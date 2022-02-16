Евгения Нестеренко, «Городские проекты в Томске»:

«Главное — знать и любить свой город и быть готовым участвовать в его жизни»

16 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В 2020 году Томск присоединился к «Городским проектам» — некоммерческому фонду, основанному политиком Максимом Кацем и журналистом Ильей Варламовым. Главная его цель — сделать российские города удобными для жизни.

В чем сила и слабость современного Томска, чем сегодня занимается томское отделение «Горпроектов» и почему так важно работать над решением городских проблем сообща?

Поговорили об этом с Евгенией Нестеренко, в декабре ставшей новой главой местного отделения «ГП».

Проблемы есть у каждого города

Фото: Серафима Кузина

— Евгения, помним вас по проекту необычной библиотеки «Зеленая лампа». Потом вы его закрыли — это было связано с тем, что в прошлом году вы уезжали из Томска?

— Нет, просто стало понятно, что в городе такое место уже не очень нужно. Появилось больше пространств, где можно было что-то организовывать, работать и общаться. Плюс накопилась усталость — «Зеленая лампа» работала по графику 24/7, за шесть лет ее жизни я никуда не уезжала из Томска дольше, чем на несколько дней, постоянно надо было решать много вопросов. Как только я закрыла проект, то сразу же отправилась в Санкт-Петербург.

Очень хотелось уехать. У меня было ощущение, что в Томске кризис: маршрутки ездят как попало, город не убирают, пешком ходить почти невозможно… Уехала с ощущением, что здесь лучше уже не будет, а вот в Питере!.. Но, пожив там, поняла, что в каждом городе хватает своих проблем, просто их надо решать. И что в Томск я хочу вернуться. И так, чтобы непременно делать что-то для города, в котором живу.

Сама я не томичка, родом из небольшого поселка в Кемеровской области. В Томск приехала в 2007 году учиться и осталась. Мне очень понравился город, но при этом я понимала, что в Кузбассе дела во многом идут лучше. К примеру, там проработан вопрос с дорогами, чего так не хватает в Томской области. Из Петербурга я вернулась, думая, что в городе возможно что-то поменять — там познакомилась с людьми, которые улучшают свои районы. В Питере сильные урбанистические сообщества. К примеру, когда я снимала квартиру, ко мне сразу пришел познакомиться управдом. Жильцы организовались и сами занимаются проектами, связанными со своим домом, двором. Весь год я жила в Питере, думая: «Так можно было бы сделать в Томске». Город меня не отпускал, в итоге я вернулась с желанием сделать что-то классное. И практически сразу узнала, что можно стать главой «Городских проектов».

— Расскажите об этом подробнее.

— Это некоммерческая организация Ильи Варламова и Максима Каца. Она федеральная, ее история началась в Москве в 2012 году, но последние пару лет она работает по всей стране. В столице у них были известные проекты, к примеру, работа с пешеходной Тверской. Отделение проанализировало улицу: стало понятно, что там скапливается очень много людей, которые просто не могут нормально перемещаться. Тогда команда продумала, как разделить потоки пешеходов, каким образом убрать машины, чтобы это не было запретом ездить по улице, а именно переносом. Подход «Горпроектов» — думать обо всех участниках движения, но приоритет отдавать пешеходам. И это логично — их в городе всегда больше, чем водителей. В итоге проект был защищен. Мне нравится, что в «ГП» опираются на научно доказанные способы построения городов. Даже самым упертым чиновникам сложно спорить с выводами науки. Так же мы хотим делать в Томске — предлагать проекты, помогать найти финансирование. Понятно, что весь город сразу не переделаешь, но с чего-то нужно начинать.

— Вы стали главой томского отделения. Как это получилось?

— Глава отделения — избирательная должность, выборы проходят каждый год. Это позиция Ильи и Максима. Любой желающий мог зарегистрироваться на сайте и принять участие. Нужно было пройти формальное собеседование, затем шли полноценные дебаты. В Томске было четыре кандидата и два тура выборов. Чтобы выиграть, надо было набрать больше 50% голосов, в первом туре этого не произошло. Это редкая ситуация, в этом году мало в каких городах было более двух претендентов, а второй тур — еще большая редкость. У нас были напряженные обсуждения в чате и полноценная агитационная работа.

