Первая съемка города в архиве «ТО». Весна в Томске 2005-го
25 марта 2024 / Томский Обзор
Казалось бы, до 2000-х — рукой подать, всего лишь позапрошлое десятилетие, которое все помнят. Но за это время город успел измениться, как изменились и мы, и многое вокруг нас.
Каким был Томск в те годы, рассматриваем на снимках из апреля 2005 года. Это первая съемка города в архиве «Томского Обзора», заработавшего 1 марта того же года.
На Котовского, 17 уже заработал торговый центр «Фог city»
Рядом с ним — еще один ТЦ, «Оранжевое небо», много позднее реинкарнированный на ул. Нахимова
«Практик» — практически главный строительный супермаркет того периода
Компьютерная фирма «Стек» — флагман ИТ-сферы Томска тех лет, открывшая компьютерный супермаркет в здании завода «Контур» и прекратившая свое существование в 2010-х после громкого уголовного дела против президента компании
НИИПП — с обновленной, но не перестроенной входной группой здания
Белинского, 15а — здание, в котором с 2005-го успело пожить множество банков, многие из которых уже не существуют
Фасад ТЭМЗа еще не успели обшить керамогранитом...
...а вот торгового центра «Пассаж» — успели. Здесь он — одно из главных модных и дорогих мест города
Советскую, 47 еще только приводят в порядок
Но гостиница «Бон Апарт» и бистро «Обжорный ряд» уже вовсю работают
Знаменитой скульптуры младенца в капусте перед роддомом №1 на проспекте Ленина тоже еще нет, и появится она только через три года.
Как нет и стационарного туалета на площади Ново-Соборной — в Томске еще не думают о том, чтобы понравиться туристам (и горожанам).
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».