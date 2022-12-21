Итоги года. Чего ждать от регионального рынка труда

21 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Что в этом году творилось на региональном рынке труда, какие тренды удалось вывести аналитикам и как правильно искать новую работу.

Чуткий рынок

Светлана Грузных Фото: Вячеслав Станкевич

Рынок труда всегда реагирует на изменения внешней среды. Но, несмотря на сложные для российской экономики годы, в Томской области пока удается сохранять приемлемый уровень безработицы. Так, с начала года она даже снизилась. Несмотря на то, что рынок труда в регионе продолжает быть ориентированным на соискателей — на 100 вакансий приходится всего 54 безработных. Сегодня работодателям требуются 9077 специалистов разного профиля и опыта.

«Количество тех, кто выходит на рынки труда, сокращается: виной тому демографические тренды — трудовых ресурсов становится меньше. Количество граждан, покинувших Томскую область превысило количество тех, кто въехал. Поэтому тема удержания персонала остается одной из самых актульных», — рассказывает глава департамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

По данным исследований аналитиков Департамента труда и занятости населения Томской области больше всего в регионе вакантных мест на обрабатывающих производствах (почти 1,5 тыс.). На втором месте сфера здравоохранения и социальных услуг. На третьем торговля, затем образование. Замыкает пятёрку сектор госуправления и военной безопасности.

Между тем, Светлана Грузных отмечает, что ситуация на рынке труда в Томской области меняется каждый месяц — в разных отраслях каких-то вакансий становится больше, каких-то меньше. Это зависит от разных факторов, в том числе, от сезонности.

В свою очередь стратегический партнер Head Hunter показывает запросы работодателей к своей базе. По данным сервиса, наиболее востребованы специалисты в сфере продаж. На втором месте идут специалисты, вовлеченные в строительство и недвижимость. Тройку лидеров замыкают рабочие специальности.

У агрегатора есть хорошие новости для студентов и молодых специалистов — для них, согласно исследованию HH.ru, припасено более 1 100 вакансий (эта сфера на четвертом месте по популярности у работодателей). Затем располагаются транспорт и логистика, потом производство и сельское хозяйство. На сферу информационных технологий в Томской области приходится менее 700 вакансий. Далее следует административный и медицинский персона, специалисты по маркетингу, рекламе и связям с общественностью.

Чего нам ждать?

Открытый отбор на вакансии завода «ЛАТАТ» в Томском Кадровом центре «Работа России» Фото: Серафима Кузина

Согласно данным областного департамента труда, в ближайшее время будет расти востребованность определенных групп персонала. Например, будет требоваться больше специалистов в области ИТ, самолето- и ракетостроении, государственных медиа, фармкомпаниях. Сохранится спрос на людей с техническим образованием и работников массовых профессий — токарей, слесарей и сварщиков.

Аналитики прогнозируют рост экспансии госкомпаний, который захватят многие сферы, ранее занятые слабеющим в кризисное время малым и средним бизнесом. При этом государственные компании станут основным и более стабильным работодателем.

Другой тренд коснется малопроизводительных работников. Аналитики предполагают, что работодатели будут сокращать фонд оплаты за счет увольнения самых непродуктивных сотрудников и практиковать перевод персонала на другие формы отношения. Например, фриланс и самозанятость. Поэтому можно перестраховаться и заранее стать самозанятым. Так, на всякий случай.

Еще один тренд заставит понервничать уже работодателей. По данным аналитиков, сейчас на рынок труда начинает выходить поколение «демографической ямы», а это влечет за собой лавинообразное нарастание конкуренции за молодежь. В связи с этим, прозорливым работодателям, стремящимся развиваться, уже сейчас нужно пересмотреть свою стратегию подбора персонала. А сориентировать их в этом могут специалисты центров занятости.

Ну, а если вы не молодой специалист и даже не задумываетесь о том, чтобы сменить место работы, вам все же лучше учитывать еще один зафиксированный аналитиками тренд. Востребованность специалистов, поддерживающих концепцию lifelong learning — обучения на протяжении всей жизни, повышение значимости практического опыта. Вместе с этим, по данным исследований, работодатели особенно ценят критическое мышление, умение анализировать и находить комплексное решение проблем, навыки самоуправления и активного обучения, стрессоустойчивость и гибкость. Стоит добавить в резюме.

Как искать работу

Фото: Серафима Кузина

Если же пришло время искать работу — Кадровый центр города Томска подготовил ряд советов. Рекомендуется занять проактивную позицию и углубиться в резюме.

«В среднем рекрутер просматривает резюме не больше 10 секунд. За это время он принимает решение, пригласить кандидата на собеседование или нет. Резюме должно показывать вашу ключевую ценность для работодателя. Будьте динамичными, не бойтесь переписывать и адаптировать резюме под конкретные вакансии, сделайте несколько вариантов с разными акцентами», — поясняет специалист Кадрового центра.

Чтобы избежать глупых ошибок в составлении резюме, настоятельно рекомендуем посетить специальные тренинги и мастер-классы. Такие мероприятия бесплатно проводит Кадровый центр — а еще здесь научат, как презентовать себя на собеседовании. Кроме того, специалисты помогут улучшить компетенции для самостоятельного поиска работы: расскажут, как меняется рынок труда, какие новые возможности он открывает для соискателей, научат эффективно использовать онлайн-ресурсы и мобильные технологии при поиске нового места работы.

Если вы планировали сменить сферу деятельности, профессию, получить дополнительные навыки, то вы можете обратиться в Кадровый центр с целью прохождения профессиональной ориентации и последующем направлением на профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям. А еще вы можете попасть в...

Акселератор карьерных смыслов

Групповая работа в рамках акселератора карьерных смыслов Фото: Серафима Кузина

Если хочешь сменить карьерную траекторию можно воспользоваться новым сервисом — Акселератор карьерных смыслов, который проходит на базе томского Кадрового центра «Работа Росии».

Это одно из ключевых мероприятий, проводимых на базе центра. Его оценила даже заместитель министра труда РФ Елена Мухтиярова. Проект помогает соискателям выявить свой профессиональный потенциал, оценить имеющийся опыт, наличие актуальных компетенций и понять, что и как необходимо «усилить» для дальнейшего профессионального развития, выбора образовательной программы и места работы.

Мероприятие проходит раз в неделю и собирает сотни участников. В группах под руководством модераторов — специально обученных сотрудников Центра — они выполняют профориентационные задания. Также в рамках акселератора будущие соискатели могут пообщаться с представителями образовательных платформ (РАНХиГС, ТГУ, Worldskills) и потенциальных работодателей. В акселераторах приняли участие уже более 2 тыс. человек и большинство из них нашли работу.

Самые востребованные образовательные программы:

парикмахер,

швея,

повар,

младшая медицинская сестра,

программист,

специалист в сфере закупок,

дата-аналитик: старт карьеры,

специалист по работе в маркетплейсах,

кадровое администрирование.

Фото: Серафима Кузина

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