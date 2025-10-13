Образование, наука и работа. В Томске прошел третий карьерный форум «Труд крут!»

13 октября 2025

В минувший четверг, 2 октября, в Томске в третий раз прошел масштабный карьерный форум «Труд крут!». На этот раз он был приурочен к выездному заседанию комитета Госдумы по молодежной политике и прошел на площадке областного Драмтеатра.

На мероприятии собрались более четырех тысяч студентов и школьников, а также десятки работодателей, представители вузов, колледжей и техникумов.

Как прошло одно из ключевых профориентационных событий региона рассказываем в нашем материале.

«Труд крут»

В этом году на форуме «Труд крут» было развернуто несколько площадок, где школьники и студенты могли узнать о профессиях, востребованных на рынке труда Томской области, их специфике и познакомиться с представителями ведущих работодателей. Так, форум объединил более 30 компаний, среди которых ООО «Газпром трансгаз Томск», АО «СИБАГРО», ООО «Томскнефтехим», ООО «Томлесдрев», ООО «Rubius», АО «СХК», АО «НПФ «МИКРАН», «Ростелеком», а также других ведущих работодателей и томские вузы. В формате профессиональных проб они продемонстрировали более 50 профессий.

— Быть томичом, жителем Томской области — это повод для гордости, и я уверен, что каждый из вас сегодня это чувствует. Именно здесь у вас есть возможность получить отличное образование в наших вузах, колледжах и техникумах, стать частью трудового коллектива наших предприятий, создать семьи, работать на благо земляков, — сказал губернатор Томской области Владимир Мазур, открывая форум. — На томских предприятиях в самых разных отраслях сегодня созданы условия развития и реализации для молодежи — начиная от АПК до предприятий атомной энергетики и электроники. Всё для того, чтобы вы дышали полной грудью, позволяли себе самые дерзкие планы и могли их воплощать в реальность, могли реализовать себя на благо нашей родной Томской области, нашей страны.

Вызовы для молодых

После официального открытия стартовала пленарная дискуссия. Её модератором выступил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике Михаил Киселёв, спикерами стали председатель Комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артём Метелев, зампредседателя Комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, руководитель Центрального штаба Российских студенческих отрядов Ярослав Зубащенко, а также заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Томск» Дина Бакало.

Так, Наталья Киселева рассказала о значительных изменениях в профориентационной работе за последние два года, начинающейся со школьного образования. Были внедрены стажировки для учеников 8-9 классов в колледжах и университетах, чтобы помочь им сделать осознанный выбор профессии. Проект «Первая рабочая профессия», запущенный в 2024 году, позволяет десятиклассникам совмещать обучение в школе с получением первой рабочей специальности, а эксперимент с поступлением восьмиклассников в колледжи ускоряет их выход на рынок труда. По словам замгубернатора, со следующего года в этот проект будут вовлечены все муниципальные образования региона, а количество профессий увеличится до 31.

Ключевую роль в комплексной перезагрузке системы профессионального образования Томской области играет федеральный проект «Профессионалитет», который с 2025 года стал частью президентского национального проекта «Молодежь и дети».

— Профессионализм становится важнейшим ресурсом национальной безопасности и конкурентоспособности страны. Среди его задач с учетом растущего интереса молодежи к обучению в колледжах — широкое распространение отраслевой модели подготовки кадров и массовая подготовка кадров по востребованным специальностям и профессиям, — отметила Наталия Киселева.

В свою очередь, Артем Метелев подчеркнул, что технологическое лидерство компаний зависит не только от квалификации кадров, но и от вовлеченности сотрудников. Он объяснил, что лидерские качества и внутренняя мотивация развиваются через опыт, действия и принятые решения с юности. Активное участие в общественных движениях, таких как «Российские студенческие отряды», и волонтерстве формируют внутренний стержень и ценный опыт, который высоко оценивается работодателями. Он призвал молодежь активно участвовать в проектах и формировать портфолио, поскольку это напрямую влияет в том числе и на карьерный рост.

Екатерина Харченко отметила, что человеческий капитал является главной ценностью Томской области, а система высшего образования Томской области лидирует в стране. В регионе развиваются молодежные лаборатории, передовые инженерные школы. Современный рынок труда требует междисциплинарных компетенций, а университетские карьерные центры активно взаимодействуют с бизнесом.

— Самый главный ресурс Томской области — это люди. Именно человеческий капитал — движущая сила инновационного развития и обеспечения технологического лидерства страны, — отметила Екатерина Харченко. — Я считаю, что молодежь — наше настоящее. Именно вы своей дерзостью, креативом, скоростью принятия решений, осознанностью, ответственностью меняете мир и создаете будущее.

