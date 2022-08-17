5 книг Young Adult от издательства «Белая ворона»

Томский Обзор / Фото: 17 августа 2022 // Фото: Noah Buscher

Их можно читать в подростковым возрасте, в юности, а иногда и в более солидные годы. Просто именно книги Young Adult иногда попадают в самую точку и заставляют нас задуматься о серьёзных вещах.

Рассказать о самом направлении и выбрать пять книг Young Adult, заслуживающих внимания, мы попросили Ольгу Пичугину, специалиста по коммуникациям с читателями издательства «Белая ворона».

Ольга Пичугина, специалист по коммуникациям с читателями издательства «Белая ворона»: — Литература Young Adult — это литература о тех, кто уже почти не подросток, но еще не совсем взрослый. То есть это вся подростковая и молодежная литература для ребят от 12 до 21, а иногда и до 25 лет. На самом деле, верхняя граница может быть очень размыта. Такая литература пишется в разных жанрах и поднимает проблемы, с которыми сталкиваются современные молодые люди: подростки, старшие школьники, студенты, те, кто заканчивает университет. Они по праву являются ее главными героями. И читатель узнает в них себя, видит, что они борются с такими же жизненными трудностями, и ему это, возможно, помогает.

Мария Шелухина. Пирог с черемухой

Я бы хотела начать с книги, ставшей в прошлом году победителем второго сезона литературного конкурса «Белой вороны». Это повесть Марии Шелухиной, она называется «Пирог с черемухой». Книга понравилась всем, кому мы рекомендовали ее читать, в том числе и подросткам, которые обучаются в редакторском классе в московской киношколе (мы им иногда помогаем в их образовательном процессе).

Повесть состоит из двух частей. В первой — главной героине, Даше, 14 лет, она едет на каникулы к бабушке в довольно типичный российский город. Мы видим сложные отношения Даши с родственниками. Они, безусловно, сказываются на жизни девочки в целом. У Даши первая влюбленность, она очень заинтересована в дружбе. Это важное для нее лето еще и по тому, что она переживает первые потери. Ее отношения с бабушкой во многом зашифрованы в названии книги: Даша терпеть не может пирог с черемухой, но бабушка постоянно готовит его к приезду внучки. Это очень тонкая история про семейное насилие.

Во второй части повествования Даша уже выросла (прошло около 8 лет), она больше не подросток, строит свою самостоятельную жизнь. Но события, которые случились в то лето, ее не отпускают, хотя уже и бабушки с дедушкой нет в живых (и это тоже Дашина трагедия). Она едет в город, где они жили, чтобы найти ответы на важные вопросы и, возможно, встретиться со своими страхами.

Как говорит сама автор, эту книгу она адресует всем, в том числе и взрослым. Особенно тем взрослым, кто использует строгие, беспринципные методы воспитания подростка — чтобы они начали рефлексировать, и, возможно, улучшили отношения внутри семьи. Безусловно, книга будет близка и подросткам, и молодым взрослым, кто пережил психологическое насилие в семье. Но это не единственная тема, которая затронута в книге. Помимо этого, в «Пироге с черемухой» есть и первая любовь, и то, как она ощущается спустя годы, и дружба, и много светлого подросткового лета, когда ты еще не совсем вырос, но в то же время уже и не совсем маленький.

Книга написана потрясающим языком и ставит значимые, важные вопросы.

Мишель Лайа. Веселое нытье идиота

Дальше я расскажу о двух книгах, которые вышли совсем недавно в нашем проекте Black sheep books. Первая называется «Веселое нытье идиота». Она могла бы быть серьезной драмой, поднимающей вопросы взросления и жизни молодежи, подростков в интернате для особенных людей, но швейцарский писатель Мишель Лайа превратил ее в увлекательное, местами даже и веселое, хотя где-то и болезненное, путешествие в мир одного взятого интерната.

Повествование в этой книге идет от лица самого подростка, причем мы не знаем его имени. Он рассказывает не только о детях и взрослых, живущих в этом интернате, но и о тех людях, которые там работают. Мы понимаем, что они мало чем отличаются от особенных людей. Может, они даже более странные, чем могут показаться на первый взгляд.

Книга вышла в прекрасном переводе с французского Надежды Бунтман, читать ее сплошное удовольствие. Но главное в истории — щемящие и грустные эпизоды с философскими рассуждениями не превращают книгу в, грубо говоря, «слезовыдавливатель». Из нее бы получилась острая социальная драма, но Лойа предпочел сосредоточиться на описании этого мира. И он кажется интересным, самодостаточным, имеющим полное право на существование.

Речь в книге, конечно, идет о швейцарском интернате, люди там живут в хороших условиях, чего не скажешь о российских подобных учреждениях. Но, тем не менее, какие-то проблемы и переживания во всех странах схожи. Еще у этой книги есть что-то общее со всем известной «Республикой ШКИД» — за сложными эпизодами из жизни интерната следуют очень смешные описания событий о якобы умных и важных взрослых, которые там пребывают.

