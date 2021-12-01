«Мы намерены не гнаться за трендами, а создавать их».

Ректор ТГАСУ Виктор Власов об участии в программе «Приоритет 2030» и векторах развития вуза

1 декабря 2021 / Партнерский материал / Фото: предоставлено пресс-службой ТГАСУ

В сентябре 2021 года ТГАСУ защитил заявку по программе «Приоритет 2030». Вуз прошел предварительный отбор и стал кандидатом на участие в программе. В ТГАСУ уверены: для команды вуза статус кандидата — это победа и признание правильно выбранной стратегии развития.

Об участии в «Приоритете 2030», а также о стратегических планах университета поговорили с ректором ТГАСУ, депутатом Законодательной Думы Томской области Виктором Власовым.

Потенциал вуза

Виктор Власов Фото: Вероника Белецкая

По результатам конкурсного отбора Минобрнауки определил 106 получателей общей части грантов — эти вузы прошли отбор как участники программы. Также 15 университетов получат по 50 миллионов рублей на реализацию программ развития — этим вузам присвоен статус кандидатов на участие в «Приоритете 2030». Но такое разделение не означает, что министерство поделило вузы на победителей и серебряных призеров, подчеркивает Виктор Власов:

— Конкурс устроен так, что порогом для попадания университета в программу служат четыре группы критериев. В первой группе — основные, им университет должен соответствовать, чтобы претендовать на получение базовой части гранта. Это три показателя: размер годового бюджета не менее 1 млрд рублей, доля в 5% НИОКР в общем бюджете и количество студентов очной формы обучения. По одному из этих показателей — количеству студентов-очников ТГАСУ — в этом году не мог рассматриваться как участник. У нас студентов в учебном 2020\2021 году было меньше. Те, кто не прошел по базовым показателям, имеют шансы все-таки стать участником программы в следующем году. Мне, честно говоря, сильно импонирует эта позиция министерства.

Команда университета выходит на защиту своей программы развития, представляет дорожную карту по достижению базовых показателей для отбора в участники и может стать кандидатом. Если показатели будут достигнуты, вуз попадает в «Приоритет 2030» в следующем году, отмечает ректор ТГАСУ.

Фото: Вероника Белецкая

— Позиция у министерства такая — не делить вузы на победителей и аутсайдеров, а каждому университету дать шанс, импульс к развитию. Ведь очень много сильных профильных вузов — строительных, медицинских, транспортных, но по масштабам бюджета в текущем году не дотягивающих до поставленной планки. А если университет смог увеличить этот показатель за год, это уже говорит о потенциале и эффективности команды. Так произошло и с ТГАСУ. На защите мы получили очень хорошие отзывы о своей программе развития и презентации. И эту оценку мы увидели по итогам отбора — ТГАСУ стал кандидатом и получит 50 миллионов грантовой поддержки от министерства на развитие молодежной науки. Теперь наша задача — добиться якорного достижения для участия показателя по количеству студентов, сохранить и увеличить долю НИОКР, и размер годового бюджета в следующем году. Забегая вперед, скажу — мы по итогам набора 2021 года уже преодолели порог в четыре тысячи студентов очной формы обучения.

Кроме того, говорит Виктор Власов, для нового набора в 2022 году Минобрауки предоставил ТГАСУ более 100 дополнительных бюджетных мест по различным профилям и уровням подготовки, включая среднее профессиональное образование.

«Город — Университет»

Одна из первых крупных тем, касающаяся будущего ТГАСУ и Томска — проект «Город — Университет». И это один из пяти стратегических проектов, с которыми университет формировал заявку на «Приоритет 2030».

Само понятие «Город — Университет» куда обширнее программы развития одного вуза или, например, проекта строительства кампуса, отмечает Виктор Власов:

— Многие ошибочно полагают, что когда речь заходит о проекте «Город — Университет» — это и есть проект «Большой университет». Совершенно не так. Это одно из направлений «Большого университета», и его курирует ТГАСУ. Там много разных задач, но ключевые — это сотрудничество и взаимодействие томских университетов с муниципалитетом для создания комфортной городской среды, развития образования, науки и высоких технологий. А такая среда — это не только про архитектуру или дизайн. Это целый комплекс задач для трансформации Томска в комфортное для всех, а не только студентов, место. И мы в этом процессе выступаем лидерами изменений. С подачи ТГАСУ в Томске родился проект «Живой лаборатории», с нашим участием создавались концепции проектов благоустройства. Мы перешли на полный цикл — разрабатываем и сами реализуем проекты, например стадион в селе Александровском, или масштабный и сложнейший проект рекультивации старого мусорного полигона в Новомихайловке.

