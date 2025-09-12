Энергия родного города.

«Томскнефть» поддержала городской праздник «Стрежевской Арбат»

12 сентября 2025 / пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Компания «Томскнефть» организовала интерактивную площадку на Стрежевском Арбате, который развернулся в столице нефтяников в минувшие выходные.

Масштабные народные гуляния на проспекте Нефтяников — давняя традиция Стрежевого. Так здесь уже много лет отмечают сразу два знаковых праздника — день города и день работника нефтяной и газовой промышленности. Каждый год у Арбата своя особенная концепция: в этом году он превратился в настоящий самостоятельный город с оживленными улицами, каждая из которых — со своим тематическим наполнением. Их было два десятка. На каждой стрежевчане и гости города могли найти для себя что-то интересное, полезное и запоминающееся.

Площадка «Томскнефти» расположилась на проспекте Энергии, и предложенные здесь активности на любой вкус и возраст полностью отражали ее ключевую идею — только двигаясь вперёд, прилагая максимальные усилия, можно достичь желаемого результата, создать что-то новое.

Стрежевской Арбат Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Так, на одной из площадок гостям Арбата предлагали попробовать свои силы в различных играх: собрать пирамиду на скорость, соорудить конструкцию из объемных блоков или разгадать головоломку.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Приходить прогуляться по Стрежевскому Арбату всей семьей — хорошая традиция праздника Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Любители спортивных развлечений могли посоревноваться в том, кто забросит как можно больше мячей в корзину, сыграть партию в гигантские шахматы, или под крики болельщиков забить максимальное количество голов сопернику в настольном футболе.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Особенно популярной в этот день среди стрежевчан оказалась площадка с мастер-классами, где можно было попробовать себя в чем-то новом. Например, создать брелок для ключей из эпоксидной смолы.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

А благодаря стараниям юных горожан, большой куб с видами Стрежевого, расположенный здесь же, на проспекте Энергии, превратился в красочный арт-объект.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Ну и, конечно, какое городское событие может обойтись без ярких снимков. На площадке «Томскнефти» работала тематическая фотозона с неоновой подсветкой, где любой желающий мог сделать фото на память о прошедшем празднике.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Стрежевскому Арбату уже десятки лет, и компания «Томскнефть» так же активно продолжает поддерживать эту добрую традицию праздника города, выросшего когда-то из небольшого нефтяного поселка. И который в следующем году будет отмечать крупный юбилей — 60 лет со дня основания.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

