Построенный заново: как старинный деревянный дом в Томске стал новоделом

27 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Дом на Пушкина, 32, считается утраченным историческим зданием, поскольку в 1990–2000-х его снесли.

Почему новая постройка лишь отдаленно напоминает прежний облик усадьбы — в нашем материале.

Магазины, служба доставки и административные кабинеты — вот что сейчас находится в двухэтажном здании на кирпичном цоколе, расположенном напротив Белого озера, рядом с остановкой «Дом радио». Комбинированный дом второй половины XIX века на бойком месте неоднократно переходил из рук в руки.

По информации автора проекта «Град над Томью» Романа Петрушина, в 1870-е годы он принадлежал томской мещанке Елизавете Поздеевой, после ее смерти в 1887 году отошел к одному из ее родственников, мещанину Александру Поздееву. Через год тот продал унаследованную землю с постройкой тобольской крестьянке Ирине Ермаковой.

Усадьба на Пушкина, 32 в период с 1968 по 1974 гг. Фото: Град над Томью

Новая владелица планировала построить навес и перенести хозяйственные постройки на другое место, поэтому в 1889 году обратилась в городскую управу с соответствующей просьбой. Усадьба к тому времени состояла из деревянного одноэтажного дома и такого же флигеля. Но, как пишет Петрушин, вероятнее всего, крестьянка не смогла погасить долг за недвижимость. Так в 1908 году имущество перешло Торговому дому «Евграф Кухтерин и сыновья».

Из списков домовладений в г. Томск, 1908 г. Фото: НБ ТГУ

В 1915 году владельцем усадьбы стал купец второй гильдии Михаил Селиванов, который торговал железом и железными изделиями вместе с отцом Лаврентием Ефимовичем. Историческое здание было выполнено в типичном для конца XIX — начала XX века стиле — цокольный этаж кирпичный, чтобы защитить дом от сырости, верхний — деревянный. Объемные наличники, кружевные подзоры — все было на месте.

Сохранились фото того, как выглядела усадьба в 1984 году Фото: Град над Томью

На первый взгляд новая постройка напоминает прежний облик усадьбы, но если присмотреться, то можно заметить, что современное здание по пропорциям отличается от предыдущей версии. Раньше второй этаж казался визуально выше цокольного, так как деревянная часть была жилой. Теперь же половины дома примерно одинаковой высоты.

Наличники окон второго этажа у изначальной постройки были более объемными, а резьба располагалась по всему периметру, как кружево. Сейчас они имеют довольно незамысловатый узор.

Резьба на карнизе с декоративными элементами на усадьбе до 1990-х годов напоминала листья. На современном здании отделка изменилась, хотя орнамент похож.

Наличники и карниз новой постройки Фото: Савелий Петрушев

Несмотря на то, что исторический дом на улице Пушкина, 32 снесли, на его месте не появилась типовая многоэтажка или какой-нибудь стеклянный ТЦ, как это часто бывало и в Томске, и в других городах в начале 2000-х. Благодаря этому, новодел, формально «воссозданный» с нуля из современных материалов, удачно вписался в панораму Белого озера, где до сих пор сохранилось множество исторических «деревяшек».

Копия исторического здания на Пушкина, 32 выполняет главную задачу — сохраняет целостность исторического центра, не давая превратить его в очередной безликий микрорайон.

