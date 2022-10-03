«Библиотека — не наставник, а друг!» Интервью с библиографом Валерией Тухватуллиной

3 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сотрудник библиотеки «Дом семьи» Валерия Тухватуллина разрушает стереотипы. Она ведет увлекательные и живые соцсети, придумала и организовала «Клуб любителей чтения хороших книг».

По ее мнению, если человеку не нравится читать, значит он просто еще не нашел то, что ему подходит. И найти ту самую книгу для каждого посетителя — главная ценность опытного и любящего свое дело библиотекаря.

О любви к чтению, книжных вызовах и способах сделать библиотеку другом — мы поговорили с библиографом Валерией Тухватуллиной.

Нескучная библиотека

Валерия Тухватуллина — сотрудник библиотеки «Дом семьи» Фото: Серафима Кузина

— Если говорить про Вашу библиотеку, то чем она особенна?

— Она у нас не обособленное царство-государство, а часть муниципальной библиотечной системы города Томска, где 26 библиотек. Наша уже взрослая, ей в ноябре 87 лет. Она называется «Дом семьи». Я считаю, идеальное название, подходит к местной атмосфере. «Дом» и «семья» — два самых важных в жизни слова для человека, сразу такое тепло ощущается, а здесь они еще и в связке. Когда я выбирала вакансию, меня привлекло как раз название библиотеки.

Основная наша специализация — психологическая литература и педагогика. У нас хороший фонд, мы за ним следим и прислушиваемся к пожеланиям людей. Правда, от заказа до поступления книги проходит несколько месяцев, ускорить процесс мы не можем, бывает, читатель не хочет так долго ждать. Я в таком случае отправляю их на ЛитРес. Мы предоставляем читателю туда доступ, даем логин, пароль. Если книги нет в бумажном виде, то она обычно есть онлайн. Ее можно читать либо слушать. Это нормальная практика. Так наши читатели получают возможность читать книги из дома. Такое прогрессивное направление показывает — мы не заброшенная система, а современная организация, которая полезна. Еще мы всегда даем консультации, помогаем, если нужно. А стать нашим читателем может любой желающий — для этого надо прийти с паспортом, записаться и заплатить 30 рублей за читательский.

— Кто обычно ваши посетители?

— На взрослом абонементе много возрастных читателей. А потом люди возраста 30+ либо молодежь, кому нужна школьная литература. Молодые мамы с детьми. Я их очень ценю — они формируют семейную преемственность, передают детям традицию ходить в библиотеку. Из детей — и мальчики, и девочки одинаково часто ходят. Сейчас затишье, они в школе, а летом у нас двери не закрывались, постоянно дети прибегали. Сотрудник только часов в 17 часов мог пойти пообедать, такой был наплыв. Они не только читают, но и играют. У нас есть настольный хоккей, мы устраиваем баттлы, твистер, мячики, карандаши. Библиотека — это не только книги, как все считают. Это культурно-досуговое учреждение, где ты можешь бесплатно получить разные услуги. Это люди, комфорт, атмосфера. Иногда приводят детей, которым и года нет. Мы даем им картонные книжки, которые не порвешь. Периодически проводим мастер-классы, причем бесплатно. Мы за любое движение, лишь бы оно было интеллигентное.

Фото: Серафима Кузина

— Как на жизнь библиотеки повлияла пандемия ковида?

— Это была революция в истории библиотек, они не закрывались даже в Великую Отечественную войну, а в пандемию мы больше полугода читателей не принимали. Обслуживали только по ЛитРес. Ковидные ограничения стали проверкой на прочность. Часть читателей пропала, часть книг утеряна. Но после ковида у нас случился бум людей, стали приходить новые. И наша клиентоориентированность помогает — о ней люди рассказывают друг другу, работает «сарафанное радио». Нас знают, к нам приезжают из разных концов города. Тем более, у нас шикарных фонд. В книгохранилище есть букинистка. Например, книги братьев Марковых — они только в двух библиотеках Томска. Многие идут к нам. Хотя есть и другие взгляды. Некоторые таксисты говорят мне: «А что, библиотеки еще существует, там есть что-то интересное, к вам кто-то ходит?» Это ключевые фразы и для меня знак, что человек в библиотеках не бывает, раз такое спрашивает. Но благодарностей от читателей больше, чем подобных вопросов.

— Брать книги в библиотеке — это еще и экологично. Задумываются ли люди об этом аспекте?

