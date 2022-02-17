Новый дом, новые проекты, новая команда.

Томская «Бубука» поделилась планами на будущее

17 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

«Бубука» — известный в стране бренд. Компания обеспечивает бизнес легальной музыкой, не забывая о тех, кто ее создает. И периодически спорит с Российским авторским обществом в суде.

С момента своего основания «Бубука» базируется в Томске. При этом компания никогда не замыкалась в рамках одного города, всегда смотрела далеко за его пределы, расширяя границы и озвучивая заведения по всей России, Казахстану и в других странах. Сейчас наступило время перемен. «Бубука» свила в городе новое большое «гнездо» и активно набирает команду.

Чего ждать от самого изобретательного посредника между музыкантами и их слушателями, «Томскому Обзору» рассказал основатель компании Дмитрий Пангаев.

Кризис как средство для развития

Фото: Серафима Кузина

— «Бубука» — прикольный проект. С одной стороны, он про IT, с другой — про шоу-бизнес, музыку, артистов, — рассказывает основатель компании Дмитрий Пангаев. — Мы создали платформу, где на одном краю артисты, на другом — пользователи их контента. А мы посередине, пытаемся создать хорошие условия для взаимодействия. И наше видение дел несколько отличается от многих томских бизнесов.

Пандемия внесла свои коррективы в работу клиентов компании, сказалась и на ее внутренних делах. К лету 2021 года «Бубука», ставшая уже корпорацией, начала развиваться на новых для себя рынках, предлагая музыку для всех направлений бизнеса — от ресторанов и баров до блогов и даже сериалов. На этом в компании не остановились.

— Ресторанам мы не просто продаем музыку, записанную на флешку или через ссылку. Мы даем инструмент, который позволяет всем этим управлять. Буквально с начала февраля-2022 у нас запустился инструмент, с помощью которого в «Бубуке» можно будет создавать рекламные аудиоролики. При этом даже голос не надо будет начитывать. Клиенты пишут текст, голос читает его красиво, с интонацией. Даже не понять, что это говорит не человек, — рассказывает Дмитрий Пангаев. — Тут же из нашей базы можно выбрать трек, подложить его. Сервис миксует дорожки, обрабатывает, делает готовый ролик, и клиент может тут же его разместить. Это хороший инструмент для того, чтобы, например, управлять сетью супермаркетов.

Дмитрий Пангаев Фото: Серафима Кузина

Кроме того, «Бубука» предлагает ресторанам и заведениям онлайн-опросник, доступ к которому можно получить с помощью сгенерированного приложением QR-кода:

— Наклеил его на стол, человек подносит телефон — и тут же получает вопросы. Отвечает, и владелец видит, как меняется ситуация в заведении. Вопросы можно очень быстро изменять. Еще у нас есть видео: клиент может размещать на своих экранах фотографии блюд, показывать, как готовится, например, пицца.

Параллельно с сервисами «Бубука» совершенствует систему учета воспроизведения авторского контента.

— Где бы ни использовалась музыка, этот процесс можно отследить и учитывать каждое использование, — отмечает Дмитрий Пангаев. — Сейчас мы заканчиваем систему учета караоке. Можем фиксировать каждую пропетую песню, даже не подключаясь при этом к караоке-системе. А еще — отслеживать музыку в кинотеатрах. ОКУПы (Общества по коллективному управлению правами — прим.ред.) берут с российских кинотеатров огромные деньги за использование музыки в фильмах. Понятно, что никого не интересует, что там играло и кому сколько надо начислить. А мы можем детально сказать: сколько раз проиграло, сколько человек было на конкретном сеансе.

Фото: Серафима Кузина

Все эти системы учета необходимы корпорации, чтобы помочь другим контрагентам — создателям контента — узнавать, где, когда и сколько раз проигрывалась их музыка: на радио, Youtube, SoundCloud и других сервисах. Вся эта информация собирается в одном личном кабинете пользователя YOGA (о ней мы уже рассказывали в одном из своих материалов) — платформы, разработанной «Бубукой» специально для правообладателей.

— Фишка в том, что когда вся информация собрана в личном кабинете, создается достаточно интересный массив данных, который позволяет анализировать, где того или иного артиста слушают больше или меньше, где он популярен, — объясняет Дмитрий Пангаев. — А это значит, что можно прогнозировать концертный график. Понятно, что если в Казани этого артиста любят больше, то ему туда стоит ехать с гастролями. Эти данные уже собираются сейчас.

Стриминг для каждого

Фото: Серафима Кузина

В скором времени «Бубука» презентует еще один проект — стриминг для физических лиц, принципиально отличающийся от существующих на рынке аналогов.

С помощью этого сервиса любой желающий может запустить свою радиостанцию, говорят в компании.

— Это как Youtube, только аудио. Мы же всегда делали собственные радиостанции — для ресторанов, кафе, сетей супермаркетов. И подумали: почему блогер, например, не может запустить собственное вещание и наполнять его тем, чем хочет? Вокруг него будет формироваться аудитория слушателей, которым это интересно. Понятно, что это будет делаться на базе музыки, но внутри могут быть какие-то короткие вставки, например, по обучению английскому, или игре на бирже, — объясняет Дмитрий Пангаев. — Фактически, наш стриминг будет разбит на большое количество маленьких, которые будут состоять из очень узкой аудитории, настроенной на какую-то тему. Вкупе это будет единый целый организм. И самое интересное, что не только слушатели смогут выбирать себе понравившиеся каналы, но и те, кто хочет сделать один или 10 каналов. Например, компания может запускать свое вещание, где будет рассказывать что-то. Уже есть такие заявки. И этим очень легко управлять: нужен только личный кабинет и компьютер. У нас есть тестовые версии этого стриминга, то есть механизм готов.

