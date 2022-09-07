Нужные профессии. В «Работе России» провели карьерный акселератор

7 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске 25 августа на площадке Кадрового центра «Работа России» прошел карьерный акселератор для горожан, планирующих бесплатно обучаться в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

Рассказываем, зачем он понадобился и в чем заключается польза подобных мероприятий.

Главное, чем важен карьерный акселератор, это помощь человеку выявить свой профессиональный потенциал, оценить имеющийся опыт, наличие актуальных компетенций и понять, что и как необходимо «усилить» для дальнейшего профессионального развития и выбора образовательной программы и места работы. Как сообщают организаторы, на новый набор в образовательную программу федерального проекта уже подано около четырех тысяч заявок. В ней могут участвовать люди предпенсионного возраста; официально зарегистрированные безработные; сотрудники, находящиеся под риском увольнения; молодежь в возрасте до 35 лет; женщины в декрете или неработающие матери детей до 7 лет.

Заместитель директора Кадрового центра «Работа России» г. Томск Людмила Дмитриева рассказывает участникам о работе акселератора Фото: Серафима Кузина

На обучение поступает большое количество заявок, многие из них отклоняются, потому что участники отзывают их сами, так как уже на акселераторе понимают, что выбрали не ту программу, что в дальнейшем после обучения не смогут трудоустроиться или выбрали программу, которая не поможет им профессионально вырасти. Заместитель директора Кадрового центра «Работа России» г. Томск — начальник отдела профессиональной ориентации и карьерного развития томского ЦЗН Людмила Дмитриева уверена, что карьерные акселераторы помогают решить эту проблему:

— Мы пробовали проводить профориентацию в формате встречи с психологом индивидуально с каждым, кто подал заявку на обучение и готов участвовать в данном проекте. Поток людей был большой, а вопросы разносторонние, не только относящиеся к компетенциям психолога. Уточняли и про организацию обучения, и про направления, и про содержание программ, и про форму обучения. Мы понимали, что психолог зачастую не может дать нужный ответ, элементарно не хватает времени индивидуально поработать со всеми. Поэтому решили, что гораздо эффективнее будет провести гибридное мероприятие в групповом формате, где приглашенные эксперты смогут наиболее емко рассказать об этом проекте участникам, — объясняет Людмила Дмитриева.

Работа в группах Фото: Серафима Кузина

Модераторами в группах стали психологи и карьерные консультанты Кадрового центра. При их поддержке участники выполняли упражнения, проходили тестирование, заполняли анкеты, чтобы обозначить мотивы выбора профессии и сопоставить свои возможности с реальной ситуацией на рынке труда.

— Соискатели бывают разные. Сегодня к нам пришли очень целеустремленные, участники, каждый из них знал, к чему он стремится, но так бывает не всегда, в основном людям нужна помощь в построении карьеры, выборе образовательной программы, — отмечает ведущий психолог Кадрового центра «Работа России» Дарья Малахова.

Дарья Малахова — ведущий психолог Кадрового центра Фото: Серафима Кузина

После акселератора освоить востребованную профессию или получить новые компетенции участники смогут всего за два-три месяца. Среди направлений особенно популярны специальности, связанные с цифровой средой — например, работа на маркетплейсах и графический дизайн, а также рабочие профессии — повара, портные, водители. Кстати, средняя зарплата последних, по данным Карьерного центра, более 45 тысяч рублей. При этом на сегодняшний день профессия водитель является самой дефицитной в области среди рабочих (открыто 598 вакансий).

Обучение будет проходить в очно-заочном формате на базе трех федеральных операторов проекта: ТГУ, агентства профессионального мастерства WorldSkills и РАНХиГС. На мероприятии их представители подробно остановились на рабочих и организационных моментах учебы и ответили на интересующие участников вопросы.

Участники мероприятия задают вопросы консультантам Фото: Серафима Кузина

Кроме этого, на мероприятии слушатели познакомились с одним из крупнейших работодателей Томска. Директор по персоналу компании ОАО «Манотомь» Людмила Шилова рассказала о работе предприятия, производственных циклах и открытых вакансиях. По некоторым специальностям обучение профессии возможно на месте.

Многие участники акселератора отмечают, что пришли в образовательный проект осознанно, чтобы повысить профессиональные навыки и расширить круг своих возможностей.

— Я выбрала направление «Арт-терапия», так как являюсь художником-педагогом и мне захотелось повысить свою квалификацию в этом направлении. После обучения я планирую использовать полученные навыки в своей дальнейшей работе со взрослыми и детьми, чтобы развивать творческий потенциал своих учеников, — отметила один из участников карьерного акселератора Оксана Менжунова.

Оксана Менжунова выбрала направление «Арт-терапия», чтобы получить новые навыки Фото: Серафима Кузина

— Я учитель русского языка и литературы, репетитор, очень часто, когда ко мне обращаются родители неуспевающих школьников, проблема кроется как раз в логопедической стороне. Поэтому я хочу помогать в комплексе и как учитель, и как логопед, — рассказывает Александра Гайворонская, планирующая пройти переквалификацию по направлению «Логопедия».

Александра Гайворонская планирует пройти переквалификацию по направлению «Логопедия» Фото: Серафима Кузина

— Сегодня я получила достаточно систематизированные данные о проекте. Конечно, можно это все найти и самому, но нужно будет потратить много времени, а здесь вся информация по обучению и трудоустройству была в комплексе, — отметила Ирина Индык, выбравшая направление «Бизнес-аналитика». — Я экономист и хотела бы расширить свои компетенции, так как рассматриваю вариант удаленной работы. Один из способов добиться этого — повышение квалификации.

Ирина Индык хочет расширить свои компетенции, поэтому выбрала направление «Бизнес-аналитика» Фото: Серафима Кузина

В дальнейшем Ирина планирует трудоустроиться по выбранной профессии. Что, кстати говоря, тоже отслеживается сотрудниками Кадрового центра. В конце года все участники должны подтвердить свою занятость либо предоставлением трудового договора, либо оформлением самозанятости, либо путем регистрации в качестве ИП.

Фото: Серафима Кузина

— Нас, в первую очередь, интересует все, что связано с трудоустройством и дальнейшим профессиональным развитием людей, выходом их на рынок труда. Если человек правильно выберет программу и повысит свой уровень знаний, то завершит обучение эффективным специалистом и будет успешным работником. А это именно то, к чему мы стремимся, — подчеркнула Людмила Дмитриева.

Напомним, что карьерный акселератор в «Работе России» запустили в конце 2021 года, переняв опыт партнеров из ТГУ. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Содействие занятости», который реализуется в России с 2021 по 2024 год.

Желающим повысить квалификацию или получить новую профессию достаточно заполнить заявку на обучение на портале «Работа в России».



Текст: Алёна Попова

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