Артюр Брюггер. Рыбий глаз

Другая книга, вышедшая в проекте Black sheep books, тоже написана швейцарским писателем. Это дебютная книга Артюра Брюггера, которая называется «Рыбий глаз». Она описывает жизнь молодого, несколько неуверенного в себе парня Шарли. Он никогда не был заметным, не заводил романов с девушками. Шарли работает в рыбном отделе в большом супермаркете, с ним связана вся его жизнь. Однажды в этот магазин устраивается журналист или исследователь (кто он, в книге не раскрывается до конца), который хочет разоблачить супермаркеты и показать, сколько еды на самом деле они выбрасывают.

Казалось бы, эта книга могла стать острой социальной драмой на тему экологии. Но автор органично вписывает это событие в жизнь Шарли — оно дает ему новые впечатления. Парень начинает раскрываться, заводит отношения, жизнь его наполняется новым смыслом — он оказался причастен к чему-то значимому, яркому. А еще его новый друг Эмиль, тот самый герой, работающий под прикрытием, научил его читать книги так, чтобы они производили на него впечатление.

Эта книга — легкое, интересное, веселое чтение, которое можно разобрать на кучу цитат. В ней даётся описание жизни тихого, не вписывающего в общеизвестные критерии молодого человека, которого многие считают аутистом (есть ли у него на самом деле этот диагноз, в книге не раскрывается), но очень старательного и подающего надежду.

Наоми Критцер. Кто ты на Кэтнет?

Следующая книга — «Кто ты на Кэтнет?», очень органично соединяющая в себе сразу несколько важных тем. Это взаимоотношения человека и технологий, в том числе, роль искусственного интеллекта в нашей повседневной жизни; самоидентификация подростков и молодых людей; а также семейное насилие.

События книги происходят в ближайшем будущем. Главная героиня, восемнадцатилетняя Стефани, учится в старших классах и вынуждена постоянно переезжать с места на место, поскольку они с мамой бегут от отца. Он преследует их, потому что родители девушки были айтищниками, и у мамы в компьютере хранится очень важный код, дающий возможность управлять политическими и финансовыми процессами этого мира. Отец представляет собой серьезную угрозу: девочку он может украсть, а ее маму — убить.

Из-за постоянных переездов Стефани одиноко, она общается в анонимном чате, который называется «Кэтнет» (в него важно постить фотографии животных, в частности, котов). Интересно, что все персонажи, которые идентифицируются как «они», ни разу не раскрываются по-другому. Автор сохранила уважение к своим героям и уважение к их идентификации себя. Как потом выясняется, управляет этим «Кэтнетом» искусственный интеллект. Для главной героини он становится больше, чем просто машиной — он ее настоящий друг. Когда угроза столкновения с отцом становится очень близкой не только для мамы и героини, но и для друзей Стефани, она решается на отчаянный шаг — сбегает из дома, чтобы разоблачить своего так называемого родителя.

Эта книга любопытна своим языком, уважительным отношением к людям с разной самоидентификацией и темой искусственного интеллекта. И, что мне нравится, в ней нет заигрывания с насильником. Он всеми признается таковым, нет ни одного героя, кто сомневался бы, что отец Стефани виновен.

Часто в литературе мы видим, что людям интересны сложные персонажи. И начинаются рассуждения — «насильник виноват, но в то же время…». Наоми Критцер уходит от этого «но». В ее истории все заинтересованы в том, чтобы убежать, спрятаться от насильника или поймать его и убить.

Матс Валь. Зимняя бухта

Также хочу рассказать о книге, которая мне кажется сильно недооцененной. Сложно сказать почему. Это произведение «Зимняя бухта» известного шведского писателя Матса Валя. По мотивам этой книги есть даже сериал на Netflix, но он не переведен на русский.

Матс Валь рассказывает историю про мальчика по имени Йон-Йон. Он из очень проблемной семьи, обитающей в низших социальных слоях общества, где процветает семейное насилие, принято воровать и в порядке вещей вести себя деструктивно. В один прекрасный день главный герой спасает тонущую в озере маленькую девочку, знакомится с нею и влюбляется в ее сестру. Она — представитель другого слоя, но это не мешает их отношениям (девушка прогрессивная). Сложности создает другой момент: однажды Йон-Йон с приятелем ограбил дом этой девушки. Его переживания, попытки выкрутиться из этой сложной ситуации и показаны в книге.

Но большего всего Йон-Йона заботит тема любви. Он не знает, что такое любовь, не понимает, что это за чувство, поскольку его никогда не любили дома. В каждой главе есть небольшой эпиграф, обращение Йон-Йона к своей матери, в котором герой отражаются выводы и размышления героя. Отца Йон-Йона не знает, но очень хочет с ним встретиться, и это тоже одна из важных тем. Он мечтает найти отца, видит его во сне, а его мама живет с другим человеком, который проявляет семейное насилие — буквально насилует сестру Йон-Йона. Герой пытается выгнать его, разорвать этот порочный круг.

Книга, безусловно, очень депрессивная, ставящая много вопросов, но в то же время прекрасно написанная. Она привлекательна тем, что рассказывает историю подростка, которого никогда не любили и который с малых лет пытается противостоят суровой и порой жестокой реальности, что, бесспорно, очень актуально, для России в том числе.

Текст: Мария Симонова

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