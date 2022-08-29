Garazhka в Томске. Как прошел фестиваль осознанного потребления

29 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В минувшие выходные, 27 и 28 августа, в Томске прошел фестиваль осознанного потребления Garazhka, собравший более двух тысяч человек.

Мероприятие подобного формата проводится в Новосибирске уже на протяжении трех лет.

Александра Терентьева, организатор фестиваля Garazhka Фото: Савелий Петрушев

«Мы продвигаем тему осознанного потребления, в Новосибирске провели уже 18 фестивалей. Это не самая массовая история. Но сейчас двухдневный фестиваль там собирает 8 тыс. человек. Теперь мы хотим масштабироваться, привлечь новую аудиторию. Мы раньше регулярно приезжали в Томск просто отдохнуть и понимали, что здесь много ребят, которые бы классно вписались в наше мероприятие и разделили наши ценности. И вот два месяца назад пришла идея попробовать организовать фестиваль в Томске», — рассказала организатор мероприятия Александра Терентьева.

По её словам, договориться с площадкой, найти команду и участников оказалось несложно. Не подтвердился и стереотип «томичи не особо любят новосибирцев», про который рассказывали организаторам.

«Мы не ожидали такого отношения. Потому что когда мы приезжали в Томск, нас всегда доброжелательно встречали. Мы продвигаем тему осознанного потребления и считаем, это круто же — продвигать её вместе! Мы не считаем, что тут может быть какая-то конкуренция. Чем больше нас, тем лучше», — отмечает Александра.

На мероприятии работали шесть тематических зон. На участке гаражной распродажи можно было купить брендовые и винтажные вещи. В маркете продавалась продукция томских и новосибирских брендов. В зоне интерактива можно было набить себе татуировку, сделать пирсинг или заплести косички. На участке свопа все желающие бесплатно обменивались вещами. Рядом располагалась зона сортировки отходов, куда гости фестиваля сдавали вторсырье. А еще все желающие могли по-настоящему пожениться в зоне быстрых свадеб.

«У нас есть разные категории участия: есть те, кто продают личные вещи и те, кто продает товары бренда. Когда мы разбираем заявки, и берем бренды, то отдаем предпочтение тем, кто продвигает тему экологии, кто-то делает что-то своими руками. В Томске мы отобрали меньше участников, чем поступило заявок, потому что у нас было ограниченное количество мест», — рассказывает Александра Терентьева.

Екатерина Мырина, ECO_SVECHI_MIR Фото: Савелий Петрушев

«Я в Новосибирске являюсь одним из постоянных участников „гаражки“, поэтому решила и сюда приехать, — рассказала участница из Новосибирска Екатерина Мырина, продававшая продукцию бренда ECO_SVECHI_MIR. — Я в Томске впервые, мне здесь очень нравится. Когда мы ехали сюда, то переживали, что никого не будет. Но люди активно приходят. Видно, что они заинтересованы в мероприятии, много позитивных эмоций у нас. С удовольствием приедем к вам еще раз».

Точка продаж "Пикча" и фотоаппараты, вызвавшие ажиотаж у томичей Фото: Савелий Петрушев

«Мы участвуем в «гаражке» уже в четвертый или пятый раз. Решили совместить приятное с полезным — и съездить в Томск, и поработать. Тем более, это первая „гаражка“ в Томске, хотелось быть у истоков, — рассказала еще одна новосибирская участница маркета Виктория Васильченко, представлявшая бренд „Пикча“. - Я всегда ожидаю худшего: думали, в крайнем случае просто съездим в Томск. Но реальность оказалась намного круче! Народ пришел, фотоаппараты вызвали просто феерическую реакцию! Место классное, все классно».

Были на фестивале и участники из Барнаула.

Анастасия Швецова, приехавшая на фестиваль из Барнаула Фото: Савелий Петрушев

«Я была подписана на аккаунт новосибирской „гаражки“ и увидела, что следующее мероприятие будет проходить в Томске. Я здесь в первый раз — решила поучаствовать, расстояние меня не смутило, — рассказала Анастасия Швецова, продававшая нижнее белье бренда „Bohemia“. — Пускай это 7 часов в дороге, зато я очень довольна новыми знакомствами, клиентами, партнерами и выручкой, которую я сделала здесь за два дня. Ребята из соседнего отдела тоже довольны результатами. Возможно, хотелось бы больше дней проведения и еще больше людей».

Продукция издательства "Макушин медиа" Фото: Савелий Петрушев

Независимое томское издательство Макушин Медиа, принявшее участие в фестивале, так же осталось довольно работой на «гаражке»: «Было очень приятно встретить на фестивале многих наших постоянных читателей и покупателей. И познакомить с книгами издательства новых! Такие мероприятия позволяют вживую пообщаться с аудиторией и оставляют очень классное впечатление. Плюс все было отлично организовано», — рассказывает менеджер издательства Василина Фаткулина.

Организаторы фестиваля намерены вновь провести его в Томске, возможно, расширив.

«Судя по опыту двух дней — Томску заходит. Мы бы хотели продолжать. У вас офигенные локации, у нас таких нет в Новосибирске. Найти подобное помещение с хорошей транспортной доступностью там невозможно — это либо за городом, либо занято, либо невероятно дорого. Поэтому нам все нравится, — отметила Александра Терентьева. — Мы открытые, за свободу проявления во всем. В Новосибирске мы продвигаем тему в том числе и секспросвета, у нас есть партнеры, которые об этом рассказывают, и у нас можно приобрести нестандартные товары. Есть зоны опентолка, куда мы приглашаем экспертов и обсуждаем актуальные темы. Работает более широкая зона фудкорта, которую здесь не получилось поставить. Это мы будем внедрять в Томске. Плюс хотелось бы переходить больше в фестивальный формат: приглашать исполнителей, хэдлайнера фестиваля».

Фото: Савелий Петрушев

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