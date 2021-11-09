Кроткая композиция: в театре «2+ку» покажут постановку по рассказу Достоевского

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2021 // Фото: culture.ru

В четверг, 11 ноября, в день рождения Достоевского, томский театр «2+ку» показывает постановку по одному из последних произведений писателя — «фантастическому» рассказу «Кроткая».

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения Федора Михайловича. За четыре года до своей кончины он написал небольшой рассказ «Кроткая». Это было одним из последних его произведений, замысел которого Достоевский вынашивал семь лет, а написал за три недели.

Рассказ основан на реальной истории молодой женщины — швеи Марьи Борисовой. Она выбросилась из окна в октябре 1876 года, о чём с подробностями сообщили петербургские газеты. Причиной самоубийства стала любовь. Точнее, её невыносимое отсутствие. И Достоевский написал рассказ о женщине, которая умирает без любви не только в переносном, но и в прямом смысле слова.

Писатель сам назвал этот рассказ «фантастическим» и в предисловии подробно объяснил, почему. Но вот почему так трагически умерла добрая и молчаливая 16-летняя девушка, жена главного героя, нужно ещё понять. И точно ли сам герой рассказа не любил её, а только мучил? И кто в этой истории главная жертва — кроткая самоубийца или её чрезмерно ранимый и чувствительный муж?

На эти вопросы Фёдор Михайлович не даёт прямых ответов, как ни вглядывайся и не вслушивайся в текст. Но ответы можно поискать самостоятельно — это действительно интересно.

— Тема человеческих отношений актуальна всегда, в ней сотни нюансов и тысячи разных мнений. Достоевский, который в своих произведениях буквально препарирует человеческие души, никогда не даёт оценок, что хорошо, что плохо, что правильно, а что нет. Он только показывает реальность, в которой живут его герои, и у читателя есть право принять сторону любого из персонажей, — говорит Дарья Соловий, автор идеи композиции «Кроткая», созданной по мотивам произведений Фёдора Достоевского, Марины Цветаевой и Анны Барковой.

Год назад Дарья вместе с актрисой томского ТЮЗа Натальей Гитлиц и гитаристами Олегом Качанко и Валерием Городецким выпустили «Кроткую композицию». Наталья читает текст рассказа Достоевского от лица главного героя. Читает так, что быстро забываешь, что перед тобой хрупкая молодая женщина. Видишь только чужую душу, измотанную, зажатую в тиски собственных страхов, болезненно ищущую любви и отталкивающую её при первом же приближении. Смотришь и тихо пугаешься — не я ли это, не про меня ли весь этот беспристрастный текст? И когда в действие врывается сильный и страстный голос Дарьи Соловий, которая исполняет песни на стихи Цветаевой и Барковой, понимаешь — точно про меня.

— Я люблю Цветаеву и люблю Достоевского, — говорит Дарья. — Когда у меня в репертуаре появились песни на стихи Марины Цветаевой, я долго хотела соединить их с каким-то литературным произведением. Но ничего не находилось. Ничего такого, что мне казалось бы подходящим. В какой-то момент наткнулась на «Кроткую», и мозаика мгновенно сложилась. Я буквально увидела место для каждой из этих песен в конкретных точках рассказа Фёдора Михайловича...

В постановке принимают участие два известных томских музыканта — гитаристы Олег Качанко и Валерий Городецкий. Для них этот театральный опыт — чистый эксперимент, к которому они сначала отнеслись скептически. Олег большую часть своей творческой жизни играл в джазовом оркестре «ТГУ-62». Валерий Городецкий известен как активно выступающий в разных форматах музыкант, но до этой постановки никогда не играл в театральном спектакле. Сейчас, когда «Кроткой» почти год, оба гитариста признают, что «получилось-то неплохо».

Музыка в этой постановке стала полноценным действующим «лицом». Она дополняет то, что невозможно выразить словами, она цепляет зрителя за кончики нервов и раскручивает эмоции до предела. И она же утешает в моменты, когда текст Достоевского подводит зрителя к мысли, что утешения в этом мире нет ни для кого.

— Песни на стихи двух поэтов — Марины Цветаевой и Анны Барковой, которые включены в «Кроткую композицию», очень подходят тексту Достоевского, — говорит Дарья Соловий. — Как и текст этого рассказа совершенно гармонично сочетается с поэзией Цветаевой. Удивительно, как в такой небольшой рассказ писатель смог вложить почти столько же мыслей и ощущений, сколько мы привыкли находить в его крупных произведениях.

«Кроткая композиция» вызывает довольно сложную «работу души», когда её смотришь. Мысли и эмоции накатывают одни за другими на протяжении совсем недолгого времени спектакля — он длится меньше полутора часов. Но текст рассказа Фёдора Достоевского даёт «ключи» ко многим жизненным ситуациям и сложным вопросам, перед которыми рано или поздно встаёт практически любой человек. Быть добрым или оттолкнуть? Повести себя жестоко или дать слабину? Как принять, может быть, самую страшную потерю в своей жизни и перешагнуть через свои чувства, пойти дальше? У каждого из зрителей есть шанс найти свой ключ в композиции «Кроткая».

Концерт для раненых.

Выбор странен их:

«Спой, чтобы больно» -

Плачут, довольны.

Впрочем, не странно.

Именно раны

(просто прими)

Делают нас людьми.

И. Иванов

11 ноября в 19:00. «Кроткая композиция», Театр живых кукол «2+ку» (переулок Южный, 29). Цена билета — 400 рублей.

Текст: Ирина Корнева

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