 14 человек. География проектов обширна: ХМАО-Югра, Иркутская и Томская области, недавно завершён проект в Республике Коми.

Фото: пресс-служба ССК

Дмитрий Ларионов главный геолог Томского филиала АО «ССК» Наши специалисты обеспечивают полное геологическое сопровождение работ. На месторождениях ведут полевую документацию, оформляют осложнения, планируют и контролируют геофизические исследования, отбирают и изучают керн, проводят испытания. В офисе составляют документацию на скважины, обрабатывают данные, готовят отчётность, взаимодействуют с заказчиком и геологическими фондами. Такой подход обеспечивает эффективную работу и позволяет достигать высоких результатов.

В службе стараются сохранить костяк, сформированный ещё на этапе становления. Идейным вдохновителем службы была Тамара Геннадьевна Тельнова. Она сейчас на заслуженном отдыхе. Один из самых опытных сотрудников подразделения — Андрей Николаевич Карапузов. Он начал трудовую деятельность в 1992 году в Колпашевской геологоразведочной экспедиции, прошёл путь до начальника геологического отдела, но затем вернулся работать в поле.

Начальник геологического отдела Томского филиала АО «ССК»

Алексей Швайцер и ведущий геолог Андрей Карапузов

Андрей Карапузов начальник геологического отдела Томского филиала АО «ССК» Мои родители — геофизики, не удивительно, что я связал свою жизнь с близкой сферой деятельности. Конечно, я рад быть причастным к такой отрасли как геология и мне очень приятно, что мой вклад в профессию высоко ценят.

Около 20 лет на месторождениях работает и геолог Сергей Александрович Анашкин. К мнению опытного специалиста, знающего все нюансы бурения и испытания скважин, всегда прислушиваются при планировании работ. Рады в компании и молодым специалистам. Им нередко отдают предпочтение при выборе интересных проектов, чтобы они оттачивали навыки. Так, недавно на Арчинском месторождении в Томской области геолог Валерий Воробьёв отбирал и изучал керн из пласта Ю15. Этот керн примечателен тем, что представлен не только привычным песчаником, но и гравелитами — характерным индикатором близости палеозойских отложений. Связь между поколениями помогают поддерживать традиционные встречи. Каждый год в День геолога действующие и бывшие сотрудники геологической службы собираются, чтобы поздравить друг друга и вспомнить интересные истории.

Влюблены в своё дело

Профессионалы говорят, что геология — это стезя для одержимых, и добиться успеха в ней может только тот, кто по-настоящему любит работу и предан ей. Этими качествами, несомненно, обладают геологи Томского филиала АО «ССК», которые достойно продолжают дело ветеранов отрасли.

Сибирская Сервисная Компания — лидирующее российское нефтесервисное предприятие, член Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков. На долю ССК приходится до 6% рынка, в компании действует шесть подразделений в главных нефтегазоносных регионах страны. В 2025 году ССК в третий раз стала лидером российского нефтесервиса в номинации «Горизонтально-направленное бурение» по версии «ТЭК-рейтинг», возглавила список самых популярных буровых компаний России и вошла в ТОП-4 лучших работодателей независимого рейтинга информационно-консалтингового агентства «Первый Буровой Портал».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».