Инъекции ртути, «не козье» молоко и маска для лица из сулемы. Пять историй, описывающих медицину XX века

24 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Бывало ли у вас такое, что после звонка машина Скорой помощи приезжала не через обещанные двадцать минут, а спустя два часа? Сколько раз вы приходили в поликлинику, чтобы узнать, что ваше время записи уже занято четырьмя другими пациентами? Бегали ли вы по больницам, выясняя, почему три разных врача поставили вам три разных диагноза?

Но все проблемы нашей современной медицины меркнут по сравнению с тем, что считалось передовыми медицинскими технологиями в начале ХХ века. Пять следующих историй из выпусков медицинской газеты «Сибирский врач», датируемых 1914–1916 годом, расскажут нам, какие способы лечения использовали в то время врачи и каковы были последствия такой терапии.

Обращаем ваше внимание, что данный материал публикуется в ознакомительных целях. Просим не применять описываемые методы лечения. Это опасно для жизни!

Случай первый

14 января 1915 года в нервно-психиатрическую клинику Томского университета обратился сорокалетний господин N с жалобами: слабость ног, рук, шумы в голове, пошатывания, запоры и поносы, отеки. Наследственность была у него дурная — родители имели 13 детей, из которых 11 умерли в раннем детстве, сестра дожила до 40 лет и тоже скончалась, а из четырех его детей все страдают рахитом.

В 20 лет пациент заболел сифилисом и получил лечение йодистым калием и инъекциями ртути. Неожиданно, несмотря на терапию, девять лет назад у него начали болеть ноги, спина и голова, а три года назад началось половое бессилие. Также не так давно, три месяца назад, (ещё неожиданнее) начали неметь конечности и теряться зрение. И теперь наш пациент наконец-то решил обратиться к врачу.

Диагноз: сифилис нервной системы.

Утренняя отечность заставила нас взять анализ мочи, результаты которого позволяют подозревать воспаление почек. Проблема заключается в том, что назначаемые при этом диагнозе препараты могут нанести вред пациенту: неосальварсан (химиотерапевтическое средство, представляющее собой мышьякоорганическое соединение — прим. ред.) противопоказан инсультникам, а ртуть — при заболеваниях почек.

Лечение: начать инъекции ртути с наблюдением за состоянием почек, позднее начать инъекции неосальварсана.

С 15 января по 3 марта пациент получил 26 инъекций ртути и 6 вливаний неосальварсана. Врачебное чудо свершилось: зрение восстановилось, ноги и руки окрепли, а шумы и пошатывание исчезли. В марте пациент уехал из города и получил ещё 30 инъекций ртути по месту жительства, но лечение не помогло: пациент стал крайне нервным и возбуждаемым, приставая как к членам семьи, так и незнакомым людям с требованием вылечить его «как следует» по той причине, что «болезнь уже проникла в мозг, и скоро капут будет». Это привело пациента к трехмесячному принудительному заключению в психиатрической лечебнице, выйдя из которой, он уже отмечал полное отсутствие болей и приподнятое состояние духа.

Случай второй

Доктор Пухлау описал в своем эссе уникальную лечебную методику. В марте 1912 году на прием к нему пришла женщина 37 лет с учащенными сердцебиением, выраженным дрожанием рук, пучеглазием и гипертрофией щитовидной железы.

Диагноз: гипертиреоз (заболевание, вызванное избыточной секрецией гормонов щитовидной железы — прим. ред).

Лечение бромистыми, йодистыми препаратами, а также родагеном и антитиреодином не оказали заметного эффекта. Пациентке было рекомендовано молоко тиреодектомированной козы (с удаленной щитовидной железой), однако от такого лечения последовал отказ. Сестра больной, оперированная два года назад, вследствие базедовой болезни (иначе ее еще называют «диффузным токсическим зобом» — прим. ред) потеряла ребенка, после чего было предложено и осуществлено следующее лечение.

Лечение: ежедневно четыре раза у сестры пациентки откачивали 200 мл молока, которые больная должна выпить в четыре приема.

После такого месячного лечения щитовидная железа уменьшилась, а состояние нервной системы улучшилось. Через два с половиной месяца пучеглазие исчезло. Лечение продолжалось в общей сложности четыре месяца, и к концу срока больная прибавила в весе шесть кило, а все прежние симптомы болезни исчезли.

