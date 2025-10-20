Что ждет Советскую: в Томске обсудили настоящее и будущее улицы

20 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске снова активно обсуждают будущее улицы Советской. В конце сентября в городе стартовал фестиваль «Наследие», посвященный восстановлению одной из самых примечательных городских территорий.

В пространстве «Точка кипения» 10 октября состоялась открытая дискуссия между представителями томской общественности, городской власти и градозащитников. Разговор был посвящен тому, что сегодня представляет из себя Советская, и какие перспективы развития у нее есть.

По словам представителей одного из организаторов фестиваля «Наследие», волонтерского движения «Том Сойер Фест Томск», встреча по обсуждению будущего Советской стала вспомогательным мероприятием к одному из ключевых событий фестиваля, студенческому хакатону. Его итогом должен стать готовый проект реновации Советской, который планируется реализовать в ближайшей перспективе.

— Перед участниками хакатона была поставлена задача пересмотреть, переосмыслить те проекты преображения улицы Советской, которые в свое время уже были придуманы в Томске, в том числе в ходе различных хакатонов прошлых лет. Мы пытаемся достать это припыленные проекты, оценить какие из них жизнеспособны и могут быть реализованы, — рассказала руководитель волонтерского движения «Том Сойер Фест» в Томске Светлана Савина. — Студентам в этом непростом деле помогают профессиональные эксперты. А чтобы участники лучше понимали в каком направлении нужно двигаться, мы решили организовать дискуссию с участием представителей общественности и городской власти, где каждый мог бы высказать свое видение настоящего и будущего улицы Советской.

Для начала участникам встречи предложили ответить на вопрос — какие эмоции и ассоциации возникают у них при упоминании Советской. Мнения звучали разные. Говорили и о неухоженности и разрухе, которые царят в начале улицы и создают общее депрессивное впечатление о ней. И о том, что это одна из самых интересных улиц города, где собралось много архитектурных достопримечательностей и популярных среди томичей мест. И о трамвае, придающем определенную романтику Советской. Звучали слова «жутко», «стильно», «грязно», «атмосферно». Но сошлись участники встречи в одном: очень хочется не просто навести на улице порядок, но дать шанс ей на новую жизнь, где новое будет гармонично соседствовать со старым и привлекать не только жителей города, но и туристов.

— Советская обладает колоссальным архитектурным и туристическим потенциалом. Да, сегодня она находится в очень запущенном состоянии, по крайней мере, на участке от площади Батенькова до Фрунзе. Но у нее есть своя неповторимая атмосфера. Одно из преимуществ Советской в том, что здесь хотя бы частично сохранилась аутентичность, и не так сильно вызывают раздражение вылезшие новостройки. Безусловно, влияет и близость Алексеевского монастыря, рельеф территории. Это те вещи, которые должны составлять некую эмоциональную карту улицы, и очень важно в процессе ее будущего преобразования эту уникальность не потерять, — отметил председатель городского комитета по сохранению исторического наследия Никита Кирсанов. — А вероятность этого, к сожалению, высока, поскольку благоустройство — вещь достаточно унифицирующая. К сожалению, наш город мало ценит и постепенно утрачивает очень перспективную территорию.

Одним из главных в обсуждении стал вопрос — может ли Советская стать пешеходной? И если да, то речь идет о всей улице или о каком-то конкретном ее участке? Пешеходными улицам на сегодняшний день обзавелись уже очень многие города страны, сохранивших хотя бы часть исторического наследия. В качестве примера были названы Тобольск, Самара, Тюмень, Рыбинск и другие. Томск тоже имеет все права иметь свою пешеходную улицу, и именно Советская могла бы ей стать.

— В рамках хакатона мы проводили экскурсии по Советской, точнее по участку от Батенькова до Ново-Соборной, а это самый депрессивный ее участок. Нужно посмотреть правде в глаза — там действительно царит разруха, — сказала экскурсовод Дарья Павлова. — Хотя есть что показать, если привести это в надлежащий вид, добавить новые точки притяжения. На мой взгляд, не стоит делать пешеходной всю Советскую, а только вот этот самый интересный участок, потому что от Ново-Соборной до Лагерного начинается уже сборная солянка.

По мнению Никиты Кирсанова, пешеходный участок Советской стоит «протянуть» от Лагерного сада, чтобы создать «пешеходную ось, которая связала был административный Томск с университетским»:

— Это историческая миссия улицы, то, чем она должна стать, — отметил он. — Преимущество Советской в том, что она и так отрезана от основного потока транспорта, и поэтому делать ее пешеходной, на мой взгляд, не так больно. Хотя, конечно, если совсем убирать оттуда машины, нужно будет подумать о транспортной нагрузке, которая ляжет на соседей — Крылова и Гагарина.

Жительница Советской, принявшая участие в дискуссии, обратила внимание на отсутствие полноценных пешеходных тротуаров с обеих сторон улицы на участке от Усова до Лагерного сада. По ее мнению, если решить эту проблему, то, возможно, вопрос превращения Советской в пешеходную хотя бы частично, но отпадет.

Первый заместитель мэра Томска Николай Глебович озвучил мнение, что не только у Советской есть возможность стать пешеходной:

— На мой взгляд, такой потенциал есть сегодня также у Карла Маркса, или Розы Люксембург, хотя бы какой-то ее части. Пешеходная история в первую очередь работает летом, а Маркса и Люксембург расположены недалеко от реки. Если бы можно было это все связать в один комплекс с набережной, которая, хочется надеяться, когда-нибудь все-таки у нас появится, было бы хорошо. Возможно, сделать пешеходную зону непостоянной, а только в дневное или вечернее время, в выходные. На мой взгляд, не стоит ограничиваться идеей сделать Советскую именно пешеходной, можно поискать другие способы усилить ее привлекательность. Так или иначе, о каком бы возможном варианте развития событий не шла речь, без хорошей визуализации эту идею никому продать невозможно.

