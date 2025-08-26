И пусть никто не уйдет голодным. Как «Сибагро» накормили гостей Праздника топора

26 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В минувшие выходные в Томском районе завершился фестиваль «Праздник топора». Организаторы подготовили множество интересных площадок для посетителей. Одна из них, «Сибагро», работала для того, чтобы у гостей были силы увидеть все активности.

Для посетителей подготовили доработанное меню с новыми блюдами — качественное и бюджетное, проводили зажигательные конкурсы и мастер-классы. Как это было — рассказываем и показываем в нашем материале.

Вкусный праздник

На огромном очаге готовились нежнейшие порционные шашлычки — новинка меню Фото: Савелий Петрушев

В этом году у традиционной и полюбившейся многим площадки «Сибагро» обновилось меню. Здесь подавали традиционные бургеры, куриные шашлычки, хот-доги, а также свиные ребрышки, ставшие настоящим гастрономическим хитом, за которыми гости неоднократно возвращались. Все блюда отпускались по весьма демократичной цене в 300 рублей.

Такой очаг позволил быстро и качественно обслуживать огромное количество гостей Фото: Савелий Петрушев

— Наша главная задача — кормить посетителей. Нам важно организовать для них доступное горячее питание. Люди приезжают на целый день, с семьями, с маленькими детьми, приобщаются к культурной аутентичности. Важно, чтобы им было здесь комфортно, в том числе, и на бытовом уровне, — отметили в «Сибагро». — Наша ценовая политика такова, чтобы эта еда была доступна для всех: за тысячу с небольшим рублей семья из трех человек сможет вкусно и сытно поесть.

Мастер-класс по лепке пельменей Фото: Савелий Петрушев

На площадке проходил уже ставший традиционным мастер-класс по лепке пельменей от команды «Сибагро Гурмэ». Дети с большим интересом учились готовить это популярное сибирское блюдо, и с неменьшим удовольствием ели горячие и вкусные пельмешки.

Мария и Ксюша Фото: Савелий Петрушев

— Мы на празднике второй день, но на площадку «Сибагро» попали только сегодня. Лепили пельмешки — дома ни разу не пробовали это делать. Опыт прикольный, Ксюше понравилось. Да и у пельменей другой вкус совсем, когда делаешь их своими руками, — рассказала посетительница праздника Мария. — Брали ребрышки, шашлычки, все быстро, вкусно. Мы были и в «Сибагро Гурмэ» в Томске — дизайн прикольный, подача огонь, в целом очень круто.

— Я сегодня лепила пельмени, мне понравилось. Буду дома лепить. Было вкусно! — рассказала Ксюша.

Только лепкой развлечения не ограничились. В этом году на площадке «Сибагро» прибавилось занятий. Желающие могли поучаствовать в ярком «гусином» забеге:

«Гусиный» забег Фото: Савелий Петрушев

Победитель забега Фото: Савелий Петрушев

Посадить небольшие растения (которые можно было унести с собой) или отлить свечи. А еще на площадке проходили детские подвижные забавные конкурсы не только с «гусями», но и с «Бабой Ягой», и с Мухоморихой.

Занятие себе нашли самые маленькие посетители праздника Фото: Савелий Петрушев

Для желающих сделать фото на память организовали сразу несколько фотозон.

— Я приехала на Праздник топора из Кемерова с внучкой Анастасией, она сейчас лепит пельмени. Ребенок уже лук посадил, собирается делать свечи. Все хорошо организовано, все внимательные на площадке. Очень хорошо здесь, все для людей, — рассказала посетительница праздника Ирина.

Татьяна с мужем и ребенком Фото: Савелий Петрушев

— Мы уже второй год ходим на эту площадку — в этот раз появилась вторая палатка. Все было вкусно, десять из десяти! В очереди немного постояли, но еду ждали недолго. Сходили бы на мастер-класс, но ребенку пока еще рано до него, — отметила посетительница праздника Татьяна.

Новое меню: не только на Празднике топора

Блюда из меню «Быстро — вкусно» Фото: «Сибагро Гурмэ»

Площадка «Сибагро» работала на П разднике топора всего несколько дней. Но попробовать блюда, похожие на те, что подавали в «Околице», можно и в ресторане в центре Томска. В «Сибагро Гурмэ» запустили новое меню «Быстро — вкусно». Оно также включает разные виды шашлыка, пельмени, мясо на кости, колбаски гриль и даже ассорти из сала.

Самое приятное, что каждая позиция в меню не дороже 280 рублей, а заказ подадут в течение 10 минут.

При желании блюда из меню «Быстро — вкусно» или продукцию «Сибагро» можно заказать домой, на работу или в гости к друзьям на сайте sibagrogourmet.ru.

Фото: Савелий Петрушев