— Считаю, об этом нужно говорить. На каждую книжку уходит столько ресурсов, а есть конвейерное чтение, как я его называю. Книжка приходит в библиотеку, и человек 30 ее читает. Вот он, реюз! Я всегда говорю людям, когда вы посещаете библиотеку, то не только экономите, но и заботитесь об экологии. Еще я стремлюсь, чтобы люди реже покупали пакеты. Тем, кто набрал много книг, особенно если дождь, предлагаю взять у нас. Многие их потом возвращают.

— У Вас очень небанальные соцсети. Каких принципов придерживаетесь в их развитии?

— Соцсети многое решают. Когда я только устроилась в библиотеку, то поняла — мы такие классные, а нас никто не знает. Самый эффективный канал пиара — это соцсети. Мы много вложили в развитие Инстаграма*, теперь его нельзя вести и мы переориентировались на группу в Вконтакте и канал в Телеграме. В постах я подчеркиваю мысль, что библиотека нескучная. Это борьба со стереотипами, хочется, чтобы люди понимали — если библиотека так себя позиционирует, наверное, она не такая уж и страшная, грустная. Надо с нею познакомиться. В наших постах нет копипаста, это мои авторские тексты. Сегодня человек тонет в потоке информации, но, когда видит что-то душевное, оно его цепляет. Считаем, соцсети должны быть цепляющими, дружественными и максимально информативными. Знакомлю в постах с нашими библиотекарями, фондами. Хочу, чтобы у людей создавалось впечатление — это их друзья. Если включать «училку», тебя не будут слушать. На библиотечных уроках всегда говорю, никого не буду заставлять читать, не хотите — не надо.

Фото: Серафима Кузина

— Что такое библиотечный урок, который Вы упоминали?

— У нас есть экскурсии для школьников, дошкольников, студентов — они разные. Школьникам много рассказываю про соцсети. Они все сейчас хотят стать блогерами, а для этого нужно уметь разговаривать, писать. Я рассказываю об этом, и мы приходим к выводу, что для этого надо развиваться и читать. А студентам я обычно говорю: вы, наверное, думаете, куда нас привели (обычно об уроке просит педагог), ждете, что будет скучно? Но я вас развлеку, вы не пожалеете, что пошли в библиотеку. Всем рассказываю, чем чреваты фейки в интернете, где найти проверенную информацию, что авторское право жесткое.

Когда мы во время экскурсии приходим во взрослый абонемент, то двери хранилища закрыты. Я шучу, что вход по магнитному ключу, спрашиваю: куда нужно его приложить, чтобы дверь открылась? Студенты ищут, обычно пытаются приложить ключ к табличке Wi-Fi. А дверь на самом деле не закрыта, чего никто не замечает. Это элемент игры, ребята видят, что библиотекарь может шутить, и сразу расслабляются. Потом они видят настольный хоккей, книги про Гарри Поттера (а их обычно любят все), им становится интереснее. Заканчиваем урок разговором о полнотекстовых базах данных, которые удаленные, ими можно пользоваться, не выходя из дома. Но доступ дается только библиотеке. Работает связка «ты — мой друг, и я тебе полезен». Многие после уроков приходят и к нам записываются.

— Вновь возращаясь к теме соцсетей, какие посты лучше заходят аудитории?

— Заметила, что людей цепляет, если рассказываешь про испорченные книги. Недавно разместила видео с потрепанным томом «Гарри Поттера». Поклонники этой истории любят перевод издательства «Росмэн». Потом Джоан Роулинг разорвала с ними отношения, ее стал издавать «Махаон». Первые книги теперь считаются очень ценными, у нас они есть, мы над ними трясемся. И представляете, приходит ребенок, возвращает первую книгу о Гарри Поттере, а она погрызена собакой! Я сделала видео, где и печаль, и вопрос, неужели нельзя было положить книгу повыше, раз дома животное. Такие посты хорошо заходят. Вечером нам подарили книгу про Поттера, другую, но все-таки.

Еще популярны розыгрыши и литературные викторины. В любом случае, когда ведешь сети, отслеживаешь, что зашло, что нет, и идешь по пути своих ошибок и достижений.

Клубная жизнь

«Кружку мне сделали участники клуба в подарок, когда проекту исполнялся год. Я обычно не пью из нее — боюсь, вдруг разобьется», — рассказывает Валерия Фото: Серафима Кузина

— Что за «Клуб любителей чтения хороших книг» Вы создали в библиотеке?