В такие моменты начинаешь верить, что в Томске люди небезразличны к тому, что происходит в городе, и готовы участвовать в его жизни. Пока не было такого, чтобы кто-то не откликнулся на призыв о помощи. А мы часто просим — у нас все же волонтерская организация. И люди отзываются, причем не только молодежь, а томичи-профессионалы, готовые улучшать город.

— Почему вы решили поддержать «Горпроекты»?

— Меня часто спрашивали: зачем тебе это, если ты можешь сама все делать. Да, я действительно могу снова открыть бизнес, а прибыль тратить на социальные активности, как мы делали в «Зеленой лампе». Но что классно в «Горпроектах» — там уже выстроена система работы, есть профи и такие же главы в других городах. Я могу посоветоваться с ними, как они поступали в том или ином случае. Можно просто получить моральную поддержку, вместе обсудить, что делать, если администрация не реагирует на обращения. В команде есть юристы, урбанисты, которые прорабатывали проекты.

— Как в целом устроена работа организации?

— Мы находим слабое место в городе, анализируем его. Например, есть пешеходный переход, где фаза светофора короткая, а поток людей большой, они просто не успевают переходить дорогу. Фотографируем улицу, желательно с воздуха, делаем макет, формируем предложения, как можно изменить ситуацию почти без затрат. Затем обращаемся в московское отделение, где профессиональные дизайнеры оформляют проект, и передаем это в качестве предложения администрации города. В моем идеальном мире это приведет со временем к тому, что власти начнут самостоятельно обращаться к сообществу урбанистов за рекомендациями по формированию городской среды. Потому что мы действительно готовы участвовать в этих процессах — как урбанисты, как томичи, как организация, имеющая возможности привлекать к разработкам сильнейших профессионалов страны.

Поэтому мы стремимся продумывать большую часть корректировок в рамках текущего ремонта, но предлагаем не просто починить, а улучшить. К примеру, в планах на 2022 год в рамках БКАД (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — прим.ред.) в Томске планируются работы на улицах Высоцкого и Гагарина. Еще в прошлом году наша команда с Давидом Аветяном, предыдущим главой отделения, изучали, что сейчас происходит на этих улицах, фотографировали, отмечали опасные моменты. Сейчас мы готовим проект, как эти дороги в рамках ремонта не просто восстановить, а улучшить с точки зрения безопасности и комфорта. И в этом нам помогают коллеги из московского отделения фонда и других городов РФ. Нам не надо изобретать, как анализировать улицу — в «Горпроектах» уже провели исследования, изучили опыт других стран, сравнили, внедрили методику. Мы ее только используем.

Главное — действовать всем вместе

Фото: Серафима Кузина

— В декабре вы выиграли выборы. Чем занимаетесь сегодня?

— Сейчас такой период, когда я работаю очень много, но почти никто ничего не видит. Идут подготовительные этапы, я собираю команду. Занимаюсь медиагруппой, куда еще можно вступить. Запускаем социальные сети проекта. Я сейчас учусь в магистратуре на журфаке, активно заманиваю всех к нам на практику. Еще мы составили список, где около сотни томских компаний и организаций, которые активно участвуют в жизни города. Всем пишу и предлагаю встретиться, рассказываю, кто мы, чем мы можем помочь, выстраиваю социальные связи.

Убеждена, что в таком небольшом и классном городе, как Томск, все отлично работает, только когда мы действуем вместе. Мы стремимся со всеми подружиться, хотя, конечно, требуется время. Нашему отделению только второй год, и мы появились во время, непростое для проведения мероприятий. А очень хочется делать лекции, образовательные проекты, но у нас строгая позиция по отношению к коронавирусу.

