Ни дня без химии:

Как «Томскнефтехим» поддерживает спортивные, образовательные и социальные инициативы в регионе

31 мая 2022 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

День химика можно назвать праздником для всех. Ведь каждый из нас постоянно пользуется вещами, созданными благодаря возможностям химической промышленности.

Детские игрушки, медицинские маски, пищевые контейнеры, упаковка для продуктов — все это и многое другое производится из полимерной продукции одного из крупнейших предприятий Томской области — «Томскнефтехима». Дочернее предприятие СИБУРа также активно участвует в жизни региона, поддерживая самые разные проекты.

В честь профессионального праздника работников химической и нефтехимической промышленности поговорили с представителями разных сфер о том, как давно они сотрудничают с «Томскнефтехимом» и какие проекты реализуют в партнерстве с компанией.

Марина Трусова, доктор химических наук, директор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета

— У нас есть разные направления деятельности, по которым мы взаимодействуем с компанией СИБУР, в том числе с «Томскнефтехимом». Традиционное — это когда наш выпускник, бакалавр или магистр, трудоустраивается в компанию.

Кроме того, реализуется разработанная СИБУРом программа системной адаптации и развития «Траектория» — подход, когда студент уже на втором курсе знакомится и выбирает компанию, которая ему нравится и зачисляется на дополнительную программу обучения, подстроенную строго под бизнес-задачи этого предприятия. Потом проходит стажировки в компании на тех рабочих местах, куда в будущем собирается трудоустраиваться. СИБУР проработал совместно с ТПУ программу, когда в параллель основному образованию идут заточенные под такой подход дополнительные программы обучения для трудоустройства в компанию. Программы интересны тем, что они сетевые: студент обучается не только в родном университете, но и в других вузах-партнерах программы, получает экспертизу со всей страны. ТПУ выступает как вуз-оператор и привлекает те университеты, которые интересны компаниям. У нас есть совместная сетевая программа с ТГУ и ТУСУРом, межрегиональная, где заняты четыре вуза — РХТУ (Москва), УГНТУ (Уфа) и СибГУ им. М. Ф. Решетнева (Красноярск). Чем подобные проекты привлекают студентов и компанию? Во-первых, им важно, что по одному и тому же курсу есть возможность услышать разных экспертов. Тогда студент по-другому воспринимает курс, и уровень его подготовки становится выше. Вторая история, почему программа нравится всем — это мобильность. Компания направлена на то, что ее сотрудники часто меняют локацию работы. К этому начинают приучать уже на уровне студенчества. Поучились в одном месте, съездили в Москву, в Уфу.

Кроме этого, мы параллельно даем студентам, которые пришли на такие сетевые целевые программы, рабочие профессии. Компания отбирает себе будущих сотрудников, понимает, какую вакансию закроет этот студент после окончания вуза и дополнительных программ обучения. И мы готовим его на нужную рабочую профессию, выдаем свидетельство о ней. Такие подготовленные со всех сторон бойцы уходят на работу в компанию. За последние три года мы уже обучили более 100 человек.

Еще одно направление нашего сотрудничества — переподготовка специалистов, тех, кто уже работает в компании. Это программа «Химическая инженерия» (Chemical Engineering), которую мы придумали и начали реализовывать вместе с СИБУРом. Воплощаем ее в жизнь уже третий год и постоянно модернизируем под запросы компании. Каждый раз приходят новые слушатели. ТПУ привлекает к программе своего партнера — миланский Политех — для более глубокой проработки вопросов моделирования, энергоэффективности предприятий. Конечно, это дает большой эффект, потому что слушатели решают свои технологические кейсы на высоком уровне. Результативность почти 50% — столько задумок потом внедряется на предприятии.

Также мы совместно работаем по аспирантуре. Ребята выбирают закрытые для разглашения тематики, которые интересны СИБУРу в дальней перспективе. Наши преподаватели становятся их научными руководителями. В ближайшее время, надеюсь, пройдут первые защиты.

Поздравляю коллег с Днем химика, а пожелание у меня одно — процветания, развития своего потенциала роста. Сегодня актуально импортозамещение, и здесь наш вуз готов стать «плечом поддержки» для совместных разработок. Будем создавать российские технологии, которые компания сможет внедрить.

Программа «Химическая инженерия» (Chemical Engineering) Фото: предоставлено пресс-службой «Томскнефтехима»

Елена Петрова, руководитель Детского фонда им. Алены Петровой

— В этом году исполняется пять лет нашему реабилитационному центру. СИБУР принял активное участие в его строительстве. В центре проходят реабилитацию дети со всей Томской области. Кстати, один из главных цветов на нашем фасаде — изумрудный, чистой морской волны. Он же в логотипе СИБУРа. Такой тон сразу нам понравился, мы выбрали его для нашего центра. Когда представители компании приехали на открытие, то сразу воскликнули: «О, наш любимый цвет!».