— Пришла к нему спонтанно еще в первый год работы. Сейчас смотрю на себя 3-летней давность — это было сделано стихийно, необдуманно… Но, может, в этом и залог успеха — я не планировала. Подобрались классные, начитанные люди — клуб можно назвать семьей. В октябре мы будем отмечать 3 когда. Нас уже больше 30 человек, мы встречаемся в последнее воскресенье каждого месяца в библиотеке. Клуб настолько разросся, что на встречи стали приходить и наши дети, для них есть отдельный стол, они берут журналы, настольные игры, и общаются параллельно с нами. Идея создания книжного клуба для детей уже есть.

— Кто в основном ходит на встречи клуба?

— В основном девушки, женщины. А возраст разный, от 13 лет и гораздо старше. У нас нашлись точки соприкосновения.

— Как организована клубная жизнь?

— Сначала я готовилась ко встречам, подбирала тему, литературу, делала презентации. Потом поняла — клуб уже начал жить сам, это полноценный орган, его можно контролировать, но он самодостаточен. Многие идеи приходят от его участников — они пишут: «Лера, давай!» Раньше наши встречи крутились вокруг книг, теперь это жизнь, воспитание детей, развитие, какие-то хобби. Обычно они тематические. В прошлом году у нас была замечательная Halloween Party, мы все были в образе дьяволят. Летом отлично сходили в чайную на Пушкина, гуляли по Томску с гидом Юрием Степановым, бывали в кафе. В летние месяцы библиотека по выходным не работает, поэтому клуб проводил «выездные встречи». Думаю, мы развиваемся.

— Зовете гостей на встречи клуба?

— Да, в сентябре у нас будет свечевар Анастасия, она расскажет о своем красивом бизнесе. Ее дела пошли хорошо, она смогла уйти с основной работы и заняться любимым делом. Такая self-made woman нам интересна. Тем более, что свечи и книги — неразделимые темы. Сейчас много литературных свечек. Еще мы в клубе обмениваемся подарками — у нас есть традиция «сувенир за 100» — это коробочка, куда складывают презенты по цене не выше 100 рублей. Очень часто среди них попадаются свечи. Неудивительно, ведь свечи, плед, какао, чтение — это книжная мантра! К нам приходили экологический блогер, писательница. В будущем ждем автора «Погрома» Сергея Мальцева и других интересных гостей. В мае сбылась моя мечта — я организовала «Громкие чтения» Фредрика Бакмана, прочли одну из его новелл. Было замечательно, душевно и носы у всех хлюпали.

…Клуб — это семья. Когда его участники начинают меня за что-то хвалить, я им говорю: ребята, это все вы!

В руках у Валерии одна из книг Фредрика Бакмана — «Вторая жизнь Уве».

«Я читала ее и плакала. Считаю, не надо этого скрывать. Мы сентиментальны, и, когда я выдаю Бакмана, говорю: запасайтесь платочками», — вспоминает Валерия Фото: Серафима Кузина

— Вы упомянули литературные свечи. Что это такое?

— Это свечи с тематическими запахами. К примеру, у Gryffindor аромат сливочного пива, меда. Сейчас модно создавать домашние библиотеки, украшать игрушками фанко-поп и свечами. Они стоят дорого.

— В клубе есть постоянный костяк?

— «Рыба» сформировалась с первых встреч. Люди уже знают друг друга. Если приходит новенький, мы сначала знакомимся, представляемся ему, чтобы человек чувствовал себя комфортно. Он к нам присматривается, прислушивается. Мы не привязываем человека, надо же найти время прийти на встречу. Общаемся обычно (когда нет ковидных ограничений) за чайными и кофейными церемониями, я приношу пирожки, печенье.

— Обычно вы обсуждаете какую-то определенную книгу?

— Для бесед о книгах у нас есть совместные онлайн-чтения, их организую тоже я. Взрослые и детские. Там мы читаем и обсуждаем одну определенную книгу. А в клубе нет такой привязки, можно читать, можно не читать. Кто-то приходит, говорит, у меня «нечитун», помогите мне. У кого-то сложная ситуация в семье, не будешь же заставлять его читать.

Не надо заставлять себя читать

Фото: Серафима Кузина

— Как помочь себе найти время для чтения?

