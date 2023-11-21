В экскурсоводы я пойду, пусть меня научат! Как в Томском политехе проходит школа гидов для горожан

21 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В конце октября этого года в Томском политехе стартовала школа подготовки гидов «Я тебе покажу». В рамках программы любители городских историй осваивали новую для себя профессию экскурсовода.

Сейчас проект уже подходит к финишной черте. Завершится обучение презентацией разработанных учениками собственных экскурсионных маршрутов.

О том, как проходят учебные будни в школе гидов, какие советы дают наставники и что необходимо, чтобы за месяц стать настоящим экскурсоводом, рассказываем в нашем материале.

С 28 октября по 27 ноября в Томском политехническом университете проходит программа подготовки гидов для молодежного внутреннего туризма «Я тебе покажу». Обучаются там совершенно бесплатно школьники, студенты и молодые работающие люди до 35 лет. Всего было подано более 100 заявок на участие, а до финала дошли 40 будущих гидов.

Уже в конце этой недели на суд ведущих экскурсоводов Томска они представят, чему научились за этот месяц, и покажут свои разработанные маршруты городских прогулок. По словам начальника отдела культурного наследия и работы с сообществом ТПУ и руководителя проекта Елизаветы Кузьминой, всех учеников объединяет одно — желание узнать о своем городе больше:

— Мы поняли, после того как собрали обратную связь от участников, зачем они сюда пришли, — рассказывает Елизавета Кузьмина. — Первое, что они говорят: «К нам приезжают друзья, родственники из других городов, и мы хотим показать им город, но не знаем о домах, которые нас окружают и уже от этого становится стыдно». Как оказалось, у нас в городе нет краеведческого просвещения как такового, каких-то курсов. И наша школа гидов — это первое знакомство, прикосновение к профессии экскурсовода. В этом наша главная задача. А вторая — это, конечно, прививать локальный патриотизм горожанам.

Руководитель проекта Елизавета Кузьмина (в центре) Фото: Серафима Кузина

Программа подготовки в школе гидов была насыщенной и проходила в три этапа. Сначала слушатели изучали теоретический блок. Он включал в себя лекции об основах экскурсионной деятельности и работе с источниками от специалистов Томской областной библиотеки им. Пушкина, Научной библиотеки ТГУ и Научно-технической библиотеки ТПУ, а также мастер-классы по технике речи. Затем томские экскурсоводы Дарья Павлова, Елена Ерофеева, Елена Ежикова поделились своим опытом работы на встречах с будущими гидами. Получив теоретические знания ученики отправились на экскурсии по популярным пешеходным маршрутам города, но пока только в качестве участников.

Экскурсия по улице Усова от Константина Черенкова в рамках школы гидов Фото: Серафима Кузина

Одна из таких прогулок на тему «От Монастыря до Университета» прошла в минувшую субботу, 18 ноября, по улице Усова. Провел ее историк, краевед и директор областного краеведческого фестиваля «Сибириада» Константин Черенков. В проекте он участвует не только как экскурсовод, но и как наставник одной из рабочих групп, в которых участники обсуждают свои маршруты. Константин признается, работа в проекте хоть и отнимает достаточно времени, но дается легко:

— Я делюсь той информацией, которую когда-то почерпнул, и в том числе своим опытом, — отмечает он. — Зачем наступать на те же самые грабли вот этим молодым людям, которые хотят развиваться в этом направлении? Дураки на своих ошибках учатся, а умные — на чужих. Поэтому я готов транслировать свои ошибки для того, чтобы будущие экскурсоводы их не делали.

Константин Черенков на экскурсии Фото: Серафима Кузина

Самый главный совет, который дает Константин своим ученикам — «экскурсовод должен быть погруженным в тему: ходить в архивы, смотреть документы, общаться с коллегами и всегда расширять свой кругозор», чтобы завлечь историями о Томске еще больше людей. Он подчеркнул, что важно разбавлять сухие факты интересными деталями и личным историям, стараться вести экскурсию лицом к участникам. А еще у каждой прогулки должна быть своя «фишка», которая зацепит и отвлечет человека на полтора часа от его дум.

В роли наставников учащихся выступают также специалист по экспозиционной и выставочной деятельности отдела культурного наследия и работы с сообществом ТПУ Светлана Григорьева, экскурсовод, сотрудник Туристского информационного центра при музее истории Томска Максим Адылшин и заведующий сектором Научной библиотеки ТГУ Андрей Кузьмин. Уже две недели они помогают участникам школы воплотить их экскурсионные маршруты в жизнь.

На учебные занятия в школу гидов приходят даже молодые люди с детьми Фото: Серафима Кузина

Одна из учениц Оксана Колобова поделилась с нами своей идеей:

— Я хочу через экскурсию рассказать об истории судебной системы Томской области. У меня будет один объект для посещения — это здание Томского областного суда. Оно является памятником архитектуры и много событий города связано именно с ним, — говорит Оксана. — Эти экскурсии в основном ориентированы на студентов юридических факультетов вузов и старшеклассников. За счет интересных историй и реальных ситуаций, которые происходили раньше, кто там у кого украл петуха, я планирую оживить экскурсию.

В свое время Оксана училась на кафедре туризма в ТГУ, но в начале двухтысячных работать по специальности не пошла. Спустя годы решила вспомнить о своей любви к истории родного края и узнала, что Томский политех открывает набор в школу гидов.

— Несмотря на то, что я прихожу в школу после основной работы, я каждый раз получаю неимоверный заряд бодрости от обучения. Здесь я вспомнила теоретическую базу и узнала какие-то новые факты, исторические события. Мы с моей семьей очень любим пешие прогулки по городу. И теперь я понимаю, что, гуляя где-то по Ново-Соборной, я смогу, например, рассказать что-то интересное про здание художественной школы. Вот именно такие исторические факты, которые я узнала в школе, сделают нашу прогулку еще интереснее и познавательнее.

Ученица школы гидов Оксана Колобова (вторая справа) Фото: Серафима Кузина

Надежда Даниленко тоже участница школы гидов. Ее основная деятельность совсем не связана с историей, она занимается органической химией в Томском политехе. К обучению в школе девушка подошла с практической целью: к Надежде часто приезжают гости и коллеги из других городов и хочется им показать город во всей красе:

— У меня был уже опыт экскурсий для моих коллег по научной сфере, но я понимала, что мне чего-то не хватает. Как я узнала на первых же лекциях: мне не хватало структуры. Я поняла, что экскурсия должна быть объединена одной темой. Ну и, конечно, знаний было недостаточно. Поэтому я решила пойти и поучиться, чтобы уже в будущем можно было показывать город как-то более интересно, — рассказывает она. — Мне кажется, нам дают очень много полезного в плане теории, как выбрать тему, а не пытаться ухватить всё и сразу, как показывать объект и простраивать саму экскурсию, чтобы люди не замёрзли, не устали, чтобы у них была возможность куда-то зайти. Такие советы я получила и взяла на вооружение. Но больше всего в обучении мне нравится энтузиазм людей, блеск в глазах, с которым они рассказывают про наш город Томск. Это очень вдохновляет!

Ученица школы Надежда Даниленко (по центру) Фото: Серафима Кузина

Надежда пока думает над окончательным вариантом своей экскурсии, но точно в нее она хочет включить все любимые места в Томске — Лагерный сад, Европейский квартал, Ново-Соборную площадь, так, чтобы это было первым прикосновением к городу, людей приезжающих сюда.

Проект «Я тебе покажу» реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и в партнерстве с Туристским информационным центром при музее истории Томска, Научной библиотекой ТГУ и ОКФ «Сибириада».

Текст: Алёна Попова

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