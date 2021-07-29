Бизнес, конспирология и наука: 5 выпусков популярных подкастов с томскими спикерами

29 июля 2021 / Томский Обзор

Подкасты — отличная возможность удобно послушать советы и истории от умных и интересных людей. Сделали полезную подборку разнообразных выпусков с участием томских предпринимательниц и ученых.

«Взяла и сделала»: taiga на сеансе бизнес-терапии

Как открыть свое дело без московских бюджетов? Как решиться уйти из найма? Нужно ли стесняться провалов? Как брать отпуск в своем деле? Об этом ведущая независимого подкаста «Взяла и сделала» Наташа Чернова узнает у женщин из разных городов России, которые не побоялись открыть свой бизнес.

Томичка Анна Игнатенко, владелица известной ювелирной мастерской taiga стала одной из героинь этого популярного проекта. Девушки обсудили, как стать ювелиром и открыть свой бизнес в небольшом городе, сколько нужно денег на запуск своего магазина и какие украшения покупают в разных городах России.

«Взяла и сделала» — это подкаст «Справочного бюро для медиа», которое Н. Чернова основала после 20 лет работы в найме. Вместе со своими героинями Наташа разбирается, как избавляться от бизнес-страхов, где брать смелость и вдохновение и как создавать дело со смыслом.

Сейчас завершился второй сезон подкаста. Проект уже попал в Топ-чарт Apple Podcasts и был номинирован на премию Glamour Influencers Awards в номинации #glam_подкаст. Послушать его можно на любом стриминговом сервисе, перейдя по ссылке.

KuJi Podcast: конспирология от Яблокова

Как появляются теории заговоров? Кто целевая аудитория? Кому это выгодно? Об этом и многом другом ведущим KuJi Podcast рассказал Илья Яблоков, кандидат исторических наук, PhD славистики, лектор Школы современных языков Университета Лидса (Великобритания), автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве», а также выпускник и преподаватель Томского государственного университета.

— Теория заговора — это интерпретация реальности, которая определяется через некие тайные силы. Они управляют этой реальностью, ниточками дергают. Зачем они это делают? Эти тайные силы, которые иногда определяются или могут быть абстрактными, манипулируют реальностью для того, чтобы получить больше власти, денег, славы, все что угодно. И от их действий жизнь становится хуже, — говорит Яблоков.

KuJi Podcast — один из самых известных российских подкастов. Его ведущие — стендап-комик Тимур Каргинов и журналист Андрей Коняев, издатель научно-популярного интернет-издания N+1 и основатель сообществ Лентач и Образовач. KuJi Podcast выходит на разных платформах, в том числе, на YouTube или на SoundCloud.

«Заварили бизнес»: XO Bakery и страх разоблачения

Предпринимательницы Настя Береснева и Аня Цыплухина, первые владелицы томской кондитерской XO Bakery рассказали подкасту «Заварили бизнес» о том, как в 18 лет рискнули организовать свое дело на дому. И вскоре выросли до открытия заведения со средней выручкой 600-700 тысяч в месяц! В марте 2020 года девушки продали свой бизнес за 2 млн рублей.

— В начале мы подписывались на наших знакомых, но при этом не говорили, что это мы готовим. Мы очень боялись, что нас разоблачат. Вдруг кому-то что-то не понравится и все будут говорить, что «это они приготовили» и какие мы «плохие». Мы держали себя в тайне очень долго, полгода точно. Когда мы заказы отдавали лично знакомым, то указывали адрес соседнего дома, — рассказывают девушки о своём пути развития кондитерской.

Страница подкаста «Заварили бизнес». Ведущие проекта — Саша Волкова и Артур Белостоцкий.

«Предпринимательницы»: самореализация в Свитераме

Еще один подкаст о женщинах в бизнесе и их историях, «Предпринимательницы» московского бюро Фонда Фридриха Науманна, поговорил с Леной и Татьяной Трофимовыми, основательницами вязальной мастерской Свитерама из Томска. Они рассказали о предыдущей неудачной попытке начать бизнес и внезапном старте Свитерамы, о росте числа локальных брендов в Томске и изменениях, связанных с этим, и даже о работе в низкий сезон.

— Не было понимания, что это будет бизнес. Это было большое желание делать ещё. Это про самореализацию, про творчество, но, конечно, ещё есть и возможность зарабатывать, — отметила Лена Трофимова.

Подкаст «Предпринимательницы» — это серия разговоров с женщинами в бизнесе об их историях: создание своего дела, сложности в процессе, и многое другое. Гостьи подкаста занимаются разными бизнесами, поэтому каждый эпизод позволяет узнать что-то новое о конкретной отрасли. Проект выходит на разных платформах, следить за ним можно и в одноименном телеграм-канале.

«Физики и лирики»: ядерная энергетика от Лааса

Полны сомнений в безопасности ядерной энергии? Их поможет развеять подкаст с Романом Лаасом, инженером проблемной научно-исследовательской лаборатории электроники, диэлектриков и полупроводников ТПУ, популяризатором науки.

— Нефть и газ мы бесконечно жечь не можем, скорости развития технологий ядерной энергетики не позволяют нам сказать: «Сейчас мы все резко перейдём на солнце и ветер», — уверен Роман. — Так что, от ядерки в ближайшей перспективе нам вообще никуда не деться.

О будущем энергетики, беспочвенности страха аварий на ядерных станциях, а также о том, почему не надо разгонять быстрые нейтроны, он рассказал в одном из выпусков подкаста «Физики и лирики», который выходит на Радио «Маяк». Ведут его Александр Пушной и Рита Митрофанова.

Текст: Никита Кудряшов, Любовь Карасева

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