В СИБУРе проходят всевозможные ярмарки, сотрудники компании откликаются. Мы благодарны, что и они, и само управление компании участвует в благотворительных акциях и помогает ребятишкам.

Отдельно хочу отметить важность конкурса СИБУРа «Формула хороших дел». Благодарны за такую задумку — с помощью подобных вещей город меняется. Мы уже выигрывали со своими проектами несколько конкурсов. Почему важно поддерживать инициативы благотворительных фондов и некоммерческих организаций? У них не всегда хватает средств опробовать какой-то новый проект, интересную идею. Без опыта сложно двигаться дальше. Грантовые конкурсы дают толчок к изменениям. Если поддержанный однажды проект хорошо зашел, ты ищешь ресурсы, и это проще делать, когда определенный этап уже пройден. Это очень важно, хотя у нас маленькая целевая группа. Казалось бы, кому интересны эти 40-50 детей на которых рассчитан проект. Но это же огромная социальная направленность на город! Ты улучшаешь состояние людей, они знают, что этой группе стало лучше, что в городе до всех есть дело. И если вдруг ты попадешь в эту целевую группу, тебе тоже помогут. Мы получаем высокий градус эмпатии в самом обществе.

Недавно мы победили в конкурсе с чудесным проектом «Формула хороших игр». Он предполагает закупку дорогих игрушек хорошего качества, которые потом выдаются напрокат. Ребенок приходит, выбирает игрушку, берет ее домой, затем возвращает. Мы дезинфицируем ее, и потом она попадает к кому-то другому. Потом мы пошли дальше: стали снимать видео, в которых принимал участие психолог, на какую группу детей рассчитана игрушка. Рассказывали, что можно с ее помощью улучшить — моторику, память, другие качества. Объясняли, как ей играть, с кем, можно ли играть с семьей, на что обратить внимание. У наших роликов было много просмотров, получили много теплых отзывов. Когда видишь игрушку в коробке, то не очень понимаешь, заинтересует ли она ребенка, на кого рассчитана, ее плюсы и минусы. Хочется купить то, что действительно порадует, не будет лежать без дела. Прокат — это и экологично, и вырабатывает осознанность. Ты играешь аккуратно, бережешь эту вещь, ведь потом ей будут играть другие. Многие любят конструкторы «Лего». Мы купили несколько дорогих наборов, большие замки. Их соберешь один раз, два, и что дальше? Они объемные, собирать их интересно, и в прокате ты можешь потом отдать его другому ребенку.

Проект оказался настолько хорошим, что мы его решили продолжить, пополняем нашу игротеку с помощью томских организаций. А жизнь задумке дал именно грант СИБУРа. Подобные вещи помогают воспитывать в детях осознанность, бережное отношение. А родители говорят: «Какое счастье, что я могу выбрать игрушку и провести вечер с ребенком». Важно, чтобы семья вместе собиралась за столом, не сидела каждый в своем смартфоне или телевизоре, а общалась. Игры сплачивают. И у нас была цель снизить психоэмоциональное напряжение. В последние годы мы отчетливо понимаем — в обществе нужно повышать индекс счастья. Человек счастлив не когда у него много денег. Мы должны вместе с крупными предприятиями, общественными организациями увеличить этот индекс счастья, чтобы люди жили гармоничной жизнью. Это нашей организации близко — когда человек гармоничен и счастлив изнутри, тогда у него все хорошо складывается. Наш проект здорово помогает справляться с нервным напряжением, спасибо СИБУРу за его поддержку.

Хочу сказать: химия — наше все! Нас всегда окружают и радуют химические элементы, с помощью химического производства они превращается в необходимые каждому человеку вещи. Мы постоянно пользуемся тем, что производит СИБУР, «Томскнефтехим». Желаю компании успеха, интересных начинаний, проектов и все делать на благо людей.