Еще проблема, что в Томске почти год нет мэра, а без него сложно выстраивать процессы взаимодействия с администрацией. Но при всех сложностях сегодня, мы полны энтузиазма. Считаю, что специфика Томска — в пользу горожан.

— В чем именно это выражается?

— Я очень люблю Томск, мне кажется, это тот город, где можно легко подойти на улице к человеку и с ним пообщаться. Архитектура здесь невероятная, и уровень безопасности такой, что можно гулять по ночам. По крайней мере, я гуляю. Томск очень молодежный, креативный, восприимчивый к изменениям. Но при этом умудряется сохранять свою самобытность. У Томска много возможностей. В прошлом году я бы согласилась по поводу части пессимистичных позиций — да, это нереально, до нас не доехать, а теперь думаю: ну и ладно, зато можно сделать вот это…

Какие-то вещи просто требуют изменений. Например, река в городе есть, а мы ей не пользуемся — надо это исправлять. Или — мы в железнодорожном тупике. Давайте, значит, сделаем крутую железную дорогу до Транссиба.

У нас, кстати, есть в работе проект — обсуждаем возможность пустить электричку до аэропорта. Сначала до Богашева, чтобы те, кто там живет, ездили бы домой не на набитом 119-м. Кстати, по опыту других городов, такая электричка стоит порядка 40 рублей и пользуется большим спросом. Потом эту дорогу можно довести до аэропорта, а там и до Транссиба.

Или часто говорят: никакого туризма в Томске не будет, до нас не добраться. Никогда этого не понимала! Когда была «Зеленая лампа», к нам круглый год приходили автостопщики и путешественники. Все говорили: «У вас такая деревянная архитектура, университеты». Когда в Питере узнавали, что я из Томска, люди восклицали: «Там так классно, как же ты уехала!» По туризму у нас непременно будут проекты, в данный момент ищем для них куратора.

— Как вы ищете людей в команду?

— У нас открытое вступление — можно написать в группу или мне лично «Я хочу в команду». Единственное, будет полезно пройти ускоренный курс урбанистики — посмотреть на ютубе видео Ильи Варламова, Максима Каца, других урбанистов. Это не значит, что без этого мы к себе человека не возьмем, просто будет удобнее работать. Нам не придется объяснять, почему заборы вдоль проезжей части — это плохо. Все знают, что город надо озеленять, это очевидные вещи. А почему заборы надо убирать, не всем понятно.

Карта заборов и удобный городской транспорт

Фото: Серафима Кузина

— Вы затронули тему городских заборов — это серьезная проблема?

— Большой миф, что они защищают — на самом деле, нет, они только создают всем иллюзию безопасности. А иллюзия безопасности — это вообще важная проблема, которая не просто откатывает нас назад от целей нулевой смертности на дорогах (международная программа «Vizion Zero»). Она еще и повышает риск тяжелых и смертельных последствий от ДТП — водителям интуитивно кажется, что при наличии забора пешеходы внезапно не откажутся перед ними, и еще больше ускоряются. А скорость движения (больше 30–50 км/ч в городе) — главный фактор риска в ДТП с пешеходами и другим транспортом.

При этом заборы никак не сдерживают автомобиль при аварии, а самое страшное — от столкновения разлетаются осколками, и пешеходы могут попасть под их фрагменты. Они опасны и для водителя — часто забор протыкает лобовое стекло. При этом они очень дороги для города: их надо чистить, красить. Зимой они часто мешают убирать снег. Когда их ломают, то приходится их восстанавливать. И это бесконечный процесс… А еще заборы портят облик города, мы просто привыкли к ним и не замечаем.

— Откуда пошла практика их установок?

— Их начали массово ставить в нулевые, сейчас продолжают по инерции. Но надо понимать, что такие процессы происходят не потому, что злые в администрации или в ГИБДД сидят злые люди и думают, как бы посильнее навредить людям. Просто не хватает актуальных знаний. Урбанистическая наука в РФ пока сильно отстает от передовой практики других городов мира. Зато, если интересоваться исследованиями, можно сэкономить кучу времени, не повторяя чужих ошибок.

