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Областной центр дополнительного образования Томской области празднует свое 20-летие

30 декабря 2021 / Партнерский материал / Фото: Коллектив ОЦДО 2021 год/Серафима Кузина

Найти свое любимое дело, не ошибиться с выбором профессии — решение из тех, что определяет всю нашу жизнь. Попробовать разные направления еще в школьные годы помогает дополнительное образование.

В этом году Областной центр дополнительного образования Томской области празднует свое 20-летие! Это — целая эпоха, годы, за которые сфера изменилась глобально.

Чем занимается Центр, как организована его работа, какие возможности есть у современных детей и где им удается побеждать? Рассказываем в нашем материале.

20 лет непрерывного развития

История ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» началась в 2001 году с объединения трех областных учреждений — детско-юношеской спортивной школы, станции юных туристов и эколого-биологического центра.

Нина Курасова Директор Областного центра дополнительного образования Томской области В то время, когда центр создавался, дополнительное образование представляло традиционную кружковую и воспитательную деятельность. С 2018 года, с запуском национального проекта «Образование и регионального проекта «Успех каждого ребенка», в развитии этой системы начался новый этап.

В настоящее время Областной центр — координатор всех направленностей дополнительного образования в регионе. Они охватывают и туристско-краеведческую сферу и художественное творчество, социально-гуманитарную, естественнонаучную и техническую, физкультурно-спортивную. Выстраивается сетевая структура: региональный координатор — муниципальные центры — центры в образовательных организациях.

Актуальные направления, по которым сегодня развивается дополнительное образование и воспитание подрастающего поколения, — это патриотическое, экологическое воспитание, формирование здорового образа жизни и физическое воспитание, туристско-краеведческая деятельность, деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения и юнармейское движение.

— Так, флагманский проект «Самбо в школу» позволяет создать условия для развития национального вида спорта. В этом году появилось новое актуальное направление — развитие школьных театров. Об их необходимости заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Такие направления должны быть доступными каждому ребенку, — отмечает Нина Курасова.

Елена Андреева Заместитель директора по проектно-методической работе Дополнительное образование — это деление по интересам, где ребенок делает выбор. Наша задача — содействовать развитию этой системы в регионе. Мы работаем с федеральными ресурсными центрами и дальше распространяем полученный опыт на наши организации дополнительного образования, на школы и детские сады.

Одна из особенностей дополнительного образования в Томской области

Уже несколько лет в Томской области активно развивается техническое, научное творчество. Ежегодно проходит Кубок Губернатора по работотехнике. Поставленная перед областным образованием задача — «кружок робототехники в каждом детском саду» — дала свой результат. В итоге, если 10 лет назад техническим творчеством занималось 4-5% ребят, то теперь оно привлекает практически 50%!

— Одни склонны к занятиям техническим творчеством, другим близко художественное и креативное направление. Сейчас задача государства — дать возможность каждому ребенку попробовать себя в разных сферах. Дополнительное образование стало первой ступенью профориентации и развития талантов, — подчеркивает Елена Андреева. — Пока не попробуешь, не поймешь, что тебе близко и интересно. А дополнительное образование как раз дает такую возможность: пробовать, выбирать новое и дальше развиваться в выбранном направлении.

Еще одна «фишка» в работе Центра — профильные школы для юных туристов и краеведов, экологов и лесоводов, будущих педагогов и прочих, которые проходят в каникулярное время. Во время обучения можно «примерить» на себя разные профессии.

В Центре отмечают: система конкурсов и мероприятий дает возможность ребенку проявить и раскрыть талант. Причем, специалиста Центра работают не на результат, а на мотивацию. И побочные результаты радуют — 2021 год для детей Томской области стал звездным.

Чемпионские результаты детей Томской области в физкультурно-спортивной направленности

Юные самбисты Спасской школы Томского района — победители на I Всероссийском офлайн-конкурсе «Мир самбо» среди школьных команд.

Команда Спасской школы Томского района — призеры Всероссийского фестиваля «Познаю мир самбо» в рамках Всероссийского образовательного проекта «Самбо — в школу!». Педагог: Андрей Кононов.

Анатолий Чепурнов из Высоковской СОШ Зырянского района — призер Всероссийских соревнований среди школьников по самбо в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу». Педагог: Юрий Селезнев.

