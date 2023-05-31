Профориентация. Как поменять работу человеку с опытом

31 мая 2023 / Томский Обзор

Проработав в одной сфере много лет, случается, что работники внезапно оказываются без работы. Причиной этого могут стать сокращения, выгорание, конфликты с коллегами и другие обстоятельства.

Кадровый центр «Работа России» и разрабатываемая при участии департамента труда и занятости населения «Карьерная карта томича» помогут найти выход из таких ситуаций. О том, что могут предложить опытным соискателям, рассказываем в заключительном материале спецпроекта «ПрофОриентация».

Фото: Серафима Кузина

Опытные работники, которые самостоятельно вышли на «вольные хлеба», могут воспользоваться услугами карьерных консультантов Центра занятости населения. Им помогут сориентироваться — в какую сторону соискателям двигаться. Например, если человек хочет продолжать развиваться, его можно оправить на специально подобранную программу обучения в рамках национального проекта «Демография». При этом карьерные консультанты оценят сильные и слабые стороны соискателя и подскажут, в какой сфере ему с такими навыками и предрасположенностями стоит попробовать силы. После этого работа карьерных консультантов не окончится — они окажут помощь в составлении резюме и портфолио, подтянут навыки самопрезентации и подскажут, где искать новую работу.

— Если соискатель решил поработать в другой сфере — надо смотреть на его способности, что у него уже есть, какой потенциал для развития. Каждый раз мы проводим анализ сильных сторон и точек роста. Нужно также учитывать приоритеты человека — сколько он хотел бы работать, изучать потребности рынка, — рассказала карьерный консультант Центра занятости населения Елена Михальченко. — Если люди стремятся поменять карьерную траекторию, все равно нужно иметь релевантный опыт. Нельзя в 50 с лишним лет из учителя философии перейти в дата-аналитики. Об этом мы всегда говорим нашим соискателям. Нужно понимать, сколько времени на это придется потратить, свои способности и ориентироваться на сильные стороны, а не только на рынок, где хорошо платят. Даже если освоить высокооплачиваемую профессию, получить удостоверение, но не иметь глубоких знаний и способностей к этой профессии, то такой специалист окажется невостребованным на рынке труда.

Фото: Серафима Кузина

Если соискатели здраво оценивают свои возможности и слушают советы карьерных консультантов, у них есть все шансы успешно устроиться на новую работу без понижения. И это место может быть далеко за пределами Томска.

— К нам пришла за помощью женщина 49 лет. Она получила неоконченное высшее образование и всю жизнь проработала бухгалтером в одной и той же компании. В прошлом году организация была ликвидирована. Получилось, что женщина вышла на рынок труда почти как впервые, потому что 20 с лишним лет она не нуждалась в другом месте работы, — рассказала Елена Михальченко. — В бухгалтерию она не хотела, ей это было неинтересно. Она также понимала, что на новом месте в той же профессии ей придется много доучивать и осваивать. Но тем не менее, ей хотелось продолжать работать с людьми и документами.

В итоге соискательница прошла около 8 сессий работы с карьерными консультантами и пришла к выводу, что хотела бы устроиться администратором или менеджером офиса. После этого в Центр обратились представители МФЦ и предложили вакансию в собственном колл-центре. Этот вариант порекомендовали соискательнице, её все устроило, она прошла собеседование и успешно работает на новом месте.

— Работодатели отмечают, что довольны, новыми сотрудниками, их испытательный срок закончился совсем недавно, 15 мая. Вот только-только всему научились, но в новых коллективах уже видят дальнейшую перспективу развития этих людей, — рассказала Елена Михальченко. — Поэтому хорошо, когда есть релевантный опыт. Если это выгоревший HR, он хорошо впишется в карьерное консультирование, либо в PR-подразделение, даже в департамент по продажам. И наоборот, специалисты тоже могут двигаться, отталкиваясь от общих мест в разных профессиях. Надо смотреть требования: что уже есть, а что кандидату нужно нарастить. Совсем в нулевом состоянии переходить не стоит: высока вероятность, что ничего не получится.

Похожая история произошла с бывшим главным экономистом одной из томских организаций. Женщину сократили, она встала на учет, прошла мастер-класс по составлению резюме и персональную консультацию, где в том числе вместе со специалистами проработала план самопрезентации на собеседовании.

Набравшись опыта в Томске, женщина приехала в Москву и в течение трех недель устроилась главным бухгалтером по налогообложению в косметическую фирму «Новая заря».

— Она не кардинально меняла профиль и смогла устроиться на руководящую позицию в другом регионе. Обычно это сложно, потому что чаще всего, когда уходишь из «своего» региона, нужно делать шаг назад — был руководителем, а становишься старшим бухгалтером. У соискательницы получилось не потерять позицию, — объяснила Елена Михальченко.

Фото: Серафима Кузина

Помочь в выборе карьерной траектории опытным работникам поможет проект «Карьерная карта томича», над которым сейчас ведется активная работа в Департаменте труда и занятости населения Томской области.

— В нашем проекте мы не делим взрослое население региона на подкатегории. Для всех, кто получил образование: работающих, безработных, ищущих себя у нас разрабатывается свой информационный продукт, в зависимости от их запроса, — отметила заместитель начальника Департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова. — Сегодня мы фиксируем ряд запросов от взрослого населения: это смена профессиональной деятельности, обучение востребованным профессиям, повышение компетенций в своей отрасли, саморазвитие. «Карьерная карта томича» сможет дать ответы на эти запросы — как короткие, так и предполагающие выстраивание конкретного карьерного сценария.

Кроме того, «Карьерная карта томича» поможет соискателям быть в курсе текущей ситуации на рынке труда и иметь доступ к актуальным прогнозам: кто сегодня востребован, куда идти, если есть такой запрос. Также с помощью сервиса можно будет записаться к карьерному консультанту или на экскурсию на предприятие.

Фото: Серафима Кузина

Иллюстрация: Freepik, Томский Обзор

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