Случай третий

Доктор Н.В. Летнев провел экспериментальное исследование, придя к выводу об «эффективности серотерапии при гонорейных артритах». Свой вывод он основывал на наблюдениях за 41 пациентом, из которых 28 имели острое поражение суставов, а 13 — хроническое.

Диагноз: гонорейный артрит.

Лечение: сыворотку серы применять в виде подкожных инъекций в паховую область по 2 куба через каждые 2-3 дня.

Для выздоровления большинства пациентов хватило 12 уколов, однако после 3-5 впрыскиваний этого «чудесного» раствора, пациенты жаловались на опухлость эндокринных желез, слабость и боли. Господин Летнев приходит к выводу: «Сыворотка при лечении гонорейных артритов является специфическим средством, дающим быстрое радикальное лечение». К слову, схожий препарат — сульфозин, взвесь серы в масле, станет карательным лекарством, применявшимся в будущем к политическим диссидентам в СССР.

Американские психиатры критиковали применение сульфозина и, проанализировав практику его применения в советских психиатрических больницах, сделали вывод, что он использовался, скорее, в карательных целях. Исследовали отмечали возникающую у пациентов при его применении «сильную боль, обездвиженность, высокую температуру и некроз мышц».

Случай четвертый

В своей статье «Врачебная косметика кожи» профессор Кромайер приводит результаты многолетних опытов по лечению кожных заболеваний и прочих недугов.

Диагноз: кожные заболевания (веснушки, бородавки, облысение).

Лечение: в случае недовольства веснушками, можно применить 1-2% раствор сулемы со спиртом на ночь, после чего покрыть место нанесения раствора увлажняющим кремом (такой способ опасен для жизни, так как хлорид ртути (III) является нейротоксином, разрушающим нервную ткань мозга). Через неделю мазей на ночь веснушки исчезают.

За недостатком сулемы можно использовать 5-10% раствор пергидроля (внимание: концентрированные растворы пероксида водорода при попадании на кожу, слизистые оболочки и в дыхательные пути вызывают ожоги).

При множественных бородавках хорошую услугу окажет внутреннее применение мышьяка (нужно ли тут пояснять, в чем опасность?!). Плешивость помогает победить облучение кварцевой лампой с нанесением на макушку 1-4% раствора сулемы со спиртом, а также мытье головы мылом с последующим смазыванием вазелином, жиром или спиртовыми жидкостями — жидким парафином, петролейным эфиром и щелочами (эти люди, кажется, правда натирали на свою кожу всё, что видели).

Случай пятый

Доктор H. Muller провел оригинальное исследование, в ходе которого пришел к выводу, что лучший способ лечения легочных кровотечений — инъекции растворенной поваренной соли в вену. Такой вывод он сделал, исходя из собственных наблюдений за 50 пациентами.

Диагноз: легочное кровотечение.

Лечение: испытуемым доктор проводил внутривенно инъекции 15% раствора поваренной соли в количестве 5 или 10 мл как один раз, так и повторно, иногда до четырех раз. В отдельных случаях, результат закреплялся применением желатина во внутрь в клизмах, уколами под кожу и внутривенно.

Никаких осложнений не наблюдалось и пациенты мгновенно чувствовали улучшение.

Конечно, за минувшие 100 лет медицина существенно продвинулась. Часть методов с годами стали выглядеть как курьезы. И тем не менее, не будем забывать, что и на этих опытах базируется сегодняшнее понимание того, как и чем можно лечить разнообразные заболевания. Ольга Межакова, врач-инфекционист, работающий сегодня, отмечает: «Нельзя не сказать, что в медицине начале ХХ века были достигнуты серьёзные успехи как в распознавании болезней, так их в их лечении и предупреждении по сравнению с предыдущим временем. В первой половине прошлого столетия появились реформы, которые породили земскую и городскую медицину, была окончательно сформирована система государственных органов управления медицинской деятельностью. В губерниях установилась участковая система обслуживания населения, а вместе с тем развивалась фармацевтика».

Текст: Александр Фёдоров

Материал подготовлен в рамках практики студентов факультета журналистики ТГУ.

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