Команда юношей из средней общеобразовательной школы №2 села Мельниково Шегарского района — серебряные призеры Всероссийского финала по мини-футболу проекта «Мини-футбол — в школу».

Команда гимназии №1 городского округа Стрежевой — победитель Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди городских класс-команд.

Команда Каргасокской СОШ №2 Каргасокского района завоевала «серебро» Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди сельских класс-команд.

Команды Томской области победили в финале Президентских состязаний школьников.

1 — Команда Спасской школы Томского района; 2 — Анатолий Чепурнов из Высоковской СОШ Зырянского района; 3 — Команда юношей из средней общеобразовательной школы №2 села Мельниково Шегарского района; 4 — Команда гимназии №1 городского округа Стрежевой; Фото: предоставлено Областным центром дополнительного образования Томской области

Успехи в туристско-краеведческой направленности

Александр Ермаков и Георгий Маркович, обучающиеся 7 класса Первомайская СОШ Первомайского района с исследовательской работой «Систематизация сведений о жителях Первомайского района Томской области — участниках конфликта 1929 года на Китайско-Восточной железной дороге» — победители Всероссийской поисково-краеведческой конференции «Сибирия». Руководитель: Юрий Мартыненк.

Михаил Бачинский, обучающийся 10 класса Белоярской СОШ № 1 Верхнекетского района — бронзовый призер Всероссийской поисково-краеведческой конференции «Сибирия». Работа «Способы и приёмы охоты и рыболовства у селькупов и эвенков Верхнекетского района». Руководители: Галина Домнина и Юрий Шабанов.

Команда Детско-юношеского Центра туризма и спорта городского округа Стрежевой — призер межрегиональных соревнований «Школа безопасности — 2021». Руководители: Игорь Кондрухин и Вячеслав Воронцов.

1 — Михаил Бачинский, обучающийся 10 класса Белоярской СОШ № 1 Верхнекетского района; 2 — Команда Детско-юношеского Центра туризма и спорта городского округа Стрежевой Фото: предоставлено Областным центром дополнительного образования Томской области

Таланты в художественной направленности

Владимир Кильдишев, обучающийся Первомайского центра дополнительного образования, — призер Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций».

Варвара Подпальная, обучающаяся Заозерной СОШ № 16 г. Томска — победитель Всероссийского конкурса роликов «Новые места».

Анастасия Андрюшенко, обучающаяся Центра детского творчества Шегарского района, Школьницы Томской области — призер Всероссийского конкурса роликов «Новые места».

1 — Владимир Кильдишев; 2, 3 — Варвара Подпальная и Анастасия Андрюшенко Фото: предоставлено Областным центром дополнительного образования Томской области

Успехи юных патриотов

Команда «Морпехи» Кожевниковской СОШ №2 — призеры соревнований по огневой подготовке на всероссийском финале военно-спортивной игры «Победа». Руководитель: Татьяна Андреева.

Команда «Дружина» Северского кадетского корпуса — победители Всероссийского слета кадетских корпусов.

1 — Команда «Морпехи» Кожевниковской СОШ №2; 2 — Команда «Дружина» Северского кадетского корпуса Фото: предоставлено Областным центром дополнительного образования Томской области

Успехи ЮИДовского движения в Томской области

Сборная команда юных инспекторов движения Томской области завоевала «золото» на Всероссийском Слёте-конкурсе юных инспекторов движения «Дороги без опасности».

Сборная команда юных инспекторов движения Томской области Фото: предоставлено Областным центром дополнительного образования Томской области

«Открытия — 2030»

Звездная команда томских школьников — участники всероссийского Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы всех направленностей на новых местах.

«Открытия — 2030» — звездная команда Томской области Фото: предоставлено Областным центром дополнительного образования Томской области

Полина Ткачева из Бакчарской средней общеобразовательой школы, проявившая себя в художественной направленности; Сергей Линов из Детского эколого-биологического центра г.о. Стрежевой; Андрей Тыщик — лидер в технической направленности из Дома детского творчества с. Кривошеино; Артем Осинский, обучающийся обучающийся Центра предпринимательского образования Центра дополнительного образования «Планирование карьеры» г. Томска; Михаил Бачинский из Белоярской СОШ № 1 Вехнекетского района; исследователь-краевед, Виктор Перемитин из Каргасокской детско-юношеской спортивной школы.

