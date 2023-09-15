Удалось ли сохранить двухсотлетние фрески Воскресенской церкви в Томске

15 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Стены Воскресенской церкви были расписаны в 1849-м, в течение всего одного года, что удивительно для такой масштабной работы.

Архивы сохранили имя одного из главных иконописцев, приложивших к фрескам свою руку: это был вольноотпущенный Аркадий Рудаков из Владимирской губернии. Известно, что за свою работу он получил 215 рублей.

Увидеть старинные фрески XIX можно и по сей день, несмотря на то, что в период советский власти здание сильно пострадало. «По просьбам трудящихся» церковь была опечатана и закрыта в 1936 году, а старинные росписи заштукатурены. После возврата здания церкви в 1990-е, началось постепенное восстановление фресок. В нижнем приделе росписи, увы, не сохранились, в отличие от верхнего придела. Там мы можем увидеть семь уцелевших фресок середины XIX века. Это изображения, которые расположены парами друг напротив друга и отделены между собой арочными пролетами.

Фото: Серафима Кузина

Продолжаем рассказывать интересные детали из жизни Воскресенкой церкви по случаю ее юбилея в нашем спецпроекте.

Первая пара фресок, находится прямо у входа в храм — это лики архангелов Гавриила и Михаила, затем изображены Иоанн Златоуст и Святая Великомученица Екатерина, которой в советское время на фреске кто-то нещадно выколол глаза.

Иоанн Златоуст Фото: Серафима Кузина

Святая Великомученица Екатерина Фото: Серафима Кузина

Следом, ближе к алтарю, идут образы почитаемого как святого римского императора Константина и совсем плохо проглядываемого Николая Чудотворца.

Фреска с Николаем Чудотворцем Фото: Серафима Кузина

Еще одна уникальная роспись с изображениями евангелистов украшает купол храма и тоже сохранилась с XIX века.

Купол храма Фото: Серафима Кузина

— Наверное, у нас единственный храм в Томской области, где остались дореволюционные росписи, хотя бы в таком фрагментарном виде. Мы специально делали научные изыскания, послойно снимали краску, чтобы понять, что сохранилось, а что нет, — рассказывает настоятель Воскресенской церкви, иерей Дионисий Мелентьев. — То, что сохранилось, мы стараемся поддерживать в таком же виде, в каком фрески дошли до нас. Реставрация — очень кропотливое, трудное дело, нужны проектные работы, заключение экспертов, которых в Сибири просто нет.

Фото: Серафима Кузина

Работы в верхнем приделе шли с начала 2000-х на деньги меценатов. На тех местах, где фрески не сохранились, с согласия Комитета по охране памятников было решено наносить новую роспись и органично вписать ее в пространство храма. Эта работа начата на пожертвования прихожан с 2016 года и, так совпало, что расписывает храм, как и XIX веке, иконописец из города Владимир — Дмитрий Нищенко — вместе со своим помощником из Петербурга.

Сочетание новых и старых фресок Фото: Серафима Кузина

— Наша задача сейчас — сохранить имеющиеся, а на тех местах, где точно ничего не осталось, в таком же стиле и по возможности на таком же уровне сделать новую роспись, гармонично сочетающуюся со старыми фрагментами, чтобы люди, зайдя в храм, могли также ощутить то, что здесь было, когда весь храм был расписан, — поясняет настоятель церкви.

Фото: Серафима Кузина

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