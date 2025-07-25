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Чем моложе, тем лучше. Зачем крупный бизнес расширяет профориентационные программы на школьников

Как быть с дефицитом кадров? Крупные компании ищут разные решения этой проблемы. Одно из них — подготовка и привлечение будущих работников с первых курсов колледжей или еще со школы.

На примере компании МТС рассказываем, почему профориентационная работа с подростками набирает обороты и какие профильные программы реализует один из лидеров рынка.

Пообщались по этому поводу с директором Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольгой Юрковой и руководителем группы по работе с молодыми талантами МТС Ольгой Фло, которые приехали в Томск на форум U-NOVUS. А о том, как программы уже «приземляют» в Томской области, рассказала менеджер по персоналу томского офиса компании МТС Ольга Любимова.

Сохранить конкурентоспособность

Команда МТС на форуме U-NOVUS в мае 2025 года
Фото: предоставлено БФ «Система»

— Мы приехали на форум достаточно большим составом: представляем программу по расширению сотрудничества с образовательными учреждениями Томска, подписали соглашения с вузами. А еще наша делегация провела профориентационные лекции и карьерные встречи в томских средних специальных образовательных учреждениях, — рассказывает Ольга Юркова.

Такого рода активность, с поездками крупных брендов в ссузы, началась относительно недавно. По словам эксперта, ранее работодатели ориентировались, главным образом, на студентов вузов. А эффективность работы с более молодыми потенциальными кадрами вызывала вопросы.

Директор Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова
Фото: предоставлено БФ «Система»

— Еще семь лет назад, когда я приходила в HR и говорила «Давайте пойдем к школьникам», у меня спрашивали: «Зачем? На работу их не возьмешь, слишком далеко до практики», — отмечает Ольга Юркова. — Но когда осознали, что рынок труда сейчас меняется, обострилась конкуренция за таланты и компании включаются в нее, стало понятно — если мы не сделаем шаг вперед и не начнем работать со школьниками глубже, быстро отстанем на рынке труда.

Руководитель группы по работе с молодыми талантами МТС Ольга Фло подчеркивает: в этом процессе кадровики отталкиваются от конкретных потребностей бизнеса. Компания большая, направлений много — от менеджмента до технических специальностей, от ИТ до полевого персонала, и везде нужно закрывать позиции, успевая обойти коллег.

Руководитель группы по работе с молодыми талантами МТС Ольга Фло
Фото: предоставлено БФ «Система»

— Рынок очень высококонкурентный, и если компании не будут в этой борьбе участвовать, то они не выживут, — поясняет Ольга Фло. — При этом нужно учитывать, что менеджеров ежегодно выпускается 13 тысяч, а специалистов инженерных профессий — порядка пяти тысяч. И за инженеров конкурируют не только телеком-компании, но и весь рынок. Поэтому мы расширяем границы и хотим работать с талантами на всех этапах их жизненного пути: начиная со школы и заканчивая их трудоустройством в МТС.

Еще одним аспектом, влияющим на актуальность более ранней профориентационной работы, эксперты называют стремительные изменения в сфере в части попадания в нее молодых кадров.

— ИТ и технологии всегда были сферой с высоким порогом входа: как минимум, ты должен был получить высшее образование. Но сейчас эта история стремительно меняется. Появились направления — даже в области информационных технологий — на которые мы активно принимаем тех же выпускников ссузов. Они могут начать свою карьеру в компании, например, в области кибербезопасности, разного рода инженерами, — добавляет директор Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Такие изменения требуют и новых практик в части подготовки кадров. Эксперты объясняют — тут рынок ждут новые вызовы:

— Это своего рода замкнутый круг: бизнес развивается гораздо быстрее, чем любое образование. Кадры, которые к нам приходят, нужно дообучать, а образовательных программ нет. Это относится не только к наукоемким отраслям, это техпроцессы и технологии, которые ты должен понимать и знать уже школьником. Тут важно не упустить время, потому что ситуация с кадрами в стране не дает нам возможности раскачиваться, — рассказывает Юркова. — В идеале, уже к окончанию школы потенциальный работник должен понимать, что такое современное ИТ. Он должен «пощупать» эту сферу, чтобы осознать, «его» это, или нет. Значит, ему необходимо узнать, какие сегодня задачи есть у современного инженера, тимлида и других специалистов. Сейчас появилось такое огромное количество профессий и возможностей, но о них просто не знает массовый рынок и система образования. В результате, ответ на запрос формируется с большим опозданием.

Участники двухдневного хакатона «Система Хак: Томск», организованного МТС и благотворительным фондом «Система» в рамках форума U-NOVUS. Мероприятие собрало около 100 участников из семи городов России.
Фото: предоставлено БФ «Система»

Эксперты отмечают важность цифровизации образовательного процесса, введения в него соответствующих инструментов. Здесь на помощь могут прийти практики рынка.

— Сегодня сложилась уникальная ситуация, когда у бизнеса есть соответствующие потребности, а качество подготовки не дотягивает до нужного уровня уже на этапе ссузов, — отмечает Юркова.

Представители МТС, по ее словам, приходят в центры карьеры, стремятся через свои программы сформировать у школьников и студентов ссузов насмотренность до того, как ребята придут трудоустраиваться. Но этого недостаточно.

