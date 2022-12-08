С песнями и душой. В музее «Сибагро» прошла экскурсия для ветеранов из поселка Светлый

8 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

На прошедшей неделе, 29 ноября, в корпоративном музее «Сибагро» состоялась экскурсия для пенсионеров и ветеранов труда поселка Светлый. Многие из них — бывшие работники компании.

Когда-то эти люди трудились на томском свинокомплексе и даже помнят, как началось его строительство. А побывав в музее, узнали новые факты о предприятии, поделились воспоминаниями, и даже исполнили трогательную песню. Почему эти встречи важны как для компании, так и для жителей территорий ее присутствия — расскажем в нашем материале.

Экскурсия по музею «Сибагро» для ветеранской организации поселка Светлый Фото: Серафима Кузина

Первыми посетителями корпоративного музея «Сибагро» стали сотрудники компании — изначально новая площадка рассчитывалась преимущественно на внутреннюю аудиторию. Но спустя время стало ясно, что познакомиться с историей томского предприятия, разросшегося до масштабов всероссийского холдинга, интересно не только им, но и жителям региона.

Все чаще в музее проводят экскурсии для школьников, студентов и бизнес-партнеров «Сибагро». А совсем недавно в нем побывали члены ветеранской организации поселка Светлый, среди которых есть и просто жители территорий, где расположены предприятия холдинга, и бывшие его работники. В «Сибагро» таким гостям всегда рады, поэтому, когда светленцы обратились с просьбой провести для них экскурсию, в компании с удовольствием пошли навстречу и предоставили пенсионерам автобус.

Совет ветеранов поселка Светлый сам выступил с инициативой посетить корпоративный музей «Сибагро», и в компании с удовольствием организовали для них экскурсию Фото: Серафима Кузина

«Мы не могли пройти мимо такой инициативы. Ветераны общались, смотрели снимки, делились воспоминаниями, которые оживали благодаря старым фото. Для нас это тоже важно, ведь мы знаем свою историю, в основном, с двухтысячных годов. А многие из ветеранов работали на свинокомплексе еще раньше, и жили в Светлом долгое время, поэтому помнят интересные факты времен строительства первого предприятия нашего холдинга», — отмечает руководитель музея Лариса Кобец.

В свою очередь, от сотрудников гости узнали много нового про современные технологии, которые сегодня используют в производстве. Например, экскурсовод Ирина Теренина рассказала посетителям музея о том, как в компании реализуются долгосрочные проекты, касающиеся окружающей среды. Один из таких — это демо-установка, расположенная на томском свинокомплексе, которая перерабатывает навоз в топливо. Предполагается, что это оборудование будет производить 11 видов топлива — преимущественно, твердого, в брикетах, что позволит сделать производство более экологичным. Подобная практика применения навоза постепенно распространяется в Европе, но в России это первая подобная установка собственной разработки.

Фото: Серафима Кузина

Не менее уникальны исследования компании в генетике и селекции, благодаря которым увеличиваются показатели приплода свиней и качество их мяса. К примеру, порода «Ландрас» дает потомство в среднем 15 поросят, когда другие породы — 13. Но пенсионер из Светлого Петр Юдин удивился масштабам бизнеса:

«Больше всего сегодня меня поразила география предприятия, она огромная. Я каждое здание здесь, на стенде, сфотографировал на память», — говорит он.

Пенсионер Петр Юдин не работал в «Сибагро», но зато является преданным потребителем продукции предприятия — в первую очередь, в супермаркетах ищет именно ее. Фото: Серафима Кузина

Действительно за годы существования компания «Сибагро» сильно разрослась. Сейчас в ее составе 14 предприятий в 10 регионах России от Дальнего Востока до западных границ, где трудится 14 тысяч сотрудников. Для того, чтобы объединить такую большую команду, и был создан музей. Как отмечает Лариса Кобец, многие, когда видят себя или кого-то из своих коллег на фотографиях, чувствуют сопричастность с компанией, свою значимость в производстве, и что о них помнят.

Особенно важно это для тех, кто работал на предприятии раньше, а сейчас находится на пенсии. Поэтому «Сибагро» поддерживает своих ветеранов не только материально, но и организует для них интересные встречи.

Посетители музея рассматривают фотографии, на некоторых узнают своих коллег Фото: Серафима Кузина

«Поскольку это [поселок Светлый] наша территория присутствия, то мы всегда откликаемся на просьбы жителей и проводим с ними различные мероприятия. Они тоже хорошо знают нашу компанию. Для нас важна инициатива светленцев, их реальные нужды: родник благоустроить, чтобы за чистой водой удобно ходить было, елку новогоднюю установить, помочь детским садам и многое другое, — рассказывает Лариса Кобец. — Важно, чтобы ветераны понимали, что предприятие всегда рядом с ними — готово поддержать, оказать помощь».

Экскурсия по музею завершилась вручением памятных подарков пенсионерам от «Сибагро». Гости растрогались:

«Для нас каждый выезд — это праздник, а еще и в компанию, с которой связана жизнь, — так вдвойне! Экскурсия прошла очень хорошо — все довольны, радостные, возбужденные, — поделилась впечатлениями председатель общества инвалидов Светлого Татьяна Полевечко. — Я сама живу в поселке с его основания — муж начинал строить томский свинокомплекс, дети там родились. И у многих так. Поэтому для меня сегодняшняя экскурсия — это возможность вернуться в молодость, погрузиться в историю, повспоминать».

Татьяна Полевечко (крайняя справа) Фото: Серафима Кузина

Но это не единственная возможность для светленцев повспоминать свою молодость. Лариса Кобец выступила с предложением дополнить экспозицию музея историями бывших работников: важно рассказать не только о тех, кто сейчас трудиться в компании, но и о тех, кто стоял у ее истоков.

«Мы уже даже договорились с ветеранами, что они более подробно расскажут свои воспоминания для нашего музея — будет встреча. Пенсионеры с удовольствием откликнулись на наше предложение и готовы помочь. Мы будем держать связь с теми, кто начинал строить поселок Светлый, кто был причастен к основанию свинокомплекса. Истории людей интересно сохранить для будущего, и для нашего музея это огромный плюс», — уверена Лариса Кобец.

Текст: Алёна Попова

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