«Ночь музеев» в Томске: куда сходить и что посмотреть

19 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

На этой неделе Томск присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев».

Большинство тематических мероприятий пройдет в пятницу, 20 мая, но и в субботу будет, куда сходить. Подробности — в нашем обзоре.

Томский государственный университет

В ТГУ акция стартует 20 мая в 17:00. Томичей ждут тематические экскурсии по музеям университета, «Закоулкам Томска» и «(Anti)Depressed Fest−22», а также прогулка в оранжерее и знакомство с амфибиями.

В вузе отмечают, что в связи нестабильной эпидобстановкой «Ночь музеев» здесь проводится для ограниченного числа организованных посетителей — детей и социальных партнеров вуза. Для тех же, кто не сможет посетить музеи, подготовлены цифровые выставки. Чтобы стать участником акции, педагогам или родителям необходимо зарегистрировать себя и детей на одно из мероприятий программы.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

Когда и где: 20 мая на площадках ТГУ.

Время и стоимость: 17:00, на большинство мероприятий вход свободный, кроме Ботанического сада.

Томский политехнический университет

В ТПУ для томичей подготовили большую программу. В нее вошли экскурсии по музеям и кампусу вуза, лекции и мастер-классы в недавно открывшемся Инженерном дворике, презентация новой скульптуры, посвященной академику и писателю-фантасту Владимиру Обручеву и многое другое. Завершится программа перформансом от танцевальной труппы «NotFlowers» и музыкальной программой от DJ SANTOSS.

Вход на все мероприятия свободный, необходима предварительная запись по телефону +7 (3822) 70-56-71 или через сообщения в группе во «ВКонтакте». С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

Когда и где: 20 мая на площадках ТПУ.

Время и стоимость: 18:00, вход свободный

Музей истории Томска

Гости вечера смогут принять участие в мастер-классе по традиционным ремёслам и посткроссинге, написать краеведческий диктант, познакомиться с коллекцией уникальных открыток, послушать лекцию об «археологическом мусоре». Кроме того, в программе «Ночи», подготовленной Музеем истории Томска, — настольные игры и гадания, экскурсии по выставке «Романтика томских коммуналок» и по купеческой лавке, а таке поэтическо-музыкальный квартирник.

А еще томичей ждет лотерея, главный приз в которой — право выстрелить из пушки на Воскресенской горе.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

Когда и где: 20 мая в Музее истории Томска.

Время и стоимость: 19:00, вход свободный.

Первый музей славянской мифологии

В Первом музее славянской мифологии пройдет «Рукотворная ночь». Вместе с представителями национальностей, проживающих на территории Томской области, которых специально пригласил музей, гости вечера будут петь, танцевать, играть в народные игры, пробовать национальные блюда и знакомиться с ремеслами. Томичи смогут поработать с деревом под руководством потомственного плотника Ивана Скоморощенко, принять участие в частушечном баттле, посмотреть фильм на крыше музея под открытым небом и смастерить оберег. Завершится вечер огненным шоу от мастеров в города.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

Когда и где: 20 мая в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость: 19:00, 350 — 550 рублей.

Томский краеведческий музей

Краеведческий музей приглашает томичей окунутся в атмосферу XIX века и посетить экскурсию вокруг старинного особняка — усадьбы золотопромышленника Асташева, узнать ее историю. В залах открытого фондохранения можно будет увидеть произведения мебельного искусства прошедших времен, а также принять участие в посткроссинге и послушать лекцию о с толовом этикете. Кроме того, в программе — работа японского дворика, органный концерт и многое другое.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

Когда и где: 20 мая в Томском краеведческом музее.

Время и стоимость: 19:00, 500 рублей.

Музей начала наук «Точка гравитации»

Здесь «Ночь музеев» пройдет под кодовым названием «Наука достижений». Гости примут участие в беспроигрышной лотерее и проверят знания законов физики и математики на практике. В программе — соревнования на скорость, ловкость, а также интеллектуальные задания и квест по всем тематическим пространствам от механики до электричества.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.



Когда и где: 20 мая в «Точке гравитации».

Время и стоимость: 18:00, от 100 рублей.

Томский планетарий

Планетарий приглашает томичей отправиться в виртуальное космическое приключение под куполом. Гостей ждут тематические лекции и песочное шоу, просмотр полнокупольного фильма, творческая встреча с артистами и «Космический аукцион».

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

Когда и где: 20 мая в Томском планетарии.

Время и стоимость: 19:00, 500 рублей.

Томский музей истории пожарной охраны

Томский музей истории пожарной охраны также в этом году присоединится к «Ночи музеев». Томичи познакомятся с экспозициями, послушают лекции об истории становления пожарной охраны в регионе, а еще увидят самый старинный пожарный транспорт — конно-бочечный ход.

В музее отмечают: «прикоснуться» к истории пожарной охраны сможет каждый, ведь каски здесь можно мерить, а экспонаты трогать руками. А в гараже стоят раритетные автомобили, которые по сей день находятся в исправном техническом состоянии и участвуют в парадах пожарной техники.

Когда и где: 20 мая в Томском музее пожарной охраны.

Время и стоимость: 19:00, вход свободный.

Томский художественный музей

Томский художественный музей присоединится к акции в субботу, 21 мая. Посетителей ждут выступления народных коллективов, выставка ретро-автомобилей и экспозиция творчества мастера по культуре народов Севера, а также экскурсии по выставкам.

В концертную программу вошли номера народного хора «Томская лампочка», ансамбля домристов, коллектива «ЗВУК Калейдоскоп», струнного квартета «Фаэтон» и выступления чтецов.

Когда и где: 21 мая в Томском художественном музее.

Время и стоимость: 17:00, 300 — 350 рублей.

Музей деревянного зодчества

Программа Музея деревянного зодчества в этом году посвящена народному, декоративно-прикладному творчеству, а также театральному искусству. Томичи смогут принять участие в уроках актерского мастерства, посмотреть кукольный спектакль в традициях уличных скоморохов и прогуляться по выставке театрального художника.

Если будет хорошая погода, то вокруг здания музея разместится творческая площадка с ярмаркой томских мастеров-кукольников и пленером во дворике.



С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

Когда и где: 21 мая в Музее деревянного зодчества.

Время и стоимость: 15:00, 100 — 150 рублей.

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