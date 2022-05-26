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Такие разные книжные: дипломные проекты студентов ИИК ТГУ

В эту пятницу, 27 мая, в Томске стартует первый университетский книжный фестиваль «Книжная дюжина. Лирика и физика».

В преддверии этого радостного события делимся «тематической красотой». Это дипломные работы студентов кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры ТГУ по оформлению печатных изданий, а также созданию авторских комиксов и книг.

Елизавета Щербина, «Сказки безымянных братьев» — пример создания графической книги в жанре фэнтези:

Анастасия Кузьменко, «Аджия и затерянные города»:

Денис Ермаков, комикс DREAMGAME в стиле пиксель-арт:

«Золотая цепь» по мотивам романа Александра Грина:

Подарочный набор книги «Снежная королева». Внутри: штампы, которые можно использовать для дополнения иллюстраций и красный шарфик Герды:

Рэй Брэдбери, «Апрельское колдовство»:

Анна Турченко, «Из детства»:

Ирина Тузова, «Такой вот пес» в технике диатипии:

Владимир Одоевский, «Город в табакерке»:

Фото: Серафима Кузина

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