5 книг об экологии от популяризатора науки Егора Задереева

Томский Обзор / Фото: 8 сентября 2022 // Фото: Unsplash

Экология уже несколько лет — одна из самых актуальных тем во всем мире. Возможно ли спастись от глобального потепления, климатического кризиса и как изменить свое отношение к потреблению?

Посмотреть на эти вопросы с разных сторон, подумать об особенностях планеты, а уже потом перейти к практическим советам по более экологичному образу жизни предлагает в своей подборке книг Егор Задереев, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН, популяризатор науки.

Владимир Вернадский, «Биосфера и ноосфера»

Конечно, сначала в голову приходят многочисленные модные книжки о том, как меньше употреблять, стремиться к zero waste, исключить пластик из своего холодильника... Это всё замечательно, но я — не только популяризатор, но еще и ученый. Мне хочется говорить и об основах, откуда что взялось.

В этой связи вспомнился фильм «Дьявол носит Prada». Там есть интересный момент, когда критически настроенная, далекая от мира моды девушка случайно приходит на работу на должность ассистентки главного редактора журнала мод и высказывается в духе, мол, все эти ваши финтифлюшки — ерунда. Тогда редактор начинает ей объяснять: «На вас сейчас блузка определенного цвета, вы думаете, что купили ее, потому что она вам понравилась. Но сначала этот цвет появился на подиумах в коллекции определенного модельера, потом с ним стали работать дизайнеры, уже позже вещи таких тонов начали продавать в масс-маркетах, где вы ее схватили… При этом вы думаете, мода вас не касается». Подобное и с экологией — есть некая основа, которая в итоге привела к тому, что нам пришлось задуматься о ней.

При таком подходе первая книжка, которую я бы рекомендовал, «Биосфера и ноосфера» Владимира Вернадского. Она не относилась к научно-популярным, когда автор ее писал, но сейчас я бы рассматривал ее в этом качестве. «Биосфера и ноосфера» была недавно переиздана. Ее основная идея — человек и все организмы влияют на окружающую среду. Вопрос только в том, насколько мы вторгаемся в природные процессы, может ли она совладать с нашим вмешательством или уже начинаются перестройки и изменения, которые переводят ее в новое состояние. Обсуждение подобных вопросов во многом началось с Вернадского, поэтому его труд стоит прочитать, чтобы разобраться в причинах и следствиях экологических проблем.

Джеймс Лавлок, «Новацен. Грядущая эпоха сверхразума»

Дальше переходим к более популярной литературе — к произведению Джеймса Лавлока «Новацен. Грядущая эпоха сверхразума». Почему я рекомендую эту книгу к прочтению? Во-первых, ее автор был удивительным человеком и умер в возрасте 103 лет совсем недавно, в июле этого года. Во-вторых, это создатель популярнейшей у многих гипотезы «Геи». Она предполагает, что Гея, Земля, — некий сверх, суперорганизм самостоятельно регулирует условия, в которых жизни комфортно существовать.

При этом сам Лавлок больше инженер, чем ученый. Он работал в NASA. Участвовал в разработке микроволновой печи, создал прибор, с помощью которого определяют концентрации газов в атмосфере. По большому счету, когда мы оцениваем содержание углекислого газа в воздухе, рассуждаем про парниковый эффект, то это во многом основывается на его инженерных разработках.

К идее «Геи» он пришел, когда работал в NASA. Тогда занимались подготовкой миссии на Марс и думали, как же определить, есть ли там жизнь. Он сказал, что для этого не нужно искать бактерии в почве, нужно смотреть на составы газов вокруг планеты. Если на ней есть жизнь, то она вся живая и меняет состав газов таким образом, что он будет отличаться от тех, что вокруг мертвой планеты. Несмотря на то, что у Лавлока в соавторах и консультантах были известнейшие ученые, нобелевские лауреаты, «гипотеза Геи» строгим научным сообществом считается немного вульгарно-упрощенной, отчасти псевдонаучной.

