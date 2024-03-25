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Первая съемка города в архиве «ТО». Весна в Томске 2005-го

Казалось бы, до 2000-х — рукой подать, всего лишь позапрошлое десятилетие, которое все помнят. Но за это время город успел измениться, как изменились и мы, и многое вокруг нас.

Каким был Томск в те годы, рассматриваем на снимках из апреля 2005 года. Это первая съемка города в архиве «Томского Обзора», заработавшего 1 марта того же года.

На Котовского, 17 уже заработал торговый центр «Фог city»
Фото: Елена Фаткулина

Рядом с ним — еще один ТЦ, «Оранжевое небо», много позднее реинкарнированный на ул. Нахимова
Фото: Елена Фаткулина

«Практик» — практически главный строительный супермаркет того периода
Фото: Елена Фаткулина
Компьютерная фирма «Стек» — флагман ИТ-сферы Томска тех лет, открывшая компьютерный супермаркет в здании завода «Контур» и прекратившая свое существование в 2010-х после громкого уголовного дела против президента компании
Фото: Елена Фаткулина

НИИПП — с обновленной, но не перестроенной входной группой здания
Фото: Елена Фаткулина

Белинского, 15а — здание, в котором с 2005-го успело пожить множество банков, многие из которых уже не существуют
Фото: Елена Фаткулина
Фасад ТЭМЗа еще не успели обшить керамогранитом...
Фото: Елена Фаткулина

...а вот торгового центра «Пассаж» — успели. Здесь он — одно из главных модных и дорогих мест города
Фото: Елена Фаткулина

Советскую, 47 еще только приводят в порядок
Фото: Елена Фаткулина

Но гостиница «Бон Апарт» и бистро «Обжорный ряд» уже вовсю работают
Фото: Елена Фаткулина

Знаменитой скульптуры младенца в капусте перед роддомом №1 на проспекте Ленина тоже еще нет, и появится она только через три года.
Фото: Елена Фаткулина

Как нет и стационарного туалета на площади Ново-Соборной — в Томске еще не думают о том, чтобы понравиться туристам (и горожанам).
Фото: Елена Фаткулина

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