— 3 года назад мы делали челлендж — раздавали инфографики в формате «Приучи себя к чтению за 30 дней». Там каждый день нужно вносить прочитанные страницы. Люди сначала себя приучали читать, а потом уже действительно привыкли. Есть приложения с подобными вызовами. Мне очень нравится приложение LiveLib. Каждое 1-е января кто-то идет в баню, а я делаю себе книжный вызов на год. В 2022 он уже закончен, я ставила 51 книгу. Приложение тебе напоминает — ты можешь, ты справишься! Это очень мотивирует. Детей родители иногда мотивируют подарками. Не считаю, что это подкуп, это стимул.

Как заставить себя читать? Не заставлять. Любое «надо», «обязан», вызывает отрицания. Если ты не любишь читать, то ты просто еще не нашел нужную книгу. Бывает, открываешь роман и тебя нет, читаешь до 5 утра. У меня так с книгами Кинга случается. Главное — детей не заставлять. Приходят мамы, жалуются, дети не читают. Представьте, на столе брокколи и тортик, что дети будут есть? Предлагаю мамам, возьмите комиксы. Они возмущаются «Это же несерьезно!» С родителями тоже надо работать. Помню, ко мне однажды пришла мамочка, пожаловалась, дети не читают. Они при мне все вместе взяли литературу, мы замечательно поговорили… А потом вижу их в сквере — мама не вылезает из телефона… Начинать обучение, образование родителям надо с себя.

— Какие книги сейчас привлекают читателей?

— Тема краеведения очень модная. Я всегда говорю ребятам, даже если вы иногородние и переедете после учебы, то Томск все равно будете воспринимать как самый лучший город — город вашего студенчества, юности. Как правило, книги о городе выходят маленькими тиражами, они неоцифрованы, есть только в бумажном виде. Когда появляются новые, такие, как «Городское путешествие» редактора «Томского обзора» Елены Фаткулиной, то я радуюсь и всем о книге рассказываю. Она очень актуальная — там подача информации такая классная, мальчик задает маме вопросы и идет узнавать город. Это не скучная энциклопедическая выкладка, а увлекательный путеводитель.

Что касается художественных вещей, то одна литература заходит человеку, другая — нет. Молодежь обожает «жутики», разные ужасы. Заметен феномен квир-литературы. Ее любят читатели. «Лето в пионерском галстуке» молодежь сносила с прилавков. Эта литература, которая просто перевернула мир. Интересно, что молодежь ее читает и спрашивает: есть ли что-то похожее про Советский Союз, про его атмосферу (события происходят в 1986 году). Им интересна та жизнь, история. Можно им предложить «Пищеблок» Алексея Иванова про пионерский лагерь и вампиров, а можно перейти в тему буллинга и дать «Чучело». Интерес к литературе рождается и разрастается, а вариантов, что читать, очень много. Хотя у всех, включая меня, бывает «нечитун». Я себя не ругаю — в такие момент смотрю фильмы, сериалы, расширяю кругозор. Все надо воспринимать через интерес. Если включается «надо», «обязан», это я отрицаю.

Фото: Серафима Кузина

— Что из прочитанного стало для Вас ярким впечатлением?

— На совместных чтениях в январе 2021 года мы брали «Американскую грязь» Дженин Камминс. После нее я не могла читать месяц. Это история о мигрантах, женщина спасает ребенка, пытаясь попасть в Америку. Книга скудновата на словесные обороты, документальная. Она вызвала у меня опустошение. Задумалась, надо ли мне читать новую книгу того же автора.

А кого всем советую, так это Бакмана. Глубокая, душевная, цепляющая литература. Шведы шикарны, их у нас в стране любят. Не знаю, возможно, дело в схожем климате, но, как началось с Астрид Линдгрен, так увлечение их книгами продолжается. Мария Парр, Никлас Натт-о-Дага, Фредрик Бакман. Последний для меня стал сенсацией. Я читала «Вторую жизнь Уве» и плакала. Считаю, не надо этого скрывать. Мы сентиментальны, я выдаю Бакмана и говорю: запасайтесь платочками. Опять же, это клиентоориентированность, забота.

Если человек хочет что-то прочитать и не знает, что выбрать, всегда есть диалог с библиотекарем. Если рассказать, что интересно и что нравилось, то мы понимаем и ведем его к нужным стеллажам. Я всегда говорю: не бойтесь общаться с библиотекарем. Мы не кусаемся, не кричим, мы — друзья. Думаю, за это нашу библиотеку и ценят. Мы не пытаемся быть наставником — мы хотим быть другом.

