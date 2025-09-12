18+
18+
томскнефть стрежевской арбат новости интересное стрежевой гуляния томск Город, Нефтегаз, Томскнефть ВНК
РЕКЛАМА

Энергия родного города.
«Томскнефть» поддержала городской праздник «Стрежевской Арбат»

Компания «Томскнефть» организовала интерактивную площадку на Стрежевском Арбате, который развернулся в столице нефтяников в минувшие выходные.

Масштабные народные гуляния на проспекте Нефтяников — давняя традиция Стрежевого. Так здесь уже много лет отмечают сразу два знаковых праздника — день города и день работника нефтяной и газовой промышленности. Каждый год у Арбата своя особенная концепция: в этом году он превратился в настоящий самостоятельный город с оживленными улицами, каждая из которых — со своим тематическим наполнением. Их было два десятка. На каждой стрежевчане и гости города могли найти для себя что-то интересное, полезное и запоминающееся.

Площадка «Томскнефти» расположилась на проспекте Энергии, и предложенные здесь активности на любой вкус и возраст полностью отражали ее ключевую идею — только двигаясь вперёд, прилагая максимальные усилия, можно достичь желаемого результата, создать что-то новое.

Стрежевской Арбат
Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Так, на одной из площадок гостям Арбата предлагали попробовать свои силы в различных играх: собрать пирамиду на скорость, соорудить конструкцию из объемных блоков или разгадать головоломку.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Приходить прогуляться по Стрежевскому Арбату всей семьей — хорошая традиция праздника
Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Любители спортивных развлечений могли посоревноваться в том, кто забросит как можно больше мячей в корзину, сыграть партию в гигантские шахматы, или под крики болельщиков забить максимальное количество голов сопернику в настольном футболе.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Особенно популярной в этот день среди стрежевчан оказалась площадка с мастер-классами, где можно было попробовать себя в чем-то новом. Например, создать брелок для ключей из эпоксидной смолы.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

А благодаря стараниям юных горожан, большой куб с видами Стрежевого, расположенный здесь же, на проспекте Энергии, превратился в красочный арт-объект.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Ну и, конечно, какое городское событие может обойтись без ярких снимков. На площадке «Томскнефти» работала тематическая фотозона с неоновой подсветкой, где любой желающий мог сделать фото на память о прошедшем празднике.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Стрежевскому Арбату уже десятки лет, и компания «Томскнефть» так же активно продолжает поддерживать эту добрую традицию праздника города, выросшего когда-то из небольшого нефтяного поселка. И который в следующем году будет отмечать крупный юбилей — 60 лет со дня основания.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Суд ввел наблюдение в строительном управлении Томской ДСК

27 августа 2025
Город

Туда, куда нельзя. Что показывают и рассказывают на экскурсии «Посторонним вход запрещен» в Томском худмузее

27 августа 2025
Томские новости

Стало известно, как добраться до фестиваля «Томский перекресток»

16 августа 2025
Томские новости

Томская область получит кредит в 890 млн рублей на модернизацию коммунальных сетей

23 августа 2025
Томские новости

Участок улицы Ивановского в Томске перекроют в субботу

10 сентября 2025
Рассказано

Режиссер доккино Андрей Ананин: «Мы рассказываем истории, которые происходят вокруг нас»

25 августа 2025
Томские новости

«Ростелеком» поддержал летние кинопоказы в Колпашеве

1 сентября 2025
Томские новости

На месте гастробистро Nova открылся рестобар «Окно»

20 августа 2025
Томские новости

Музыкант из Техаса Квентин Мур открыл джазовый сезон в Томске

18 августа 2025