В реабилитационном центре «Аленка» Фото: предоставлено Детским фондом им. Алены Петровой

Александр Расторгуев, директор МБУ ДО ДЮСШ № 6 им. В.И. Расторгуева

— Мы давно тесно связаны с «Томскнефтехимом», как с частью компании СИБУР, и это приносит нам большие дивиденды. Благодаря нашему сотрудничеству, в Томск приезжают специалисты по нашему виду спорта — тренеры, педагоги, менеджеры. Они проводят семинары и просматривают ребятишек-баскетболистов в Томске и области, отбирают лучших для участия в летнем лагере, который проходит в Нижнем Новгороде. А обучающие семинары помогают нам пополнять свои знания. Ко встречам со специалистами мы всегда серьезно готовимся — приглашаем тренеров и педагогов, преподавателей физической культуры со всего региона. Они приезжают, слушают, смотрят, набираются опыта, получают новые знания. Потом им вручают сертификаты о прохождении семинара.

Отдельная история — спортивный инвентарь, который нам дарит «Томскнефтехим». Вместе с компанией Wilson, которая производит оборудование для тенниса и командных видов спорта, СИБУР создал экомяч из переработанного пластика. Они очень высокого качества, Единая лига ВТБ использует их для своих игр. На матчах Лиги рядом со скамейками команд всегда стоят большие корзины для использованных пластиковых бутылок от питьевой воды, которые потом отправляют в переработку, а из полученного сырья делают мячи. Когда СИБУР организовывает очередной образовательный модуль в Томске, они привозят с собой много своих мячей. И наши воспитанники имеют возможность играть таким инвентарем. Далеко не каждая школа в Сибирском федеральном округе может такое себе позволить, счастливы, что у нас есть такая возможность. Мы благодарны СИБУРу и «Томскнефтехиму» за то, что они поддерживают развитие томского баскетбола.

За последние пять лет наша школа ДЮСШ №6 имени Вячеслава Ивановича Расторгуева уже несколько раз выигрывала грант СИБУРа в рамках большого проекта «Формула хороших дел». Мы заявляем наш турнир по баскетболу 3×3, сейчас это очень модное уличное движение. Баскетбол в таком формате недавно вошел в программу Олимпийских игр, в 2021 году на Олимпиаде в Токио и мужская, и женская сборные России завоевали серебряные олимпийские медали по этому виду спорта. Томский турнир носит имя воспитанника нашей школы и бронзового призера Олимпиады 2012 года по классическому баскетболу Александра Кауна. Мы уже 12 лет проводим турнир на его призы, а последние три года подаем заявку на «Формулу хороших дел» и выигрываем в конкурсе. На средства гранта организуем и проводим эти соревнования в Томске. В этом году мы опять стали счастливыми обладателями гранта, и 5 июня в Михайловской роще пройдет 12-й розыгрыш на Кубок Александра Кауна. Причем, у нас эта история еще и благотворительная! Все средства, которые мы собираем во время проведения этого турнира, передаем в фонд имени Алены Петровой. У нас есть символический вступительный взнос от команды — эти деньги сразу же идут в кубы волонтеров. Также мы выпускам большой объем сувенирной продукции: браслеты, магниты, плакаты, футболки, кружки… Любой может приобрести их за символическую плату, и все средства пойдут ребятишкам, больным раком крови. В прошлом году мы собрали 138 тысяч рублей. Стараемся и нести спорт в массы, и помогать, быть причастными к благому делу.

Всех химиков хочется поздравить с их праздником! Весь коллектив нашей школы очень благодарен вам за сотрудничество и за помощь в поддержке детского баскетбола в Томской области.

Турнир по стритболу на Кубок Александра Кауна Фото: предоставлено пресс-службой «Томскнефтехима»

СИБУР — крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. «Томскнефтехим» — первое из открытых предприятий холдинга. В корпоративной структуре СИБУРа томское предприятие входит в состав дирекции базовых полимеров. Также в Томске расположены НИОСТ, БИАКСПЛЕН Т и СИБУР-Диджитал. Продукция «Томскнефтехима» поставляется во все регионы России, а также в страны ЕС, СНГ и Китай. Сегодня он включает в себя три основных производства: мономеров, полиэтилена и полипропилена, а также ремонтное производство и энергопроизводство. Здесь работает более 1,3 тыс квалифицированных сотрудников, в том числе 163 молодых специалиста. Большинство из них томичи. Концепция развития «Томскнефтехима» сегодня направлена на расширение и модернизацию действующих производств, выпуск конкурентоспособной продукции, внедрение современных технологий, освоение нового ассортимента. «Томскнефтехим» — социально ответственное предприятие. Экологическая безопасность и снижение воздействия на окружающую среду является одним из главных приоритетов в его работе. С 2016 года по настоящее время компания реализует программу социальных инвестиций «Формула хороших дел», которая охватывает семь приоритетных направлений социальной сферы: развитие городов, образование и науку, спорт и здоровый образ жизни, охрану окружающей среды, инклюзию, культуру и волонтерство.

Текст: Мария Симонова

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