Одна из актуальных сегодня направленностей дополнительного образования — естественнонаучная. На базе естественнонаучного отдела Центра в этом году открыта «Экостанция», как опорный пункт проектов по экологическому образованию, воспитанию и просвещению.

Наталья Лисина Заведующая естественнонаучным отделом Областного центра дополнительного образования Томской области Наш регион уникален в плане развития системы непрерывного экологического образования и просвещения от детского сада до вуза и далее. 72 Центра экологического образования детей созданы в 17 муниципалитетах, что позволяет ребятам активно включаться в различные виды природоохранной и исследовательской деятельности.

Наталья Геннадьевна добавляет, что партнерское взаимодействие образовательных организаций, вузовского сообщества, природоохранных государственных организаций, общественных объединений, реального сектора экономики позволяет проводить для детей уникальные семинары и мастер-классы, профильные смены и школы.

— У нас есть база для занятий — и оранжерея, и природная территория. Мы стремимся создать исследовательскую лабораторию для развития исследовательской деятельности школьников, — поясняет Наталья Геннадьевна, — а дистанционный формат делает возможным получить знания всем заинтересованным детям.

Истории Успеха

Надежда Метальникова, ученица лицея при ТПУ, победила в финале Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытие».

Другой крупный успех — 3 место на Всероссийском заочном смотре лучших школьных лесничеств межшкольного лесничества «Лесовичок» Староюгинской и Новоюгинской школ Каргасокского района, действующего базе Большегривского участкового лесничества.

Екатерина Кулакова, ученица 3 класса СОШ № 3 г.о. Стрежевой с рисунком «Природа прекрасна — не губи напрасно!» (руководитель Елена Пастернак, учитель начальных классов) — победитель Всероссийского конкурсе «Эколята — друзья и защитники Природы!»

Виктория Тушевая, воспитанница детского сада № 55 ЗАТО Северск, автора рисунка «Очистим лес от мусора» (руководитель: Наталья Вахрушева, воспитатель) — бронзовый призер экологического Конкурса.

1, 2 - межшкольное лесничество «Лесовичок» Староюгинской и Новоюгинской школ Каргасокского района; 3 - Надежда Метальникова Фото: предоставлено Областным центром дополнительного образования Томской области

Ольга Федорова Заведующая отделом учебно-воспитательной работы ОЦДО — это образовательная организация. В чем наша уникальность? Если говорить по отдельным направленностям, то в этом году у нас появилась новая, техническая — видеография, кинодело. Человек, заинтересованный съемками, графикой, набрал две группы, и сейчас ребятишки готовятся к своему первому Всероссийскому конкурсу, снимают фильм. В спортивном туризме дети пока набираются опыта, осваивают скалодром — это направление у нас первый год. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья требуется повышенное внимание, они занимаются по адаптированной программе, разработанной педагогом Центра, психологом по образованию.

Физкультурно-спортивной направленности столько же лет, сколько областному центру. Здесь есть свой специализированный спортивный комплекс с малым и большим залом, двумя коврами, борцовский зал, тренажеры. В Центре делают ставку на развитие греко-римской борьбы — в Томске этим занимаются очень немногие.

— У нас только бюджетные места. Дети тренируются с удовольствием. Мы гордимся результатами — даже специализированные спортивные школы не могут похвастаться таким количеством побед, как мы. У нас есть чемпионы Европы, мира, даже в таком виде, как спорт глухих, где Семен Розенталь выиграл золотую медаль на Чемпионате Европы. Еще не было года, чтобы наши ребятишки не получали медали на международных турнирах. С детьми работают педагоги, заслуженные мастера спорта России, — отмечает Ольга Федорова.

Кроме греко-римской борьбы развивается и программа по самбо, где педагог — чемпион мира по боевому самбо. Он берет новичков, дает им азы самбо, а потом наиболее способных передает коллегам в спортивные специализированные школы. Один ребенок сейчас добрался до школы олимпийского резерва. Три года действует программа «Знакомство с ушу», по которой с детьми работает педагог из областной Федерации ушу. Среди учеников уже есть участники чемпионата России. Гордятся в Центре объединением «32 фигуры» (для детей-инвалидов). Его открыли еще в 2007 году. Развивает этот спорт Татьяна Попова, мама двукратной чемпионки мира среди юниоров Веры Небольсиной. Она, как никто, умеет подводить детей к высоким результатам. А последние три года она работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Один из ее учеников несколько лет назад стал 4-м на Moscow Chess Open в спорте слепых. А в этом году в шахматном направлении начались занятия для девочек из колонии для подростков.