К делу преображения Советской необходимо активно подключать инвесторов, сошлись во мнении участники дискуссии. В том числе и сегодняшних, и потенциальных участников программы «Дом за рубль». В связи с этим возникает вопрос, возможно и разумно ли возвращать в жилой фонд (например, в формате апартаментов) расположенные в начале Советской деревянные дома, многие из которых давно расселены и находятся в очень ветхом состоянии. Или будет гораздо более эффективным решением превратить их в новые привлекательные для горожан и туристов места — кафе, гостиницы, сувенирные магазины.

— На мой взгляд, не стоит ограничивать взгляд на перспективность улицы в каком-то одном ключе, лучше придерживаться многовекторности, рассматривать разные варианты ее развития. Большая часть ценной застройки на Советской — это многоквартирные деревянные дома, а не частный сектор, с которым работать гораздо сложнее. С многоквартирниками попроще, потому что существуют источники финансирования — федеральные и региональные программы по расселению, хотя они сейчас сворачиваются. Часть старых домов уже расселена, часть нашла своих арендаторов, но нужно понимать, что это не первые арендаторы и не последние, — сказал Никита Кирсанов. — Когда появляется комплексная концепция развития территории, спрос на объекты, расположенные здесь, резко возрастает. Инвестиционный потенциал территории низок, когда территория не имеет перспективы, и он резко возрастает, когда эта перспектива появляется. Если в случае с Советской никак не получается реализовать идею с пешеходной улицей, то, возможно, нужно придумать ей какую-то новую миссию, например элитное жилье. Или усадебное пространство, дворы — это также очень хорошие точки притяжения.

Обсуждая возможность превращения Советской в пешеходную улицу, участники дискуссии затронули и тему сохранения здесь трамвайного движения. В частности, Николай Глебович отметил, что трамвай — транспорт повышенной опасности, требующий определенного диапазона движения. А поскольку сама улица ограничена естественным рельефом и застройкой, «сильно там не разгуляться»:

— Плюс, если придумывать какой-то вариант нового использования старых домов на участке от Батенькова до Фрунзе, то им точно потребуется подъезд — для строительства, выгрузки. Любое место притяжения потребует подъезда, неважно, идет речь о магазине или кафе. Нужно понимать, что там мы ограничены территориальным ресурсом.

Тем не менее сохранить трамвай на Советской очень важно, отметили участники встречи. И дело здесь в востребованности его не только как важного вида городского транспорта, но и одного из ключевых символов улицы, поддерживающего ее особенную атмосферность.

Вариантов и предположений что и как можно сделать на улице Советской много. Но, как всегда в случае с подобными городскими инициативами, в итоге неизбежно возникает вопрос: кто в конечном итоге будет отвечать за их реализацию. Эту тему затронули томские градозащитники.

— Сколько за последние 15 лет прошло и хакатонов, и прочих мероприятий, где разрабатывали множество проектов по преобразованию городской среды, а что в итоге? Ничего. Сейчас у нас очередная попытка сделать это с улицей Советской. А что будет дальше, этот проект тоже отправится в небытие? Активность общественности — это хорошо, но необходима и поддержка властей. Кто будет разрабатывать, кто будет реализовывать, следить за выполнением? Хотелось бы наконец получить ответ на этот вопрос. На самом деле он уже есть, ведь существует федеральный закон комплексного развития исторических территорий. Его реализацией должна заниматься область — оставить или нет, — отметила томская журналистка и градозащитница Олеся Бутолина.

Ее поддержала экскурсовод Дарья Павлова:

— В случае с городскими проектам действительно получается как в басне про лебедя, рака и щуку. Должен быть какой-то вышестоящий орган, который задает вектор и ориентир. Он видел все проекты прошлых и нынешних лет, у него есть административный, денежный ресурсы, и он должен соответствующим образом ими распоряжаться. Мы восхищаемся примерами Тобольска и Тюмени, а почему там это все выстрелило? Не потому что какой-то Петя Сидоров захотел, а потому что это пошло «сверху». У нас в Томске очень много идейных активных людей, но вся эта история всегда заканчивается одним: встретились, обсудили, и дальше идей дело не пошло. Потому что, на мой взгляд, нет хорошей поддержки со стороны властей — и города, и области.

Заместитель мэра Томска по благоустройству Денис Хафизов отметил:

— Конечно, самым простым для нас было бы сделать, как обычно: зайти на территорию, укатать дорогу катком, уложить тротуарную плитку и сказать: «Мы сделали все, что могли, до свидания». Но у нас сейчас сложилась ситуация, когда мы можем сообща что-то решить и сделать.

По словам представителей движения «Том Сойер Фест Томск», встреча по обсуждению будущего улицы Советской, как и фестиваль «Наследие» в целом — это как раз хороший прецедент объединения томских власти, молодежи и общественности. И проект преображения Советской, созданный в рамках хакатона, не должен «уйти в стол».

— Мы все устали от этой ситуации, когда рождается множество прекрасных идей, но в итоге они превращаются в ничто. И вот сейчас мы хотим предпринять очередную попытку с улицей Советской. У нас нет стремления переложить ответственность на власть, мы попробуем сделать сами. На самом деле нам уже сегодня нам звонят инвесторы из Томска, из других городов, выражают свою заинтересованность. Возможно, по итогам этой встречи кто-то придет и скажет «А давайте вместе попробуем оживить улицу Советскую». Мы будем стараться это сделать, не допустить, чтобы новый проект не стал проходным и приглашаем всех неравнодушных томичей в нашу команду, — подытожила Светлана Савина.