Мы часто говорим, что было бы неплохо, если бы человек, приходя в администрацию, первым делом проходил курсы урбанистики. Многие моменты несложные, нет никакой магии. Это обычные вещи, научно доказанные способы построения дорог. Когда проезжая часть у́же, она безопаснее. «Карманы» на остановках не нужны, это иллюзия безопасности, лучше сделать вместо этого выделенную полосу для общественного транспорта. Пешеходный переход можно сделать выше уровня дороги — и он станет естественным образом безопаснее. Но этого никто не знает, это не принято обсуждать, сложно внести такие моменты в общественную повестку, чтобы все о них говорили. Если начнем говорить — начнутся изменения.

Поэтому было бы здорово, если бы каждый житель Томска осознавал, что он живет не в вакууме, а в городе, и участвовал в его жизни. Поэтому мы запустили карту заборов как краудсорсинговый проект — любой горожанин может добавить забор самостоятельно. С помощью карты мы хотим системно посмотреть на проблему ограждений в городе. Кроме того, на карте видно, какие заборы самые опасные, поскольку мы можем, например, наложить на нее карту ДТП, посмотреть, в каких местах происходит больше всего аварий, и как в этом «участвует» забор. Мы работаем организовано, системно, вместе с горожанами. Заборы в равной степени мешают всем, не только каким-то урбанистам. И все должны понимать — убирая ограждение, мы спасаем чью-то жизнь. А еще экономим городские деньги, которые можно направить на решение другой проблемы.

— Над чем вы еще работаете в настоящее время?

— Хотим популярно рассказывать жителям, куда обратиться по тому или иному вопросу: большинство людей не знает, что у них есть округ, депутат, управдом. И не всегда есть возможность обо всем этом узнать: в итоге горожане не понимают, кто должен убирать снег, а кто — чинить ступеньки, куда обращаться при определенных проблемах. Мы будем рассказывать, куда позвонить или написать и что сказать. Если речь о нетипичной проблеме, выясним, кто может помочь.

В Томске есть успешные примеры, когда люди самостоятельно объединились и начали все решать своими силами. В рамках проекта мы сможем рассказывать также про подобный опыт. Всяческим образом повышаем гражданскую и урбанистическую активность томичей.

И здесь тоже речь не только про жалобы от жителей, хотя и это тоже важно делать. Просто нужно понимать, что управление городом — это сложный процесс в условиях ограниченных ресурсов. И если где-то знак упал, фонарь перегорел или дорожку не почистили, у мэра и других городских служб нет никакой волшебной системы мгновенного оповещения об этом. Мы можем стать такой системой. Сообщить, напомнить, проверить, дать обратную связь, напоминать потом регулярно.

— Важный для любого города и актуальный для Томска вопрос — это транспорт. Что о нем думают в «Горпроектах»?

— Мы всячески ратуем за общественный транспорт, очень любим трамвайчики — мне даже значок соответствующий друзья подарили. Ситуация в Томске запущена, и это произошло не за один год. И решить ее каким-то одним действием затруднительно. Необходима система мер по возрождению общественного транспорта, в которой заинтересованы не только жители Томска, но и Томского района, а, значит, должны сотрудничать и обе администрации — городская и областная.

Тут нужно также смотреть в целом и в идеале переходить на оплату за транспортную работу (кратко — брутто-контракт) через специального посредника — организатора перевозок, а не напрямую собирая деньги за билеты с пассажиров, как сейчас. При нынешнем устаревшем подходе качество услуг страдает, нет заинтересованности в создании выделенных полос, парк не на что улучшать, водителям интересны только пиковые часы и так далее.

Про это очень хорошо говорит Алексей Козявкин в своем сообществе «Умный транспорт». У него также разработана программа по изменениям в Томске. Среди тех вещей, которые нужны, например, единая система пересадок.

