Такие разные книжные: дипломные проекты студентов ИИК ТГУ
В эту пятницу, 27 мая, в Томске стартует первый университетский книжный фестиваль «Книжная дюжина. Лирика и физика».
В преддверии этого радостного события делимся «тематической красотой». Это дипломные работы студентов кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры ТГУ по оформлению печатных изданий, а также созданию авторских комиксов и книг.
Елизавета Щербина, «Сказки безымянных братьев» — пример создания графической книги в жанре фэнтези:
Анастасия Кузьменко, «Аджия и затерянные города»:
Денис Ермаков, комикс DREAMGAME в стиле пиксель-арт:
«Золотая цепь» по мотивам романа Александра Грина:
Подарочный набор книги «Снежная королева». Внутри: штампы, которые можно использовать для дополнения иллюстраций и красный шарфик Герды:
Рэй Брэдбери, «Апрельское колдовство»:
Анна Турченко, «Из детства»:
Ирина Тузова, «Такой вот пес» в технике диатипии:
Владимир Одоевский, «Город в табакерке»:
Фото: Серафима Кузина
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