Университет продолжает двигаться дальше. Так, в этом году он запустил технологию плейсмейкинга в областном центре, в октябре организовал и ведет набор на бесплатные образовательные курсы для всех желающих по этому направлению. В этом и состоит миссия ТГАСУ, отмечает Виктор Власов, — менять городскую среду и помогать людям, которые заинтересованы в развитии Томска, давать знания и инструменты для их получения.

Лето 2021 — работа над созданием «Места силы креативных индустрий» во дворах корпусов ТГАСУ Фото: Серафима Кузина

— Если ближе к практике, то конечно, у нас есть коллаборации с другими вузами, — подчеркивает ректор вуза. — Мы помогаем томскому научно-образовательному комплексу в реализации собственных проектов по повышению качества архитектурной среды и модернизации инфраструктуры. В рамках проекта «Город — Университет» совместно со всеми вузами и городской администрацией мы договорились развивать Университетские живые лаборатории в кампусной среде, мультиязычную навигацию города, усилять позиции и среду Томска, как студенческой столицы России и другие пилотные проекты, каждый из которых будет реализовываться с соучастием заинтересованных сторон и местных сообществ.

Пять векторов развития ТГАСУ

Для участия в «Приоритете 2030» ТГАСУ формировал программу развития с пятью стратегическими проектами. Помимо «Город — Университет» это еще четыре проекта, которые вуз уже реализует: «Вторичные ресурсы в строительстве», «Пространственное устойчивое развития территорий Крайнего Севера и Арктики», «Цифра в стройку» и «Экосистема горизонтальных связей в ТГАСУ».

— Для нас как для строительного университета было важно зайти в «Приоритет 2030» с практическими и в тоже время с исследовательскими треками. С одной стороны они фиксируют тот огромный пласт работы, который коллектив вуза уже проделал, с другой — формируют четкие направления и цели по дальнейшему развитию университета, — отмечает Виктор Власов. — Приведу пример — освоение территорий Крайнего Севера и Арктики. У нас в ТГАСУ десятки проектов, в том числе совместно с очень крупными компаниями, такими как «ТВЭЛ». Недавно наши ученые получили семь патентов на модели утепленного бруса для строительства в условиях Крайнего севера. Готов проект по совершенствованию средств, методов и технологий электроразогрева бетонных смесей для повышения эффективности строительства в условиях вечной мерзлоты. Архитекторы занимаются проектированием общественных пространств с учетом существующих проблем на заданных территориях.

Фото: предоставлено пресс-службой ТГАСУ

Но проблематика освоения и развития таких территорий куда шире, отмечает Виктор Власов. Это вопросы карт районирования для дорожного строительства, применения материалов исходя из климатических условий и грунтов. Такие исследования в ТГАСУ ведет кафедра автомобильных дорог. Как раз этим летом состоялась продолжительная научная экспедиция в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Речь ведь еще идет о природной среде, — поясняет Виктор Власов — Например, вы хотите оборудовать на льду разгрузочную площадку, а как понять, безопасен ли лед? Как определить его прочность кроме визуальных методов? Здесь идет речь о серьезных фундаментальных исследованиях, и мы такими в ТГАСУ занимаемся. Метод неразрушающей диагностики по принципу изменения динамических параметров, который наш научных коллектив разрабатывает, мультиплицирует не одну, а несколько практически применимых разработок. Уже сегодня ученые вуза ведут исследования по определению влияния статических трещин на изменение динамических характеристик льда; проводят испытания образцов. Налажен ряд договоренностей с крупными северными компаниями, занимающимися логистикой и консалтинговым обеспечением морских и береговых экспедиций. В этом смысле — векторность и системность в построении стратегии для нас сейчас ключевые триггеры изменений внутри университета.

Ведущие партнеры университета в этих проектах — «ТВЭЛ», «СИБУР», «Росатом», ТДСК и другие крупные компании. Совместно с ними идет работа над поисками новых технологий и решений для Арктики и Крайнего Севера. В тоже время, говорит ректор ТГАСУ, они сами являются триггером изменений, ставя задачи для новых исследований.

Цифра в стройку

Одна из амбициозных задач, поставленных сегодня перед реальным сектором экономики и вузами, — переход в сжатые сроки к цифровой экономике. В строительной отрасли — это BIM-технологии. В отличие от двухмерных планов и чертежей, в BIM-модели присутствуют сразу все характеристики сооружения от архитектурно-планировочных до технологических и эксплуатационных. И все они связаны взаимозависимы.

