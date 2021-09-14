Отметили лучших!

В Томском филиале Сибирской Сервисной Компании наградили передовиков и отметили День нефтяника

14 сентября 2021 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

2021 год — особенный для Томского региона, отмечается 55-летие начала промышленной добычи томской нефти. Весомый вклад в развитие отрасли внесли и сотрудники Сибирской Сервисной Компании.

В честь профессионального праздника лучших сотрудников Томского филиала АО «ССК» отметили заслуженными наградами.

Сегодня АО «Сибирская Сервисная Компания» — одна из наиболее значимых и успешных негосударственных российских компаний, Член Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков, 21 год предоставляющая широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса. ССК прочно занимает свою нишу на отечественном рынке, это семь подразделений и более четырёх с половиной тысяч профессионалов. По оценкам разных лет, на ее долю приходится 6-8% общего ежегодного объема бурения в Российской Федерации. Крупнейшие недропользователи России доверяют специалистам ССК сложные и ответственные объекты: ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НОВАТЭК» и другие.

По-прежнему впереди

Что всегда является самым важным для развития любой компании? Конечно, коллектив — это отметил в своём приветственном слове директор Томского филиала АО «ССК» Андрей Кошелев. Он также подчеркнул, что, несмотря на все трудности, Томский филиал удерживает высокую планку качества, выполняя обязательства перед партнерами, безопасно, качественно и в срок.

Фото: Вероника Белецкая

Андрей Кошелев, директор Томского филиала АО «ССК»:

«Труд специалистов нашей отрасли непрост, освоение недр — это всегда преодоление суровых климатических условий, поиск непростых решений в разные периоды выполнения проектов. Мы гордимся своей причастностью к прошлому и настоящему томской нефти. Приятно это отметить накануне профессионального праздника — Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

Благодаря слаженной и упорной работе всех подразделений, Томский филиал ССК по-прежнему занимает достойное место среди филиалов компании. Поздравляю всех коллег с праздником! Стабильности в достижении целей, благоприятных геологических прогнозов и успешно реализованных проектов! Здоровья, благополучия вам и вашим семьям!»

Алексей Калинин, заместитель генерального директора АО «ССК» по персоналу:

«В нашей компании активно внедряются различные программы развития персонала, мотивационные программы, действует коллективный договор. ССК в целом ориентирована на развитие работников. Это серьезное конкурентное преимущество по сравнению с другими компаниями. Одна из важнейших задач — привлечение и удержание высококвалифицированных сотрудников. С этой целью мы приглашаем выпускников профильных вузов, поддерживаем создание в компании трудовых династий».

Награды — лучшим

Не только слаженная работа всех подразделений помогает компании уверено двигаться вперед, но и новые задачи — зачастую непростые, но интересные, отмечают сотрудники Томского филиала АО «Сибирская Сервисная Компания».

В этом году корпоративные и региональные награды получили 13 сотрудников Томского филиала АО «ССК». Пятеро передовиков отмечены занесением на доску почета.

Фото: Вероника Белецкая

Вера Александровна, ведущий геолог Томского филиала АО «ССК»:

«Когда я только пришла на работу в ССК семь лет назад, было непросто. Полевые работники надо мной даже посмеивались, у них за плечами уже был приличный опыт, для меня же все было в новинку. Задавала много вопросов, чтобы досконально разобраться. Основной костяк нашей компании очень душевный. Мы часто собираемся вместе. Рада, что меня заметили и оценили мой вклад в общее дело».

Фото: Вероника Белецкая

Артем Федорович, супервайзер по бурению Томского филиала ОА «ССК»:

«На постоянной основе я работаю в ССК с 2014 года, а до этого, во время учёбы в Томском политехе, каждое лето проходил здесь практику помощником бурильщика. Привык к коллективу, компании, и решил остаться. ССК — это хорошая школа с очень квалифицированными специалистами. В компании сложился отличный коллектив — это самый главный плюс. Это моя первая награда, и я очень за нее благодарен».

Фото: Вероника Белецкая

Юлия Александровна, ведущий специалист транспортно-диспетчерского отдела Томского филиала ОА «ССК»:

«Я пришла в компанию в августе 2008 года, и это уже 13 по счету День нефтяника который я отмечаю с ССК. Работа в нашем отделе непростая, нагрузка большая: сложные проекты, сжатые сроки, строгие требования. Но именно поиск непростых решений помогает мне развиваться в профессиональном плане. Справляясь с поставленными передо мной задачами, я получаю удовольствие от работы и чувствую себя полезной. И, конечно, это отмечают в компании».

Фото: Вероника Белецкая

Фото: Вероника Белецкая

Фото: Вероника Белецкая

Фото: Вероника Белецкая

Фото: Вероника Белецкая

Фото: Вероника Белецкая

Сибирская Сервисная Компания

АО «Сибирская Сервисная Компания»

www.sibserv.com

Томский филиал АО «ССК»

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