Главное при этом — понимание, что сделать общественный транспорт бизнесом невозможно, это всегда убыточный процесс. Так что маршрутки не могут по определению справиться. Задача общественного транспорта в городе — не приносить деньги, а качество оказывать услугу. При таком подходе перевозчики каждый месяц получают из городского бюджета на эти цели определенную сумму. Так администрация становится заинтересована в качестве услуг и популяризации общественного транспорта. А качественный общественный транспорт влечет за собой снижение количества пробок, выравнивает развитие окраин по отношению к центру города, привлекает туристов и снижает отток жителей. Все связано.

Но чтобы ситуация изменилась надо менять всю систему. Дело не в том, что автобусы или рельсы старые и надо просто расширить парк или произвести ремонт. Требуется прийти к пониманию, что общественный транспорт — это социальная услуга, предоставляемая городом жителям.

Время выстраивать алгоритмы

Фото: Серафима Кузина

— Что прямо сегодня происходит в томском отделении «Гопроектов»?

— Мы погружены в работу с картой заборов, текущими проектами в рамках БКАД, запускаем социальные сети — хотим даже вести урбанистический TikTok. Ближе к лету рассчитываем начать свой подкаст. В Томске недостаточно хорошо налажена коммуникация между жителями и администрацией — мы бы приглашали для беседы депутатов, жителей, общественников, затрагивали интересные актуальные вопросы.

Готовим презентацию по перекрестку Белинского-Кирова, там недавно добавили новых светофоров и поменяли настройки фаз. Переход стал трехфазным: чтобы перейти на другую сторону и продолжить движение по Кирова, приходится дважды ждать по 70 секунд, а между — бежать через дорогу за 15. Проблема в том, что большинство людей не хотят стоять, они идут на красный. Водителям такое ожидание тоже неудобно, там даже трамвай стоит, для которого в нормальных условиях должен быть приоритет. Мы проведем исследование и сформируем предложение, как это можно исправить.

Есть глобальный план на этом проекте обкатать алгоритм, и затем использовать его при подобных проблемах. Для меня вообще очень важны рабочие механизмы. Я — глава на год, потом будут новые выборы. Хочется по максимуму не завязывать работу проекта на себе, для этого надо выстроить алгоритмы, которые будут работать и без меня.

— Какие у вас главные задачи на этот год?

— Вести просветительскую работу среди томичей, создать для них инструмент взаимодействия с администрацией — как раз для этого подкаст и проект по обращениям. Также расшевелить администрацию — у нас, в отличие от многих других людей, есть возможность взаимодействовать с нею напрямую. Мы можем написать обращение, федеральная команда помогает в составлении проектов. При этом мы готовы помогать администрации, усиливая активность жителей.

— С какой аудиторией больше всего взаимодействуют «Горпроекты»?

— Ни возраст, ни гендер не имеют значения. Более того, есть люди, участвующие в работе проекта, которые сейчас живут не в Томске. Главное — знать город, любить его и быть готовым участвовать. В нашей команде самый младший участник — девятиклассник, и мне иногда кажется, что он лучше меня разбирается в урбанистике. Старшим около сорока — и мне очень нравится, что наша активность отзывается в зрелых людях. Вовлечь тех, кто уже реализовал себя, всегда сложнее, чем молодежь, и у нас это получается.

Меня очень вдохновляет, что есть томичи, которые многого добились, но не уехали. Это их город, им нравится здесь работать. К примеру, Леонтий Усов часто говорит, что его скульптуры выставляются по всему миру, но жить и работать он хочет только в Томске. И надо, чтобы так и оставалось.

На молодежном форуме «Томский коллайдер», к организации которого я была причастна, постоянно выступали такие люди. Это, наверное, почва, из которой вырос мой интерес к городу. Сложно не впечатлиться, когда столько удивительных личностей рассказывает, как они любят Томск. Но мне бы хотелось любить его не вопреки, как я делаю сейчас, а за что-то. За то, что в нем удобно, хорошо с транспортом, администрация открыта и заинтересована в развитии города, есть гражданская активность, возможность для развития бизнеса, для туризма. Все процессы взаимосвязаны. Осталось только их запустить.

Текст: Мария Симонова

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