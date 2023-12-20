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В Томске проходит выставка новогодних елочных игрушек и гирлянд

До Нового года уже осталось меньше двух недель. Самое время посмотреть экспонаты с выставки Музея истории Томска «Особенности национальной елки», которая посвящена традициям празднования Нового года в России с конца 1930-х по 1990-е годы.

На выставке представлены елочные игрушки из разных материалов, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, новогодние маски, образцы подарочных упаковок, старинные фотографии из собрания музея и частных коллекций. Отдельная часть выставки посвящена елочным украшениям и гирляндам, сделанным на томских предприятиях.

Выставка будет работать до 12 февраля 2024 года по адресу: ул. Бакунина, 3. Стоимость входа: 100 рублей, с экскурсией — 150 руб. Возможна оплата Пушкинской картой. А посмотреть некоторые экспонаты можно уже сейчас в нашем фоторепортаже.

Фото: Серафима Кузина

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