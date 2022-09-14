Из вуза в предприниматели. Студенты ТПУ получат 100 тысяч рублей на развитие своих стартапов

14 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Выпускники Томского политеха получат по 100 тысяч рублей на реализацию своих бизнес-проектов за победу в региональном конкурсе «Стартап как диплом».

Встреча с победителями прошла 30 августа в Кадровом центре «Работа России». Мы пообщались с начинающими предпринимателями и узнали, как появились идеи для их стартапов и на что будут потрачены выигранные деньги.

Победители конкурса «Стартап как диплом» на встрече в томском Кадровом центре Фото: Серафима Кузина

Темы победивших проектов — самые разные. Среди них есть и разработки уникальных технических средств, и сервисы по предоставлению услуг в сфере промышленного дизайна. Эти работы получат финансовую поддержку из областного бюджета в размере ста тысяч рублей, после того, как их авторы зарегистрируются в качестве ИП или юридических лиц для ведения дальнейшей предпринимательской деятельности.

На встрече в томском Кадровом центре ведущий специалист отдела взаимодействия с работодателями Наталья Мхоян рассказала участникам о порядке регистрации бизнеса и правилах подачи документов, а также ответила на вопросы студентов.

— Сложность не столько в оформлении документов, сколько в том, чтобы изменить свое мышление. Потому что одно дело, когда ты создаешь что-то абстрактное, а другое — когда ты должен думать о том, как вести бизнес, быть продуктоориентирован и учитывать запросы целевой аудитории. Из-за этого в начале появляется очень много вопросов, — рассказывает один из победителей конкурса «Стартап как диплом» Максим Огородников.

Максим Огородников Фото: Серафима Кузина

В этом году Максим защитил диплом магистра по программе «Цифровой маркетинг». В рамках своей научной деятельности он занимается разработкой синтезатора с модулями обработки звука. Эта тема Максиму очень близка, потому что он сам увлекается музыкой:

— Все то время, что я учился в Политехе на электронике, я играл в музыкальной группе. В один момент я понял, что все оборудование на сцене — это и есть электроника, мало того, я понимаю, как все это работает, и даже могу сам делать такие штуки. Среди своего круга общения, я увидел, что потребность в таком устройстве есть, особенно сейчас, когда все мировые бренды в этой сфере ушли из России, — добавляет Максим.

Конечно, денег на создание промышленного образца необходимо значительно больше, чем сто тысяч. По подсчетами Максима, на реализацию проекта потребуется около миллиона рублей, но выигранные деньги — это уже вклад в развитие своего дела. На них начинающий предприниматель планирует приобрести расходные материалы и измерительно-паяльное оборудование. В дальнейшем работа над проектом будет продолжена за счет грантовой поддержки фонда «Содействия инновациям».

Еще один победитель конкурса, также планирующий получить помощь от фонда на развитие своего стартапа — Наталья Гончарова. Суть ее работы заключается в разработке вендингового автомата для приготовлении каши, чтобы развивать культуру здорового питания в студенческой среде.

— Я всегда стараюсь следить за своим рационом питания, но при поступлении в вуз столкнулась с тем, что на территории университета и кампуса очень сложно найти здоровую пищу. Так возникла идея создать автомат для приготовления каши, чтобы любой студент в перерывах между занятиями мог легко и быстро получить порцию полезной еды, — пояснила Наталья Гончарова, автор стартап-проекта «Автомат для приготовления каши».

Наталья Гончарова, автор стартап-проекта «Автомат для приготовления каши» Фото: Серафима Кузина

По ее словам, одна порция каши из автомата будет стоить в среднем 70 рублей за 250 грамм. В дополнение к блюду можно будет купить изюм и орехи. Сейчас у Натальи идет стадия теоретической разработки — это ее бакалаврская работа — но уже в ближайшее время девушка займется созданием прототипа и продвижением проекта.

Выпускница Инженерной школы информационных технологий и робототехники Дарья Ярощук разработала проект по предоставлению услуг промышленного дизайна в сфере создания кастомизированных корпусов оборудования. Ее основная цель — снизить фактор страха конечного потребителя перед, например, медицинским оборудованием, так, чтобы оно казалось клиентам менее агрессивным.

Дарья Ярощук Фото: Серафима Кузина

— Идея этого проекта пришла из моего опыта работы с аппаратом лазерной эпиляции. Девушки, которые еще не знают, что такое процедура удаления волос, часто, видя огромные корпуса оборудования, испытывают страх. Из-за чего, в том числе, остаются неприятные воспоминания о процедуре. И для того, чтобы таких ситуации становилось меньше, как раз и нужен промышленный дизайн. Чтобы учитывать не только визуальные аспекты и повышение продаж, но и психологическое влияние продукта на потребителя, — рассказывает Дарья о возникновении идеи для ее стартапа.

Финансовая помощь в размере ста тысяч рублей поможет Дарье — для создания проектов кастомизированных корпусов оборудования ей необходим мощный компьютер. Он позволит делать работу быстрее и эффективнее.

Над проектом, связанным с нефтедобывающим производством и требующим миллионных инвестиций, Отто Гейс трудится уже более двух лет. Он занимается разработкой автоматизированной информационно-измерительной системы оптической оценки дисперсного состава цифровой эмульсии и уже имеет значительные успехи в своих исследованиях. Сейчас его проект находится на стадии запуска в предсерийное производство.

Отто Гейс Фото: Серафима Кузина

— Совместно с командой инженеров-разработчиков и научных руководителей мы разрабатываем программно-аппаратный комплекс для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий. Он включает в себя цифровую камеру, оптическую систему, оптический метод исследования и систему автоматического перемещение этой системы. Предметом нашего исследования являются нефтяные эмульсии — это нефть, растворенная в воде. Ее капли имеют свою форму и свой размер, и, в зависимости от месторождений, они различны. Благодаря нашему программно-аппаратному комплексу мы определяем размеры этих капель, для того, чтобы впоследствии можно было правильно настроить сепараторы, которые основаны на ультразвуковом и электростатическом разрушении этих нефтяных эмульсий, — объясняет Отто Гейс, еще один победитель конкурса «Стартап как диплом».

Такой масштабный проект требует больших финансовых вложений, но и победные сто тысяч рублей сейчас необходимы. На них Отто собирается приобрести часть оставшихся основных средств, а уже в дальнейшем планирует начать сотрудничество с крупными компаниями такими, как «Газпром нефть» и «Роснефть».

Также победителями конкурса признаны Евгения Жарина с проектом персонального трекера для спортивных тренировок и Вероника Черткова с разработкой корпуса аппарата для реабилитации легких. Обе девушки являются выпускницами Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ по направлению подготовки «Дизайн».

Судейской комиссией во главе с начальником областного Департамента труда и занятости населения Светланой Грузных победившие бизнес-проекты были признаны привлекательными для рынка Томской области и готовыми к последующей реализации.

Региональный конкурс «Стартап как диплом» при поддержке Департамента труда и занятости населения Томской области проводится впервые. Он является стартовой площадкой для студентов, защитивших свои выпускные квалификационные работы в виде стартапов, и направлен на поддержку молодого бизнеса и вовлечение студентов еще на этапе учебы в сферу технологического предпринимательства. Инициатива проведения этого конкурса будет поддержана и в следующем году.

Текст: Алёна Попова

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