По всем направлениям с детьми занимаются талантливые учителя, что и помогает добиваться результатов:

— Каждый работает с такой открытостью, вдохновением, что можно рассказывать о педагогах часами, — считает Ольга Федорова. — У нас 12 учителей для 5 направленностей, всего на занятия ходят 280 детей. Главное отличие дополнительного образования от спортивных школ — мы даем возможность детям попробовать себя в той или иной деятельности. Победы становятся уже приятным «побочным положительные эффектом».

А летом проходят региональные профильные смены. Благодаря онлайну, в них могут участвовать даже те, кто проживает вдали от городов. Настроить дистанционную работу эффективно помогают рекомендации методического отдела.

Спортивные достижения

Обучающийся Областного центра дополнительного образования Михаил Шабанов стал победителем Чемпионата и Первенства Сибирского федерального округа по ушу. Педагог: Светлана Конькова.

Победа команды ОЦДО на Открытых соревнованиях по ушу, г. Томск. Педагог: Светлана Конькова.

Иван Игнашин, Кирилл Козлов, Руслан Мирпулатов — обучающиеся ОЦДО — победители Всероссийских соревнований по спортивной борьбе (дисциплина греко-римская борьба). Педагог: Евгений Воропаев.

Михаил Гейдт, Иван Игнашин — призеры Всероссийского турнира по греко-римской борьбе среди юношей 2006–2007 годов рождения, посвященный памяти чемпиона Европы, победителя Кубка мира, мастера спорта СССР международного класса Тимержана Калимулина. Педагог: Евгений Вроропаев.

1 — Обучающийся Областного центра дополнительного образования Михаил Шабанов; 2 — Команда ОЦДО по ушу; 3 — обучающиеся ОЦДО Иван Игнашин, Кирилл Козлов, Руслан Мирпулатов; Фото: предоставлено Областным центром дополнительного образования Томской области

Главное — сформировалось сообщество

Организационно-методическое, информационно-методическое сопровождение образовательных организаций региона — значимое направление работы Областного центра. Его основа с 2018 года — Региональный модельный центр дополнительного образования детей.

Анна Ванюкова Руководитель Регионального модельного центра Мы точечно сопровождаем организации, проводим практико-ориентированные семинары, конкурсы мастерства. К примеру, «Сердце отдаю детям» — главный конкурс для педагогов дополнительного образования. Он становится площадкой, где педагоги обмениваются опытом, повышают свои компетенции и показывают себя сообществу. В будущем они могут привлекать коллег к своим интересным проектам. Также конкурсы — это карьерный рост и возможность показать свои сильные стороны руководителю. Сильнейшие педагоги потом могут работать в составе экспертных комиссий конкурсов и фестивалей. Из 300 педагогических работников со всей страны до финальной части добираются 90. Томская область выглядит на конкурсе очень достойно, уже более 7 лет наши специалисты попадают в тройку лучших в стране! И сам выход в финал — очень высокий показатель.

Анна Ванюкова персонально работает с педагогами, которые участвуют в конкурсе «Сердце отдаю детям». В прошлом году она была членом экспертного совета этого проекта на всероссийском уровне. Также она курирует конкурсы методических программ и методических разработок, которые проводятся и на региональном, и на всероссийском уровне. В них обычно участвуют более 100 педагогов. По результатам создается банк лучших практик и успешный опыт транслируется на другие учебные заведения, а иногда даже на другие регионы.

— Мы стараемся опережать время, в чем нам помогают учреждения, опирающиеся на теоретическую базу, научные разработки, — объясняет руководитель Регионального модельного центра. — Невозможно исключить ИКТ-технологии, которые помогают привлекать внимание детей. Важно при этом соблюдать научный подход. Лидер по научному сопровождению у нас ДДТ «Белое озеро». Есть лидеры и среди сельских учреждений, к примеру, хорошие наработки в Колпашево. Главное — в Томской области сформировалось педагогическое сообщество, настоящая система дополнительного образования, где представители школ, детских садов, вузов и других ведомств работают вместе. Это сообщество позволяет не просто передавать друг другу опыт, наработки, но и проводить практико-ориентированные семинары, распространять удачные технологии. В 2021 году прошло около 50 обучающих семинаров с педагогами, часть из них из-за ковидных ограничений проводилась в онлайн.