— Постановлением правительства четко определено — с 1 января 2022 года BIM-технологии станут обязательными для применения в строительной сфере на объектах, финансируемых из государственного бюджета. Это максимально сжимает горизонты внедрения их в практики. У нас в заявке на «Приоритет 2030» стратегический проект «Цифра в стройку» прописан как одна из точек развития. Но нужно понимать, что мы начинаем не с нуля. В вузе есть образовательная программа, по ней мы будем готовить специалистов, и проводить переподготовку. Свои объекты внутри университета мы тоже переводим в BIM-модели. Такую работу сейчас ведет архитектурный факультет по созданию модели кампуса ТГАСУ. Зачем? Знаете поговорку — сапожник без сапог. Вот в этой ситуации мы оказаться не хотим. В университете сейчас совершенно по-другому подходят к вопросам развития собственного кампуса. Мы получили в этом году несколько крупных субсидий на капитальные ремонты от Министерства науки и высшего образования РФ. Меняем окна, инженерные коммуникации. Но и смотрим дальше — есть планы на ближайшие годы, а для их реализации нам понадобятся такие модели, — говорит Виктор Власов.

Проекты бакалавров и магистрантов архитектурного факультета ТГАСУ Фото: предоставлено пресс-службой ТГАСУ

Перестройка цифровой среды — еще одна субсидия от министерства. Ее ТГАСУ получил в этом году и планирует потратить на техническое перевооружение и оборудование лабораторий.

Возобновляемые ресурсы

Фото: Саша Прохорова

Четвертый стратегический проект — новые ресурсы в строительстве — серьезный вызов для университета, отмечает Виктор Власов. Старые технологии устроены так, что отходы в процессе производства, например, в нефтехимии прежде никого не интересовали. Сейчас это перспективное направление, и в ТГАСУ сразу несколько кафедр заняты разработками в этой области.

— Это комплексная сфера, сюда относится все — от конкретных строительных материалов из вторичного сырья до новых технологий. У нас есть мощные компетенции на кафедре строительных материалов и технологий и физики, химии и теоретической механики. Приведу один пример — совместно с крупным холдингом сейчас заканчиваются исследования по применению твердого осадка солей, которые образуются в результате очистки стоков. Их можно использовать в качестве сырьевых компонентов при производстве строительных материалов. Мы доказали этот тезис опытным путем, исследования почти закончены, наши ученые получили опытный образец такого стройматериала. Созданием строительных материалов из отходов производства занимаются и инженеры кафедры прикладной механики и материаловедения. Здесь стоит упомянуть обжиговые строительные материалы с использованием отходов теплоэнергетики, стеновые керамические изделия с использованием алюмосиликатных отходов ТЭС, применение золошлаковых отходов Томской области для получения целого ряда строительных материалов. Отдельного внимания заслуживает наш совместный с «Томскавтодором» проект «Экспериментальный километр». Это результат многолетнего труда наших ученых с дорожно-строительного факультета. Мы разработали технологию, которая позволяет создать более прочные дорожные основания с применением вторичных материалов — асфальта срезанного в процессе ремонта.

Студенты ТГАСУ проводят обследование проспекта Ленина Фото: предоставлено пресс-службой ТГАСУ

В процессе модернизации вуза огромная роль отводится реальному сектору экономики, добавляет Виктор Власов. Промышленные партнеры ТГАСУ должны быть максимально включены в процесс образования. С одной стороны, это возможность что называется держать «руку на пульсе», быть максимально включенным в повестку изменений, с другой — возможность самому вузу эти изменения инициировать.

Пятый стратегический проект — «Экосистема горизонтальных связей в ТГАСУ» — также очень важен для университета. Перед университетом стоит задача построить эффективную систему быстрых коммуникаций, как внутри вуза, так и с его партнерами, заказчиками. Это касается и подготовки специалистов с учетом быстро меняющихся условий в отраслях, но в первую очередь — научной и практической работы. Университет должен быть готов работать с крупными компаниями, где применяются иные методы управления и коммуникации.

Фото: предоставлено пресс-службой ТГАСУ

— Мы прекрасно осознаем — ТГАСУ сегодня должен выпускать специалистов с компетенциями соответствующим запросам рынка. А лучше, конечно, эти запросы опережать, — подчеркивает ректор вуза. — Но важно и другое — акценты смещаются на междисциплинарные подходы. У нас масса разработок в дорожной и строительной отраслях на стыке сразу нескольких наук. Сейчас это главный вызов для университета — не догонять тенденции, а самим их формировать, предугадывать какие компетенции будут актуальны в ближайшие годы. Мы, например, четко понимаем — в ближайшие десятилетия строительная отрасль попросит альтернативные материалы для возведения зданий и сооружений. Сделанные из вторичных ресурсов или более экономичные — это уже второй вопрос. Но, искать такие альтернативы и находить их, а затем, пройдя полный цикл от исследования до образца, предлагать внедрять такие материалы — вот это точно наша задача. В такой цепочке я вижу будущее ТГАСУ.

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