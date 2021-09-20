Профессии будущего: в Томске обсудили как подготовить и поддержать высокую квалификацию специалистов

20 сентября 2021 / Партнёрский материал / Фото: Сергей Стёпин

Что сегодня необходимо делать власти, образовательным учреждениям и бизнесу, чтобы поддерживать высокую квалификацию специалистов?

Обсуждению этого вопроса была посвящена панельная дискуссия, которая прошла на площадке Томского политехнического университета 16 сентября. Мероприятие состоялось в рамках II Открытого отраслевого чемпионата PetroChemSkills-2021 ПАО «СИБУР Холдинг» по стандартам WorldSkills среди работников нефтегазохимических отраслей промышленности.

Участие в дискуссии приняли заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова, проректор ТПУ по науке и трансферу технологий Леонид Сухих, генеральный директор ООО «Томскнефтехим» Владимир Плешков, главный инженер ООО «Томскнефтехим» Роман Жалюк и директор Томского промышленно-гуманитарного колледжа Елена Змеева.

Фото: Сергей Стёпин

Профессиональная подготовка и постоянное развитие компетенций на протяжении всей жизни — обязательное требование для любого современного специалиста, отметила Людмила Огородова.

— Поэтому все уровни образования сегодня едины, и в каждом из них представлена система WorldSkills, — сказала заместитель губернатора. — Вузы в этом плане выступают драйверами для создания и зарождения этих технологий. Одновременно они взаимодействуют и с колледжами, помогая совершенствовать качество подготовки. Взять, к примеру, демонстрационный экзамен чемпионата по сварочному производству: три года назад уровень профессионализма в Томской области был ниже нынешнего. Только 10% выпускников среднего профобразования справлялись с экзаменом. Сегодня таких уже 57%. Такой рост был бы невозможен, если бы наши ведущие бизнес-партнеры, как, к примеру, СИБУР, не организовывали бы такие площадки, где модель профессиональной подготовки становится замкнутым жизненным циклом.

Людмила Огородова Фото: Сергей Стёпин

Задача образовательных учреждений заключается не только в том чтобы обеспечить первичный этап образования, но также способствовать формированию у студентов стремления к повышению профессионального уровня, постоянному самообразованию, отметил проректор по науке и трансферу технологий ТПУ Леонид Сухих.

— В этом году число участников PetrochemSkills выросло в четыре раза — это хороший показатель того, что увеличилось количество людей, у которых есть интенция к саморазвитию. Это также вызов для университетов. Возможно, стоит подумать об участии вузов в каком-то из этапов чемпионата. Для студентов это было бы очень полезно. Любой вуз заинтересован в том, чтобы его выпускники были самыми востребованными. Если у студента есть строчка в резюме об участии в чемпионате, это многое о нем говорит. И чтобы лучшие компании, которые представлены на отраслевом чемпионате, становились в очередь за ними, предлагали им лучшие условия, — сказал Леонид Сухих.

Леонид Сухих Фото: Сергей Стёпин

У бизнеса, власти и образования общая цель — воспитание высококлассных профессионалов, подчеркнул генеральный директор ООО «Томскнефтехим» Владимир Плешков. Он также отметил, что перед компанией стоят амбициозные и масштабные задачи, а значит, и требования к сотрудникам соответствующие.

— В будущем цифровизация и цифровая трансформация приведут к тому, что часть специальностей, востребованных сейчас, исчезнет. Например, когда я приходил в компанию 15 лет назад, управление технологиями происходило иначе. Сейчас на «Томскнефтехиме» уже не аппаратчик управляет производством, а система АPC. Задача аппаратчика — понимать систему управления технологиями. И это ведет за собой изменение компетенций, появляются другие требования к сотрудникам, — отметил Владимир Плешков.

Владимир Плешков Фото: Сергей Стёпин

Главный инженер ООО «Томскнефтехим» Роман Жалюк подчеркнул, что специалисты должны уметь перенимать опыт, исходя из передовых компетенций, показывать эффективность и результативность. Потому ключевая цель компании сегодня — стандартизация сотрудников по определенным параметрам.

— На чемпионате наши коллеги делают все то, что и в повседневной жизни, сталкиваясь с какими-то задачами - инженерными и техническими, — добавил Роман Жалюк. — Для нас, руководства, очень важно, чтобы наши сотрудники показывали лучшие результаты. Поэтому мы должны создавать на предприятии необходимые для этого условия, развивать инфраструктуру.

Роман Жалюк Фото: Сергей Стёпин

Директор Томского промышленно-гуманитарного колледжа Елена Змеева рассказала, что стандарты WorldSkills сегодня применяются в образовательном процессе учебного заведения. Так, в часть программ внедрены регламенты предприятий реального сектора экономики, промежуточная и итоговая аттестация проходят в форме демонстрационного экзамена, также существуют квалификационные экзамены. Большое влияние на студентов оказывает и опыт преподавателей, принимающих участие в чемпионате PetrochemSkills. По словам Елены Змеевой, месяц назад два представителя от колледжа вышли в финал чемпионата и привезли две серебряные медали по двум компетенциям: «Лабораторно-химический анализ» и «Сварочное производство».

Елена Змеева Фото: Сергей Стёпин

— Как студенты студенты могут приобрести необходимые компетенции? В первую очередь во время прохождения практики в компаниях. Там они получают представление, как в реальности работает предприятие. Мы рады тому, что у нас появляются все новые площадки, где студенты могут проходить практику. Теперь это не только Томская область, но и Тобольск, Красноярск, Екатеринбург, Дальний Восток и другие, — рассказала Елена Змеева.

Соблюдение стандартов WorldSkills позволяют стране достичь международных результатов качества, войти в число лидеров мирового рынка, отметила Людмила Огородова.

Фото: Сергей Стёпин

— Задача государства сегодня — обеспечить глобальное технологическое лидерство страны. Мы, Томская область, являемся регионом инновационного развития. Много лет подряд мы стабильно занимаем четвертое место в РФ по инновационному развитию и в соответствии с этим выстраиваем образовательную и научно-технологическую политику. Государство должно обеспечить сборку профессиональной подготовки, чтобы технологическое глобальное лидерство было в стране не пустым звуком. Такие отраслевые чемпионаты как PetroChemSkills помогают двигаться в правильном направлении. Только принимающие в нем участие компании международного класса могут показать, что такое технология завтрашнего дня, — подытожила заместитель губернатора.

Фото: Сергей Стёпин

II Открытый отраслевой чемпионат PetroChemSkills-2021 ПАО «СИБУР Холдинг» по стандартам WorldSkills охватывает пять городов (Томск, Нижнекамск, Тюмень, Тобольск и Санкт-Петербург), 12 компетенций, более 300 участников и экспертов. В Томске чемпионат принимали Томский политехнический университет и Томский промышленно-гуманитарный колледж. На двух площадках соревновались специалисты в области неразрушающего контроля и сварочных технологий. Главная цель чемпионата — внедрение единого профессионального стандарта WorldSkills в ключевых для отрасли специальностях, укрепление престижа рабочих и инженерных профессий, обмен лучшими практиками.

Текст: Анастасия Нейзлер

Фото: Сергей Стёпин

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