Книгу «Новацен. Грядущая эпоха сверхразума» Лавлок написал 3 года назад, когда ему было уже 100 лет. Это рассуждения о том, куда сейчас движется наша планета и мы вместе с ней движемся под влиянием человека и развивающихся технологий. Почитать ее стоит хотя бы для того, чтобы познакомиться с Лавлоком, с эволюцией его взглядов и с тем, как с высоты своего столетия, он смотрит на будущее человека и планеты Земля.

Донелла Медоуз, Йорген Рандерс, Денис Медоуз, «Пределы роста: 30 лет спустя»

Следующая книжка — продолжение труда Дениса Медоуза, Донеллы Медоуз, Йоргена Рандерса и Вильяма Беренса «Пределы роста», который вышел в 1972 году и на русском, как мне кажется, в доступном виде не издавался, хотя и стал двигателем всего экологического движения в мире. Это книга «Пределы роста: 30 лет спустя». Это

Первая книга — то, из чего возникла современная экологическая повестка, сначала западная, потом международная, на уровне ООН, а потом и российская. По сути, это популярное изложение труда группы математиков, информатиков, социологов, которые построили математическую модель по заказу международной общественной организации «Римский клуб» (ее финансировали частные спонсоры). Они пытались рассчитать, что будет с планетой, если мы продолжим потреблять ресурсы и загрязнять Землю в прежнем режиме. Ученые пришли к выводу, что к середине или концу XXI века на нашей планете наступит глобальный кризис. Возможно, экологический, экономический, может, социальный. Не уточняется, какой именно. Но численность населения начнет резко падать, уровень жизни ухудшаться, загрязнение планеты приведет к тяжелым последствиям… Эта книга вызвала большой международный резонанс и привела к проведению многих экологических конференций.

Основной посыл второй книги, «30 лет спустя»: несмотря на прошедшие годы, улучшившуюся предсказательную силу математических моделей и новые алгоритмы, которые сейчас используют — прогнозы принципиально не меняются. Авторы утверждают, что цивилизация человека движется по той же траектории. Кризис к концу века не отменяется — если мы не изменим форматы потребления и подходы к развитию, которые ориентированы, в первую очередь, на консюмеризм и непрерывный экономический рост.

Эдвард Уилсон, «Будущее Земли: наша планета в борьбе за жизнь»

Труд известного ученого Эдварда Уилсона «Будущее Земли: наша планета в борьбе за жизнь» вышел несколько лет назад на русском языке. Идея книги очень проста: половина территорий Земли должна быть законсервирована от вмешательства человека путем создания большего количества заповедных зон. Если это не будет сделано, то есть вероятность того, что человечеству не удастся сохранить нынешний формат жизни на Земле.

Негативные воздействия будут связаны с изменениями и климата, и уменьшением количества видов и организмов. Из-за этого может произойти нарушение ролей и функцией в экосистеме. Например, если не будет насекомых или какие-то их виды исчезнут, то некому будет опылять растения, которыми мы питаемся, и тогда человечество столкнется с угрозой гуманитарной катастрофы.

Книга впечатляет разнообразием примеров. Автор подробно рассказывает, какие животные вымирают и где это происходит, а также какие у этого есть последствия, что заставляет читателя серьезно задуматься о дальнейшей экологической ситуации в мире.

Анна Титова, «Невыносимый мусор: Записки военкора мусорной войны»

Последняя книга в моей подборке — «Невыносимый мусор. Записки военкора мусорной войны» российской авторки Анны Титовой. Сегодня выходит очень много книг на прикладные темы, типа «как очистить свой холодильник», а книга Титовой написана очень хорошо интересно в нестандартном формате записок военкора, хотя сейчас, возможно, подобные аналогии могут несколько смущать или коробить.

Автор представляет себя в роли военного корреспондента, который находится на войне с мусором. В ее книге очень много примеров, историй. Здесь речь идет уже не о глобальных процессах, не о том, как ведет себя Земля, а о конкретных потоках мусора, которые мы производим в своей бытовой жизни. Также в этой книге рассматривается, как этот мусор попадает в окружающую среду, насколько долго он разлагается, как и на кого влияет. Думаю, мы все с этим сталкиваемся в повседневной жизни, поэтому чтение такой книги будет полезно каждому.

Текст: Мария Симонова

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