Первый ребенок совместных чтений и другие истории

Фото: Серафима Кузина

— Есть ли какие-то истории из Вашей работы, связанные с влиянием книг на людей?

— В прошлом феврале получилось интересно — в онлайн-чтении я решила: надо для разнообразия почитать что-то пикантное. Выбрала роман Дэвида Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей», это не запретная книга, не 18+, а классика. Одна читательница через некоторое время написала в чат чтений: «Благодарю за книгу, мы ждем прибавления!» Они планировали завести ребенка, но долго не получалось, книга стала катализатором страсти. Потом она сообщила, что «первый ребенок совместных чтений появился на свет». Недавно мы работали на Дне томича, я увидела их семью и почувствовала — я причастна к рождению нового человека.

Если говорить про терапевтический эффект книг, то мне запомнилась история из соцсетей — муж с женой прожили больше 50 лет, потом он умер. Остаться одной стало для женщины трагедией. Дети подарили ей Фредрика Бакмана, «Вторую жизнь Уве». Шведы, как я уже заметила, вообще шикарно ложатся на душу наших читателей. И «Вторая жизнь Уве», история, где мужчина потерял жену, где описано, как он переживает утрату и восстанавливается, поразила женщину. Она читала, находила в ней себя, и книга исцелила ее. Когда говорят: «Да что в книгах интересного!», — я отвечаю: вы просто не умеете находить нужную книгу. Для этого надо просто общаться с сотрудником библиотеки и не стесняться.

Валерия рассказывает историю о влиянии книги Дэвида Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» на ее читателей Фото: Серафима Кузина

— На Вас влияли книги?

— Мотивационные нет, ничего в них не нахожу. Бывает, сижу оглушенной после некоторых книг. А в последнее время мне очень нравятся графические романы. Это новый формат чтения. Я собираю их дома, немало книг есть и в библиотеке. У нас сейчас был цикл библиотечных уроков для студентов Железнодорожного техникума. Когда говорят: «Молодежь не читает, все тупые и неинтересны», — мне хочется сказать — мы же сами виноваты, если им неинтересны книги.

Мы привили этот fast life, скоростной режим, кликбейтные заголовки, и молодежь воспринимает все картинками, следит за визуальным рядом. Когда они видят большой текст, то теряются. Это не их вина, это вина времени и наших поколений. Когда я показываю студентам графические романы, многие говорят: «Вау!» К примеру, книга про Анну Франк. Не все знают, кто она такая. Но мне надо вызвать интерес, а не ввергнуть студентов в пучину уныния «ты ничего не знаешь». Эта книга, один из главных артефактов Второй мировой войны, сделана в формате комиксов. Язык не повернется ее так назвать, но тем не менее, у нее графическое решение. Когда ребята видят такую литературу, то понимают: они что-то упустили. Я им всегда говорю, не стесняйтесь говорить, что вы не все знаете. Придите, и мы вам поможем.

«Дневник Анны Франк» в комиксах Фото: Серафима Кузина

— В библиотеке ребятам комфортно?

— У меня нет цели зашугать, принизить посетителей. Стереотип, что библиотекари постоянно говорят: «Тише, не шумите!», — это ерунда. В графических романах всех интересует подача информации. Можно взять литературу в тексте либо в картинках. Жаль, родители иногда считают: «Это литература для промывки мозгов, пусть текстом читают». Но к ребенку надо прислушиваться. Лучше, чтобы он взял графический роман и удовлетворил свое любопытство, нежели ты сделаешь так, что он потеряет интерес и никакой книжки больше в руки не возьмет. В России, например, есть замечательное издательство «Бумкнига», оно специализируется на издании серьезных графических романов.

Есть еще одна новая форма подачи информации, ее я тоже показываю на библиотечных уроках. Представьте себе, что Ромео и Джульетта… чатятся! У каждого есть аватарка, пьеса подана в формате мессенджера. Классика, которая уже надоела, предстает в новых форматах. Мы сегодня почти все визуалы, это инфографическая подача. Показываешь школьникам, студентам, они очень удивляются. В серии издательства «Проспект» пока всего 7 таких книг, но будем следить за ними и знакомить наших читателей с разной литературой.

«Ромео и Джульетта» от издательства «Проспект» Фото: Серафима Кузина

Текст: Мария Симонова

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