— Есть большой разрыв между тем, что дает образовательное учреждение и тем, что нужно работодателям. Ребята очень сильно проседают по «софтам». Мне кажется, эту историю вузам и ссузам нужно на своей стороне прокачивать, потому что навыки коммуникации — одни из ключевых в любой отрасли. Тот же инженер, который чинит базовые станции, у него есть руководитель, коллеги. И если люди хотят развиваться, они должны уметь общаться друг с другом. Вузы и ссузы могут прокачивать это, организуя дискуссионные или кейс-клубы, дебат-клубы, а также активно взаимодействуя с компаниями, — подчеркивает руководитель группы по работе с молодыми талантами МТС Ольга Фло.

У цифрового бизнеса много проектов, которые могут в этом помочь. И участвуя в любом из мероприятий, которые делает крупная компания, студент так или иначе прокачивает эти «софты», уверены эксперты.

Практики «Старта»

Фото: предоставлено БФ «Система»

Руководитель группы по работе с молодыми талантами МТС Ольга Фло приводит пример того, как на практике работают заточенные под интересы бизнеса кадровые подходы:

— Сейчас мы готовим узкоспециализированную программу для технарей: нам нужны будут инженеры связи, которые умеют программировать. На рынке их очень мало. Мы взяли проблематику, провели анализ, пообщались с бизнесом. В итоге предложили решение, которое, на наш взгляд, позволит эту нехватку инженеров устранить.

Чтобы углубить взаимодействие с более молодой аудиторией потенциальных кадров, компания МТС запустила специальные программы: «Старт» и «Старт в лето». Они рассчитаны на ребят без профильного опыта. Это своего рода профессиональные пробы, в рамках которых школьники и студенты младших курсов могут познакомиться с будущей профессией, получить опыт и заработать деньги.

— У нас под каждую аудиторию есть своя программа. «Старт в лето» — для школьников и студентов младших курсов. «Старт» — для студентов старших курсов. Она считается среднесрочной: минимум на полгода. Пришел человек в компанию на практику, его заметили, на младшем курсе позвали на «Старт в лето», потом на «Старт», потом в штат. Пройдя несколько программ, ты прокачиваешься и тебе платят все больше денег, — рассказывает Ольга Фло. — Так мы даем возможность пощупать и попробовать профессии через практики и стажировки, куда мы берем ребят из ссузов. Практика — самый простой способ прийти и что-то поделать в компании. Но с помощью дальнейших программ, мы создаем больше условий для ребят. Например, они могут получать доступы к корпоративным системам и работать как полноценные сотрудники с ноутбуками. Редко кто позволяет такое практикантам, потому что это сложно с точки зрения безопасности.

Всего с начала года в Томском филиале МТС прошли практику уже восемь человек. Трое из них — студенты ссузов. Планируется, что к началу 2026 их количество вырастет до 20. Как правило, на практику приходят инженеры и маркетологи.

— В Томске мы интенсифицируем офис-туры. Если раньше мы приглашали на них школьников и студентов, то теперь к ним присоединятся и учащиеся колледжей и техникумов. Этой же категории начинаем отдавать и большее предпочтение при приеме на практику, — отмечает менеджер по персоналу томского офиса компании МТС Ольга Любимова.

Всего в год в компании проходят стажировки порядка 1,5 тыс. студентов.

— У студентов есть много мифов про МТС. Иногда до 50% из них думают, что это узкоспециализированная телеком-компания, которая торгует сим-картами. Эти мифы необходимо развенчивать, так как у нас гигантская потребность в кадрах во всех направлениях, — поясняет руководитель группы по работе с молодыми талантами МТС Ольга Фло. — Для этого мы и проводим выездные сессии. Они работают, как просветительская акция, с одной стороны, с другой — это повышение престижа самой компании и инженерной профессии в целом. Это важно, потому что школьники на старте не выбирают инженерные специальности.

Работа с ссузами и школами важна для игроков из этого сектора для того, чтобы в дальнейшем молодежь делала выбор именно в пользу этих направлений. А дальше МТС сотрудничает с вузами: запускает совместные программы бакалавриата и магистратуры, делает базовые кафедры, где учатся студенты с последующим трудоустройством в компанию.

Перестройка изнутри

Награждение победителей хакатона «Система Хак: Томск»
Фото: предоставлено БФ «Система»

Эксперты отмечают, что под запросы потенциальных работников уже перестраивается и внутренняя система МТС. Так, согласно опросам, одним из важнейших моментов для молодых специалистов является возможность для роста и развития внутри компании, включая и кардинальное изменение карьерной траектории.

— Например, для студентов сегодня нормально менять компанию раз в полгода. Но как работодатель, мы понимаем, что за это время они только начнут приносить нам пользу. Процесс адаптации может и год длиться. А если сотрудник говорит, что может уделить твоей вакансии только полгода и дальше куда-то двигаться, как нам, как компании в такой ситуации жить? — рассуждает директор Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова. — Мы их не перестраиваем. Мы перестраиваемся сами. Обучающие программы, программы стажировок, узкая сегментация, кастомизация внутренних программ обучения — это то, как будет меняться взаимодействие со студентами. Поэтому мы начинаем работать с ними так заранее, чтобы к моменту, когда они придут к нам на работу, ребята понимали, что их ждет.

Если школьник или студент заранее будет понимать, что такое цифровая компания и что внутри нее предлагает работодатель, у него будет по-другому простроен карьерный, и даже жизненный путь, уверены эксперты из МТС.

— Компания, как лидер рынка, считывает, что происходит с рынком HR и образования в стране. Мы как лакмусовая бумажка. Чуть-чуть изменяются настроения ребят — потребности экономики, новое поколение — и это моментально отражается на бизнесе. И мы сразу видим, что надо менять. Как в подходе к HR в целом, так и непосредственно с этим поколением, — говорит Ольга Юркова.

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