Площадка для карьерных встреч

В рамках форума на первом этаже здания областного театра развернулась мультиплощадка по самоопределению и профессиональной траектории от томского Кадрового центра «Работа России». Здесь все желающие могли получить консультации от карьерных специалистов, пройти профориентационную экспресс-диагностику и прокачать свои знания, пройдя скрининг по карьерной грамотности. В рамках форума на первом этаже здания областного театра развернулась мультиплощадка по самоопределению и построению профессиональной траектории. Ее организатором выступил Кадровый центр «Работа России» Томской области. Все желающие получили возможность пройти экспресс-диагностику по профориентации, которая позволила быстро оценить склонности, интересы и способности для выбора оптимального карьерного пути. Дополнительно посетители площадки могли проверить и повысить уровень своих компетенций, пройдя специальный скрининг по карьерной грамотности. Также специалисты Кадрового центра проводили индивидуальные консультации по составлению резюме для всех желающих.

В интерактивной зоне «Дайджест профессий» школьники и студенты знакомились с различными профессиями: участвовали в квизах, примеряли обмундирование и, конечно же, задавали вопросы о работе специалистов.

Во время форума состоялся лекторий «ВОПРОС ПРО». В его рамках прошли лекции и мастер-классы от ведущих специалистов крупнейших томских компаний. Кроме того, студенты и школьники могли пройти экспресс-собеседования с работодателями и устроиться на стажировку или практику.

— Здесь представлено много организаций, тот же «Газпром», представители правоохранительных органов, «Сибагро», «Титан-2» и так далее. Есть университетское пространство, можно найти представителей каждого томского вуза, уточнить у них интересующие вопросы, посмотреть на их разработки. Это полезно для всех посетителей, включая студентов, желающих ознакомиться с инновациями, — отметил студент третьего курса Владислав Витухин. — Организация мероприятия действительно очень крутая. Коннект со многими структурами — тоже круто. Я уверен, что здесь есть многие люди, которые нашли что-то интересное для себя.

— Мне очень понравилось, что здесь представлено большое разнообразие структур, начиная от промышленных предприятий и заканчивая МЧС и криминалистами. Это очень интересно и, судя по всему, здесь есть направления для абитуриентов, это очень круто, — отмечается студент третьего курса Артем Котец. — Возможно, было бы прикольно, если бы здесь была какая-то мини-станция про археологию. Но в целом меня здесь все более, чем устраивает.

— На площадках здесь довольно открытые люди, — отметила студентка Алина Корыткина. — Я пообщалась с представителем одной организации, она мне все подробно рассказала. Классно, что можно узнать о компаниях, которые работают в нашем городе.

— Я закончила бакалавриат, сейчас учусь в магистратуре и нахожусь на этапе, когда мне нужно определиться, куда же пойти работать. Здесь я пообщалась с представителями нефтегазовой компании, обменялись контактами, надеюсь, все будет хорошо, — рассказала студентка Томского политеха Виктория Штурская. — Мероприятие достаточно масштабное, хорошая организация. Интересное пленарное заседание было.

— К нам сегодня, в основном, подходили школьники, которых интересовали проходные баллы, что особенно актуально после завершения приемной кампании, — отметила заместитель начальника Управления нового набора СибГМУ Елизавета Кузьмина. — Университет активно участвует в подобных мероприятиях. У нас несколько задач: познакомить аудиторию со своими специальностями и научными центрами, а также представить новейшие разработки и инновационные проекты. Цель состоит в том, чтобы привлечь как будущих абитуриентов, так и квалифицированных специалистов для работы в области науки и разработок, демонстрируя тем самым передовые возможности учебного заведения.

— В этом году форум стал лучше: атмосфера веселее, работодатели подошли к подготовке более основательно. При этом число посетителей, включая студентов и школьников, осталось на прежнем уровне, — отметила менеджер по персоналу томского офиса компании МТС Ольга Любимова. — Мы подготовили интерактивную викторину, разыгрывали наш мерч, а также рассказывали о своих профессиях и представляли возможности для школьников и студентов, в том числе хакатоны и стажировки. Важной задачей было показать, что МТС — это не только оператор связи, но и технологическая компания с развитым направлением финтеха, представляющим банковские услуги. Участие в подобных мероприятиях способствует узнаваемости бренда и служат важной площадкой для набора кадров. Уже во время форума люди записывались на предстоящий хакатон.

— Форум «Труд крут» собрал работодателей, которые сегодня активно развиваются и испытывают потребность в молодых специалистах, — подчеркнула руководитель регионального Департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова. — Мероприятие традиционно выступает площадкой, где школьники и студенты могут познакомиться с актуальными в ближайшие годы профессиями. Кроме того, ребята открыли для себя больше возможностей реализовать свои амбиции и построить успешную карьеру в Томске. Именно здесь они могли выбрать перспективное направление, где молодые кадры востребованы сегодня и будут нужны завтра.

