Наталия Почтарева: «Фестиваль искусства и чтения „ТОМ“ станет ярким событием в культурной жизни города»

10 августа 2023 / Партнерский материал

С 8 по 10 сентября в Университетской роще ТГУ пройдет фестиваль искусства и чтения «ТОМ».

Подробнее об этом мероприятии мы поговорили с одним из его организаторов — Наталией Почтаревой, руководителем Сибирского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

— В 2022 году фестиваль проходил впервые и назывался «Книжная дюжина. Лирика и физика»? Почему сменили название?

— Мы сместили фокус в сторону искусства и чтения. И логично родилось новое название — фестиваль искусства и чтения «ТОМ» (и как обозначение книги, и как сокращение, напоминающее о принадлежности к нашему любимому Томску). В прошлом году фестиваль запомнился как яркое событие в культурной жизни Томска, он собрал на своих площадках более 5000 томичей и гостей города. Наш партнер — Томский государственный университет — поддержал нас в желании сделать мероприятие ежегодным и посвятить его в 2023 году юбилейным датам: 145-летию университета и 10-летию Сибирского филиала ГМИИ им А.С. Пушкина. В этом году у нас много изменений в программе. Она стала разнообразнее, масштабнее. Мы добавили мероприятия для семей с детьми, концерты, воркшопы.

— Расскажите тогда о программе…

— У фестиваля сейчас два организатора — Сибирский филиал Пушкинского музея и Томский государственный университет. Интересы этих институций пересекаются в сфере просвещения, приобщения людей к искусству во всех его проявлениях: живописи, литературе, музыке. Поэтому мы включили в программу фестиваля встречи с писателями и поэтами, композиторами и художниками. Они представят томичам свои проекты, проведут воркшопы и презентации. Будет много интересных дискуссий. В них примут участие директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Елизавета Лихачёва, проректор по информационной политике ТГУ Юлия Эмер, основатель Московской международной книжной ярмарки non/fiction Василий Бычков, организатор книжных фестивалей и чемпионатов по чтению вслух «Открой рот» Михаил Фаустов и многие другие эксперты.

Мы поговорим о значении книжных фестивалей в жизни города, о том, как региональные фестивали меняют городскую среду, зачем музеи издают книги. Руководитель Северо-Западного филиала Пушкинского музея Дарья Болдырева представит свой проект «Имя мне цвет» о значении цвета в пространстве города. После презентации, молодые художники и фотографы смогут принять участие в воркшопе «Городской дрейф», который будет проходить на улицах Томска. Лингвист Ирина Фуфаева расскажет о своей книге «Как называются женщины». В ней много интересных фактов о феминитивах, о парадоксах и логике русского словообразования. Одним словом, фестиваль — это несколько десятков мероприятий, поэтому я рекомендую всем заранее ознакомиться с его программой. Некоторые мероприятия требуют регистрации. Заходите на наш сайт и выбирайте что-то себе по душе.

— Но все-таки сердце книжного фестиваля — это ярмарка, которая развернется на дорожках Университетской рощи. Какие издательства привезут в Томск свои новинки?

— В этом году более 20 издательств привезут свою продукцию на нашу ярмарку. Это Ad Marginem, V-A-C, «Абрикобукс», «Арка», «Есть смысл», «Карьера Пресс», «КомпасГид», «Медиарост», «Неолит», «Редкая птица», «Новое литературное обозрение, «Открытая кафедра», «Самокат», «Сибирь на страницах», «Свиньин и сыновья», Музей истории ГУЛАГа, «Макушин Медиа», книжный дистрибьютор «Медленные книги» и другие. У гостей фестиваля будет возможность приобрести художественную литературу, книги для детей и подростков, нон-фикшн, путеводители и книги по краеведению. Свои издательские проекты на фестивале также представят ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственная Третьяковская галерея. Музейные издательства, как и в прошлом году, привезут в Томск редкие, прекрасно иллюстрированные книги о живописи, архитектуре и других видах искусства. Большинство из них нельзя приобрести в обычных книжных или заказать по Интернету. Для этого нужно специально ехать в Третьяковку или Пушкинский.

— А вам не кажется, что количество читающих людей в современном мире стремительно сокращается? Многие ведь совсем отказываются от бумажных книг…

— Мы уверены, что удовольствие от общения с настоящей печатной книгой не идет ни в какое сравнение с чтением электронной литературы. И потому бумажным книгам и альбомам по искусству суждена долгая жизнь. У нас в Томске по-прежнему много ценителей хороших книг и качественной полиграфии. Об этом можно судить уже потому, что в прошлом году томичи скупили 80% привезенной продукции в первый день фестиваля. А всего за три дня ярмарки было продано более тысячи экземпляров. В этом году издательств тоже будет много. Кроме того, на ярмарке будет работать шатер презентаций, где можно узнать подробно о той или иной книге от автора или представителя издательства.

— Расскажите, что организаторы подготовили для семей с детьми?

— Мы хотим прививать любовь к чтению с раннего детства, поэтому на фестивале будет большая программа для семейного времяпрепровождения, для детей разных возрастов. У нас будет работать площадка для совместного чтения родителей с детьми. Партнер ГМИИ им. А.С. Пушкина — Транспортная группа FESCO — выпустила репринтные издания детских книг о путешествиях, транспорте, море. Многие из нас, взрослых, читали эти книги в детстве. Сейчас будет возможность показать их своим детям и даже побывать на театрализованной читке. Кроме того, в рамках фестиваля представители FESCO передадут несколько десятков экземпляров этих книг в детские благотворительные фонды нашего города и детский сад ТГУ.

В субботу, 9 сентября, для детей будут организованы мастер-классы по каллиграфии и вырезанию из бумаги. Пройдет воркшоп, посвященный работе реставратора книги, где детям покажут, как можно быстро починить поврежденный экземпляр. Также состоятся экскурсии в Музей редкой книги и мастер-класс по созданию персонажей на основе книги Ольги Нечаевой «Великая Тартария и семь её гостей. Большое сибирское путешествие». Можно будет послушать выступления музыкальных коллективов ТГУ.

— А что такое Science Slam?

— Это битва молодых ученых-филологов ТГУ. В рамках фестиваля, 8 сентября, состоится ее финал. Каждый из участников выступит перед широкой аудиторией с яркой речью. Мария Могилатова расскажет, как написать роман, который будет популярен 100 лет. Елена Яркова презентует научный детектив о вымышленной Сибири. Кристина Быкова представит один день без книг и предложит всем поразмышлять, что было бы, если бы Иоганн Гутенберг не изобрел книгопечатание. Вячеслав Гойко расскажет о значении больших данных (Big Data). Победитель получит приз от компании FESCO.

— К 10-летию Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина в дни фестиваля в Университетской роще появится инсталляция. Что это будет?

— Да, мы хотим таким образом отметить юбилей филиала и напомнить томичам обо всех выставках и проектах, которые мы организовали за эти годы. Мы предложили художникам, сотрудничавшим с Сибирским филиалом, переосмыслить свои прежние работы и создать на их основе новое произведение искусства. Познакомиться с результатами этого переосмысления можно будет в дни фестиваля. Мы назвали этот проект «Художники всё помнят». И приглашаем томичей прийти к нам в музейный павильон в дни фестиваля.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».