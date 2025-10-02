В Томске выпустили открытки, посвященные сибирским сезонам

2 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Независимое издательство «Макушин Медиа» выпустило новый набор открыток «Сибирь. Сезоны». В него вошли четыре почтовых карточки, посвященные временам года.

Новый набор выполнен в узнаваемой стилистике с акцентом на ностальгию и атмосферу места. Открытки рассчитаны не только на коллекционеров, но и на тех, кто любит отправлять настоящие письма и делиться частичкой Сибири с друзьями и близкими.

— Идея открыток с почтовыми марками была очень тепло принята в прошлом году, когда мы совместно с «Почтой России» выпустили открытку для фестиваля искусства и чтения «ТОМ II». Поэтому мы развили тему и подготовили новый набор, собрав в нем главные сезонные сибирские приметы. Тут и катание на лыжах (кстати, «Тогур» — это марка, выпускавшаяся в Томске) и новогодний оливье, весеннее цветение черемухи и пасхальный кулич, холодный лимонад и первая июньская клубника, прогулки под зонтом и грибная корзина, которую хочется наполнить осенью, — рассказывает продюсер издательства Василина Фаткулина.

Автор красочных иллюстраций — художник «Макушин Медиа» Константин Попов. С его работами читатели знакомы по путеводителям издательства.



Четыре открытки упакованы в плотный крафтовый конверт. Приобрести набор «Сибирь. Сезоны» уже можно на Ozon, а также в редакции издательства «Макушин Медиа» (пер. Совпартшкольный, 3, 3 этаж, офис 305) и магазинах-партнерах.

Набор станет не только коллекционной находкой, но и приятным сувениром из Сибири, который можно подарить друзьям или отправить в любую точку мира.

Независимое издательство «Макушин Медиа» было основано в 2021 году командой интернет-журнала «Томский Обзор». Интерес к краеведению, любовь к книгам и поиск новых направлений развития привел её к издательской деятельности. Сейчас «Макушин Медиа» выпускает книги, рассказывающие об интересных местах, событиях и людях. Название проекта было выбрано неслучайно: в память о сибирском просветителе, книгоиздателе и книготорговце Петре Макушине. Именно благодаря ему к началу ХХ века несколько миллионов книг попали в Сибирь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».