5 книг: детективы от Святослава Перехожева

Томский Обзор / Фото: 24 августа 2022 // Фото: unsplash.com

Детективы — книги, необходимые нам всем! Посоветовать 5 романов мы попросили Святослава Перехожева, руководителя направления стратегического партнерства федерального оператора проекта «Содействие Занятости НИ ТГУ».

Когда он был героем нашей рубрики «Принцип чтения», то увлеченно рассказывал о детективах Ю Несбе и Элизабет Джордж. А теперь обратил наше внимание на 5 других авторов.

Люси Фоли. Охотничий дом

Новое для меня произведение — английский классический герметичный детектив «Охотничий дом» Люси Фоли. Прежде ничего не знал об этой писательнице, но ее роман мне понравился. Это и абсолютно современная, и в то же время традиционная, с психологическими подходами ко всем героям, история. Могу назвать ее классическим современным детективом.

Действие книги происходит в шотландских горах. Студенческие друзья через много лет встречаются в охотничьем доме и вдруг начинаются убийства... Понятно, что преступник — один из них. По ходу повествования про каждого героя постепенно узнаешь много нового, и становится ясно, что герои не совсем и друзья.

Как и другие известные английские детективы, читать «Охотничий дом» интересно. Книга захватывающая, читаешь и с нетерпением ждешь развязку.

Хью Лори. Торговец пушками

Я провожу опыты с аудиокнигами. Живу сейчас на даче, до работы добираюсь минут 40, за это время можно успеть в машине что-то послушать. Весной в таком формате познакомился с детективом Хью Лори «Торговец пушками». Конечно, я смотрел фильмы, где Лори играл главные роли. Когда узнал, что этот актер (причем часто играющий интеллектуальных героев), оказывается, еще и писатель, мне захотелось прочитать его роман. Точнее, послушать в аудиоформате.

На мой взгляд, Хью Лори-автор подтверждает свои интеллектуальные образы, у него лаконичный стиль повествования и хороший английский юмор. История чем-то напомнила мне книги британца Джеймса Чейза — это тоже детектив-боевик, где главный герой — частный сыщик, супермен по своему поведению.

Книга Хью Лори — достойный роман, который стоит прочитать всем любителям творчества несравненного «Доктора Хауса», но все-таки аудиокнига пока для меня непривычный формат, при возможности, лучше читать самому. Когда встречу этот детектив в печатном виде, прочитаю его с удовольствием снова.

Вы уж простите мой типично британский цинизм, но вам не кажется, что мы имеем здесь дело с ситуацией из разряда «я так и знал, что вы это скажете»?

из романа Хью Лори «Торговец пушками»

Эрл Стенли Гарднер. Книги про адвоката Мейсона

Следующий детектив тоже неким образом связан с кино. Его герой — адвокат Перри Мейсон, о котором снят сериал от HBO. Сначала я прочитал роман и потом познакомился с сериалом. В его первых сериях я не воспринял экранного героя как целостного персонажа. Но к концу 1 сезона создатели сериала меня убедили, и можно сказать, что в целом сериал неплохой, качественно снят, с хорошей режиссурой. После его просмотра мне захотелось перечитать роман заново, так как, получив визуальный образ, я начал воспринимать историю немного по-другому — появились нюансы, которые я раньше не считывал.

История про адвоката Мейсона сильно меня зацепила, я планирую прочитать о нем все детективы под авторством Эрла Стенли Гарднера, которые публиковались 40 лет! Роман — классика американского детектива. Действие происходит в 30-е годы ХХ века. И сериал, и книги довольно депрессивные и нуарные, действие развивается на фоне нелегких времен. Особенность текстов Гарднера в том, что мы видим события со стороны адвоката. Не так много историй, где расследование ведет именно представитель такой профессии.

В этих романах прокурор всегда враг, а адвокат — на стороне добра. Он — человек с психологическими травмами, поскольку пережил войну. У этого адвоката есть понимание, что можно поступать по закону, а можно поступать «правильно».

Еще этот детектив интересен тем, что дает тебе не только сюжет, но и информацию о чем-то новом. Я проникся историческими фактами того времени. Понятно, что судебные системы у нас различаются, но тем интереснее было читать.

Гилберт Кит Честертон. Книги про отца Брауна

В этом году я перечитал другой культовый детектив про отца Брауна, написанный Гилбертом Кит Честертоном и состоящий из 51-го рассказа. Интерес к романам прежних эпох неудивителен, сейчас во всей индустрии развлечений огромное количество постоянно появляющихся ремейков. Это связано с тем, что в наше нестабильное время, люди не хотят смотреть, читать, покупать новое. Они хотят обновленное старое.

Произведения Честертона можно назвать классикой детективного жанра, читать их одно удовольствие. У этого автора почти невозможно угадать концовку, иногда он рассказывает парадоксальные вещи, запутывая читателя в фактах. Можно сравнить его с О’Генри, известным мастером концовки.

Главный герой детектива — сыщик-любитель, который является ещё и католическим священником в небольшой английской деревне. Он видит и человека, и грешника. И осуждает, как и положено священнику, не человека, а то, что он совершил, пытаясь понять чужие поступки. Такие книги с ярко выраженной христианской моралью напоминают нам о добром и милосердном отношению к ближнему, несмотря на человеческую греховность.

Андрей Шаповалов. Предсказание на меди

Рад поделиться книгой, которую написал Андрей Шаповалов, директор Новосибирского государственного краеведческого музея. Несколько лет в Сузуне, в Новосибирской области, открыли музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор». Он стал одним из отделов краеведческого музея и является реконструкцией монетного двора, того самого, которому было разрешено печатать сибирскую монету с соболями. Андрей так пропитался местом и историей, что написал детектив, который я бы охарактеризовал как сибирский нуар.

События книги происходят в начале 19 века. На её страницах встречаются исторические личности, есть много фактов, о которых большинство людей, думаю, даже не в курсе, связанных и с нашим сибирским регионом, и с российской историй в целом, К примеру, в романе встречается такое понятие, как «снохачество».

Снохачество — это обычай, предполагающий, что свёкр может состоять в половой связи с младшими женщинами семьи, обычно с женой своего сына. Особое распространение получило в 18-19 веках, в связи с призывом молодых крестьян в рекруты и их уходом работать в город.

«Предсказание на меди» — первый писательский опыт Андрей Шаповалова, о своем замысле он рассказал мне года 3 назад на музейной конференции во Владивостоке. Я запомнил, как он говорил о задумке. И вот теперь он издал книжку. В своем произведении Андрей приводит много фактов, которые подтверждены документально, но при этом детектив не документальное произведение, это художественный роман со своим сюжетом. Книга получилась серьезная и интересная, а поскольку там есть ещё и шаманская история, то немного мистическая.

Текст: Мария Симонова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».