Фото: Серафима Кузина

В «Бубуке» предполагают, что стриминг будет запущен уже в 2022 году. При этом компания открыта для взаимодействия с различными крупными бизнесами и уже ведет переговоры об интеграции в ключевые экосистемы страны.

— К нам приходят артисты, размещают свои работы, но им не хватает истории, связанной с физическими лицами. Это всегда было нашим слабым местом, но теперь мы знаем, как решить эту проблему, — подчеркивает Дмитрий Пангаев. — Таким образом мы делаем артиста популярным реально благодаря дистрибуции. Сейчас мы видим расслоение между тем, что идет по телевизору и на радио, и тем, что реально слушают в интернете. Разница огромная. В телевизоре и по радио артистов в основном раскручивают. А когда мы эту историю убираем, то это все естественным образом начинает происходить. Если музыка популярна, она будет востребована все больше. Огромное количество блогеров и людей, которые создают эти каналы, будут использовать этот контент, если он качественный, у него будет больше слушателей.

Время для рывка

Фото: Серафима Кузина

В настоящий момент «Бубука» находится в стадии «рывка»: компания переехала в новый офис, запускает новые проекты и расширяет команду.

— Мы четко понимаем, что если у нас увеличивается количество работников, то растет и выручка. Поэтому расширили свои масштабы, легко можем работать по всей стране из Томска, — рассказывает Дмитрий Пангаев. — На мой взгляд, мы выходим из пандемии, заканчивается период глубокого погружения в себя. Рынок находится в активной фазе, и мы доросли до понимания этого, и по возможностям тоже. Поняли, что можем сделать больше, начали вести переговоры с крупными компаниями. Но без людей не обойтись, кадры решают все. Конечно, некоторые специалисты могут работать на удаленке. Но настоящую команду так не сформировать. Они могут быть коллегами, но не будут членами одной команды. А чтобы ее собрать, нужно создать условия, пригласить людей. Работая вместе, они выдадут крутой результат.

Новый просторный офис «Бубуки» занимает два этажа в одном из зданий в самом центре Томска, прямо за БКЗ. Здесь очень много места для сотрудников, есть лаундж-зона с удобной мебелью и баром. А на кухне каждый день работает приглашенный шеф-повар Фото: Серафима Кузина

Но реальность такова, что в Томске наблюдается колоссальный кадровый голод, отмечают в «Бубуке». Порой в компании сталкиваются со странным поведением соискателей. Например, кто-то записывается на собеседование на должность HR-специалиста, пропускает встречу, не отвечает на звонки и потом вновь откликается на ту же вакансию.

— Очень хотелось бы найти активных, творческих молодых людей, которые стремятся чего-то добиться. Рынок кадров в Томске весьма странный. Чаще всего, несмотря на вакансию, которая у нас есть, нам нужен нормальный человек, со здоровыми амбициями, нормальным пониманием жизни. К нам очень часто приходят люди с абсолютно необоснованными запросами по зарплате, но при этом двух слов связать не могут, — отмечает Светлана Москалева, заместитель гендиректора. — Молодежь у нас что делает? Фрилансят: коучи через одного, психологи, SMM-щики, бизнесмены. Приходят в итоге — семь лет нигде толком не работали, но сразу хотят интересную работу и хорошую зарплату. Спрашиваем: «А готовы начать с минимальной, обучиться и показать результат?» Ответ: «Нет!».

Заместитель гендиректора Светлана Москалева (справа) и руководитель отдела маркетинга Евгения Борзунова Фото: Серафима Кузина

«Бубука» набирает людей всех сфер деятельности — от программистов (фронтенд, бэкэнд, мобильная разработка, разработка приложений под все возможные платформы для разных видов бизнеса) до маркетологов — чтобы помогать клиентам развивать социальные сети или проводить мероприятия, связанные с музыкой. Особенно остро в компании стоит вопрос с продажниками.

— В России сложился какой-то стереотип, что продажи — это низшее звено. Мы хотим сломать его, хотя бы в пределах Томска. Многие говорят, что переросли продажи. Мне все время хочется задать вопрос: и куда выросли? Для меня продажи — это классный входной билет в любую компанию, когда ты начинаешь свою карьеру с продукта, с помощью которого организация и получает прибыль. То есть ты изучаешь вопрос, понимаешь, что компания делает и куда движется. Дальше показываешь, что можешь. Когда научился классно продавать — у тебя и в карьере и в жизни все попрет, — считает Светлана.

Фото: Серафима Кузина

Ключевая задача компании — создать для каждого члена команды такие условия, которые бы помогли максимально раскрыть его потенциал, отмечает глава «Бубуки»:

— Человек на работе проводит большую часть своей жизни, и должен находиться в очень комфортных условиях для себя. Тогда ты его можешь мотивировать к каким-то действиям. Конечно, если он хочет развиваться. Тогда мы, скорее всего, найдем ему нишу в компании, где он сможет себя реализовать.

Фото: Серафима Кузина

Текст: Егор Хворенков

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