С песнями и душой. В музее «Сибагро» прошла экскурсия для ветеранов из поселка Светлый
На прошедшей неделе, 29 ноября, в корпоративном музее «Сибагро» состоялась экскурсия для пенсионеров и ветеранов труда поселка Светлый. Многие из них — бывшие работники компании.
Когда-то эти люди трудились на томском свинокомплексе и даже помнят, как началось его строительство. А побывав в музее, узнали новые факты о предприятии, поделились воспоминаниями, и даже исполнили трогательную песню. Почему эти встречи важны как для компании, так и для жителей территорий ее присутствия — расскажем в нашем материале.
Первыми посетителями корпоративного музея «Сибагро» стали сотрудники компании — изначально новая площадка рассчитывалась преимущественно на внутреннюю аудиторию. Но спустя время стало ясно, что познакомиться с историей томского предприятия, разросшегося до масштабов всероссийского холдинга, интересно не только им, но и жителям региона.
Все чаще в музее проводят экскурсии для школьников, студентов и бизнес-партнеров «Сибагро». А совсем недавно в нем побывали члены ветеранской организации поселка Светлый, среди которых есть и просто жители территорий, где расположены предприятия холдинга, и бывшие его работники. В «Сибагро» таким гостям всегда рады, поэтому, когда светленцы обратились с просьбой провести для них экскурсию, в компании с удовольствием пошли навстречу и предоставили пенсионерам автобус.
«Мы не могли пройти мимо такой инициативы. Ветераны общались, смотрели снимки, делились воспоминаниями, которые оживали благодаря старым фото. Для нас это тоже важно, ведь мы знаем свою историю, в основном, с двухтысячных годов. А многие из ветеранов работали на свинокомплексе еще раньше, и жили в Светлом долгое время, поэтому помнят интересные факты времен строительства первого предприятия нашего холдинга», — отмечает руководитель музея Лариса Кобец.
В свою очередь, от сотрудников гости узнали много нового про современные технологии, которые сегодня используют в производстве. Например, экскурсовод Ирина Теренина рассказала посетителям музея о том, как в компании реализуются долгосрочные проекты, касающиеся окружающей среды. Один из таких — это демо-установка, расположенная на томском свинокомплексе, которая перерабатывает навоз в топливо. Предполагается, что это оборудование будет производить 11 видов топлива — преимущественно, твердого, в брикетах, что позволит сделать производство более экологичным. Подобная практика применения навоза постепенно распространяется в Европе, но в России это первая подобная установка собственной разработки.
Не менее уникальны исследования компании в генетике и селекции, благодаря которым увеличиваются показатели приплода свиней и качество их мяса. К примеру, порода «Ландрас» дает потомство в среднем 15 поросят, когда другие породы — 13. Но пенсионер из Светлого Петр Юдин удивился масштабам бизнеса:
«Больше всего сегодня меня поразила география предприятия, она огромная. Я каждое здание здесь, на стенде, сфотографировал на память», — говорит он.
Действительно за годы существования компания «Сибагро» сильно разрослась. Сейчас в ее составе 14 предприятий в 10 регионах России от Дальнего Востока до западных границ, где трудится 14 тысяч сотрудников. Для того, чтобы объединить такую большую команду, и был создан музей. Как отмечает Лариса Кобец, многие, когда видят себя или кого-то из своих коллег на фотографиях, чувствуют сопричастность с компанией, свою значимость в производстве, и что о них помнят.
Особенно важно это для тех, кто работал на предприятии раньше, а сейчас находится на пенсии. Поэтому «Сибагро» поддерживает своих ветеранов не только материально, но и организует для них интересные встречи.
«Поскольку это [поселок Светлый] наша территория присутствия, то мы всегда откликаемся на просьбы жителей и проводим с ними различные мероприятия. Они тоже хорошо знают нашу компанию. Для нас важна инициатива светленцев, их реальные нужды: родник благоустроить, чтобы за чистой водой удобно ходить было, елку новогоднюю установить, помочь детским садам и многое другое, — рассказывает Лариса Кобец. — Важно, чтобы ветераны понимали, что предприятие всегда рядом с ними — готово поддержать, оказать помощь».
Экскурсия по музею завершилась вручением памятных подарков пенсионерам от «Сибагро». Гости растрогались:
«Для нас каждый выезд — это праздник, а еще и в компанию, с которой связана жизнь, — так вдвойне! Экскурсия прошла очень хорошо — все довольны, радостные, возбужденные, — поделилась впечатлениями председатель общества инвалидов Светлого Татьяна Полевечко. — Я сама живу в поселке с его основания — муж начинал строить томский свинокомплекс, дети там родились. И у многих так. Поэтому для меня сегодняшняя экскурсия — это возможность вернуться в молодость, погрузиться в историю, повспоминать».
Но это не единственная возможность для светленцев повспоминать свою молодость. Лариса Кобец выступила с предложением дополнить экспозицию музея историями бывших работников: важно рассказать не только о тех, кто сейчас трудиться в компании, но и о тех, кто стоял у ее истоков.
«Мы уже даже договорились с ветеранами, что они более подробно расскажут свои воспоминания для нашего музея — будет встреча. Пенсионеры с удовольствием откликнулись на наше предложение и готовы помочь. Мы будем держать связь с теми, кто начинал строить поселок Светлый, кто был причастен к основанию свинокомплекса. Истории людей интересно сохранить для будущего, и для нашего музея это огромный плюс», — уверена Лариса Кобец.
Текст: Алёна Попова
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