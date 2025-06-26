Сборная «Томскнефти» успешно выступила на стрежевском Городском молодёжном турнире

26 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Павел Шкутов

На минувшей неделе в Стрежевом завершилось главное молодёжное событие года — ГорМолТур.

На этот раз за победу в нем боролись десять команд. Участники показали свою спортивную подготовку, эрудицию, артистизм, а также предложили ряд идей для улучшения города — лучшая получила финансирование.

О том, как прошел турнир и какие изменения ждут теперь Стрежевой, рассказываем в нашем материале.

Молодежь в деле!

Старт турнира Фото: Павел Шкутов

В этом году молодежный турнир проходил в 19 раз. Помериться силами в нем собрались представители молодежного актива из 10 организаций города, в том числе и «Сборная „Томскнефти“».

Официальный старт трёхдневного марафона был дан 12 июня, в День России. На площади Победы прошел праздничный митинг с построением команд, после чего участники отправились на первый этап турнира — конкурс «Твой город — твои идеи». Членам экспертной комиссии продемонстрировали варианты преображения Стрежевого с помощью внедрения в общественную среду новых арт-объектов.

Лучшей была признана идея сборной «Томскнефти». Ребята представили проект «Хранители Стрежевого». Он предполагает установку ряда небольших достопримечательностей — миниатюрных мишек, вдохновленных калиниградскими «Хомлинами» и калужскими «Космонавтиками».

Проект мишек-талисманов, предложенный сборной «Томскнефти» Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

— Мы пришли к выводу, что городу не хватает своего собственного, уникального символа! Талисмана, который бы отражал дух Стрежевого, его историю и культуру, — отмечает Елена Локтионова, участница сборной «Томскнефти». — Провели опрос, и 72% его участников подтвердили нашу гипотезу. В качестве места для установки талисмана был выбран памятник первопроходцам томской нефти. Предполагается, что новый символ будет выполнен из бронзы, а его высота составит до 20 сантиметров.

Участники команды получат средства на воплощение идеи. Так что в скором времени в Стрежевом начнут появляться новые талисманы-хранители.

Ум и сила

Одно из испытаний полосы препятствий Фото: Павел Шкутов

Следующим этапом турнира стала интеллектуальная игра «Образы эпохи»: два десятка вопросов о Великой Отечественной войне. Ребятам предстояло продемонстрировать как знания истории, так и умение анализировать факты, а также работать в команде — обсуждать гипотезы и принимать совместные решения. Сборная «Томскнефти» заняла второе место.

На полосе препятствий Фото: Павел Шкутов

Спортивный этап традиционно стал одним из самых зрелищных и трудных. Участникам предстояло преодолеть полосу препятствий в городском парке. Необходимо было как можно быстрее пройти каждый из 11 этапов, продемонстрировав при этом невероятную ловкость, выносливость, а также сообразительность. Не упрощала состязания и погода. Команды преодолевали полосу препятствий под палящим солнцем в тридцатиградусную жару.

Команды представляют свои номера на «Игре» Фото: Олег Карпов

Фестиваль продолжило юмористическое соревнование «Игра» — аналог классического КВН. Для этого этапа команды подготовили небольшие номера. Молодые специалисты показали, как они умеют держать себя на сцене, максимально раскрывая свои актерские способности. В жесткой, но смешной борьбе победу одержала сборная «Томскнефти». Также нефтяники отмечены в номинации «Лучший номер».

Церемония награждения Фото: Олег Карпов

— В этом году турнир был напряженным. Мы побеждали или уступали буквально по одному баллу, — рассказала Анастасия Клейн из команды нефтяников. — Каждый этап требовал полной отдачи: не важно, выступаешь ты на сцене, бежишь по полосе препятствий или защищаешь собственный проект. Это очень непросто, но при этом и очень увлекательно. Мы с коллегами получили массу положительных эмоций. Было классно!

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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