Одна из задач, стоящих перед центром, — непрерывность и доступность образования. Особенно сложно решать эти моменты в селах, где единственная база для дополнительного образования — это школа. Для открытия направления нужен педагог, оборудование и программа, методика. Именно в разработке новых современных программ Региональный модельный центр и поддерживает весь регион.

Конечно, серьезным испытанием для сферы образования стала пандемия. Но в Центре этот вызов приняли достойно, найдя технические, и создав методические возможности проведения образовательного процесса. Апробация прошла на «Школе педагогического чудотворчества», которую вместе с коллегами из ТГПУ специалисты Центра впервые провели в онлайн-формате. На дистант были переведены все, но у Центра был свой подход — тьютерское точечное сопровождение детей.

— Мы не просто объединили наши ресурсы и ресурсы ТГПУ, а подключили к проекту много других педагогов Томской области, студентов ТГПУ, — отмечает Анна Ванюкова. — Получился лагерь с дистанционным, точечным сопровождением детей. Школьники попробовали свои силы в педагогике. Главным результатом школы можно считать, что 100% ребят прошли обучение до конца. В очном формате такое далеко не всегда случается. Но Школа заинтересовала детей. Студенты, благодаря новым компетенциям, смогли удержать внимание ребят даже в онлайн-режиме. Они обращались к разным технологиям — работали с ментальными картами, разрабатывали онлайн-проекты, вели дебаты, компетентностные бои. В конце смены ребята защитили свои проекты. Разработанное нами методическое пособие заняло первое место на всероссийском конкурсе и вошло в методическую шкатулку, доступную для всех педагогов.

Лучшие педагоги дополнительного образования Томской области: конкурс педагогического мастерства «Сердце отдаю детям». Всероссийский этап

Лучшие педагоги дополнительного образования Томской области 2021 года. Конкурс «Сердце отдаю детям» Фото: предоставлено Областным центром дополнительного образования Томской области

Надежда Петрова (на фото справа), педагог дополнительного образования Центра дополнительного образования «Планирование карьеры» г. Томска завоевала третье место в номинации «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности».

Светлана Шумилова (на фото вторая справа) из Центра творческого развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр» — бронзовым призером в номинации «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности» Всероссийского конкурса.

Елена Васильева (на фото слева) в номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленности».

Елена Вишнякова (на фото вторая слева) — в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми ОВЗ, с инвалидностью».

Достойно представили наш регион педагоги Дворца творчества детей и молодежи г. Томска:

Елена Васильева (на фото справа) в номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленности».

Елена Вишнякова (на фото вторая справа) — в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми ОВЗ, с инвалидностью».

Дополнительное образование становится ближе к каждому ребенку

Амбициозный проект Томской области по созданию новых мест в дополнительном образовании тому способствует! Так, в 2020–2021 годах создано более 18 тысяч новых мест!

На базе ОЦДО открыты 60 новых дополнительных мест, оснащенных современным оборудованием, по естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностям, где обучаются юные лесоводы и экологи, туристы.

— Дополнительному образованию поставлена цель — к 2024 году охватить 85% детей такими занятиями. Вовсе необязательно заниматься по одной программе годами — «длинные» программы ждут учеников в детских школах искусств, спортивных школах. Это уже практически профессиональная подготовка. А массовое дополнительное образование предполагает именно знакомство и погружение в среду. Впрочем, и оно может стать судьбоносным — при грамотном подходе, продуманной программе и вместе с мотивированным педагогом», — подытожила Нина Курасова, директор Областного центра дополнительного образования Томской области.

Областной центр дополнительного образования Томской области

Адрес: г. Томск, улица Лермонтова, 60

Телефон: + 7 (382-2) 52-90-50

E-mail: priem@tomskocdo.ru

Сайт: ocdo.tomsk.gov.ru

Группа ВК: vk.com/ogboudo_ocdo

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