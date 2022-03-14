Новые идеи: в «Энергонефть Томск» прошла научно-техническая конференция молодых специалистов

14 марта 2022 / Партнерский материал / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

В начале марта в ООО «Энергонефть Томск», дочернем обществе АО «Томскнефть» ВНК, прошла традиционная научно-техническая конференция молодых специалистов.

Эта конференция — уже 20-я по счету, юбилейная. Сотрудники предприятия по традиции представили на суд жюри свои предложения по решению вопросов, актуальных для предприятия. Лучшие были отмечены наградами.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Мероприятие, в отличие от прошлогоднего, прошло в очном формате. Перед жюри, в состав которого вошли представили руководящего состава «Энергонефть Томск», выступили 12 сотрудников компании, которые работают и в Стрежевом, и «в полевых условиях» — на месторождениях.

— Научно-практические конференции проходят практически с самого момента основания «Энергонефть Томск». За эти годы ее участниками стали сотни наших сотрудников, десятки предложенных проектов были реализованы, — отметил на открытии генеральный директор ООО «Энергонефть Томск» Виктор Мажурин. — Хотелось бы подчеркнуть, что НТК — это не рядовые мероприятия «для галочки», а важные этапы, ступеньки карьерной лестницы всех молодых специалистов. Немало тех, кто сегодня стоит во главе компании, в прошлом были участниками таких же конференций. Умение представлять и отстаивать свои идеи перед аудиторией со временем приносит большие дивиденды.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Выступающие были поделены на две секции, по ключевым направлениям деятельности предприятия — «Электроэнергетика» и «Теплоэнергетика». Все участники в форме доклада озвучили жюри свое решение каких-либо производственных вопросов. Так, Дмитрий Афонников, мастер Цеха электроснабжения №4, выступил с предложением создать на базе предприятия собственную бригаду лесорубов. В настоящее время очищением охранных зон высоковольтных линий от лесной поросли занимается подрядная организация, и, по словам специалиста, не всегда справляется с этой работой:

— На первый взгляд кажется, что это простая задача, и на предприятии вопросу лесной вырубки действительно уделяется достаточно внимания. Но возникают сложности, и не по вине компании, а подрядчика, который в настоящее время выполняет основной объем этих работ, — подчеркнул Дмитрий Афонников. — Мое предложение — создать на базе БРОЭ свою отдельную бригаду лесорубов, которые будут по заявкам выезжать в определенный цех электроснабжения и проводить там вырубки. На мой взгляд, это более эффективное решение, которое позволит нашему предприятию значительно снизить и экономические, и репутационные потери.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Участница конференции в секции «Теплоэнергетика» — оператор ЦТВС-2 Диана Садикова работает в «Энергонефть Томск» всего год. Отмечает, что прежде принимала участие в научно-практических конференциях, но только в рамках учебы. Представить свой цех на уровне организации ей довелось впервые:

— В своем докладе я обратила внимание на проблему расхода воды на собственные нужды, — отметила Диана Садикова. — Объемы очень большие, и оптимизировать эти потери можно посредством повторного использования израсходованной воды. Это даст предприятию возможность значительно экономить и ресурсы, и средства.

Доклад мастера ЦЭС-3 Владимира Иванова был посвящен одной из важнейших для любого предприятия проблем — несчастным случаям на производстве:

— Безопасность сотрудников всегда была нашей главной задачей. Работа в зоне ЛЭП — одна из самых опасных. Электрический ток бесшумен, мы не можем его ни увидеть, ни почувствовать. В частности, у работников есть риск попасть под воздействие тока в случае, когда непонятны границы между оборудованием, выведенным на ремонт и тем, которое осталось под напряжением. Помочь в решении этой проблемы может установка индикаторов высокого напряжения. Они не требуют дополнительных источников питания и помогут визуализировать ток там, где он есть, — рассказал Владимир Иванов.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Также в ходе конференции были озвучены предложения по применению полимерных труб при прокладке магистральных сетей теплоснабжения, повышению энергоэффективности котельных в поселке Вах и другие. А по итогам участникам за лучшие доклады присуждены призовые места.

Так, в секции «Электроэнергетика» победительницей стала Алёна Осипова, ведущий инженер ЦС РЗА; второе место — у мастера ЦЭС-3 Владимира Иванова; «бронза» досталась Дмитрию Веселову, ведущему инженеру МС ЗРА ЦЭСО.

Победителем в секции «Теплоэнергетика» был признан Иван Дукмас, мастер ЦТВС-4; второе место — А Дианы Садиковой, оператора ЦТВС-2, а третье место у Дениса Тарасенко, старшего мастера ЦТВС-3.

Кроме того, участники конференции получили и дополнительные награды. Дмитрий Афонников был отмечен наградой «За волю к победе», Диана Садикова — «За практический подход», а Алёна Осипова была признана «Лучшим докладчиком».

И всё же самым показательным результатом НТК станет воплощение идей специалистов в жизнь, первую модернизацию проведут уже летом в посёлке Пионерный. По задумке Ивана Дукмаса там установят приборы, оптимизирующие потребление электричества на котельных в межотопительный период.

В финале конференции для участников и членов жюри была организована интеллектуальная игра «Головоломка», а после молодые сотрудники «Энергонефть Томск» запаковали в бутылку пожелания участникам следующей научно-технической конференции — такая традиция существует на предприятии уже много лет.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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