Пять книг для поклонников Джейн Остин

2 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

АВТОР Мария Симонова

Что делать, если все романы неизменно любимой Джейн Остин уже читаны-перечитаны, но расставаться с автором никак не хочется?

Выбрали пять книг об английской писательнице и ее культовых произведениях.

Фэй Уэлдон. «Письма к Алисе по прочтении Джейн Остин»

Главное в названии к повести сказано — текст действительно построен как собрание писем Фэй к Алисе. Героиня явно во многом автобиографична — она тоже Фэй и тоже писатель. Послания созданы для Алисы, 18-летней племянницы. Фэй и мама Алисы давно поссорились — мужу сестры не нравится, что взгляды Фэй близки к феминизму, а еще она наделяет героев своих книг узнаваемыми чертами и привычками родственников. Писем Алисы мы не видим, но понимаем по контексту, что она готовится к экзаменам и жалуется тетушке на занудные произведения Джейн Остин. Заодно она спрашивает у писательницы совета: девушка решила пойти по ее стопам и начала писать свой первый роман. Фэй лаконично погружает свою собеседницу в контекст эпохи, когда жила Джейн Остин. Дает исторический фон для ее романов. Подчеркивает, что писательница создает свою реальность: в 1796 году в Англии голод, а герои «Гордости и предубеждения» танцуют на балах и влюбляются, у них свой мир, уютный и счастливый.

Другой важной темой становится положение женщины в XVII–XVIII веках. В тексте «Писем к Алисе» много таких деталей: подробности о родах, информация о проститутках, с которыми проводили время почти все мужчины, скудные варианты работы для женщин. Обрисовав ситуацию, Фэй объясняет, что у положения «старая дева» в то время было много плюсов. Да и Джейн была слишком наблюдательной и много понимающей о жизни, чтобы мужчины спешили на ней жениться. Фэй не только рассуждает об особенностях минувшей эпохи, но и говорит о книгах. О Городе Вымыслов, который для авторов достовернее, чем жизнь. О том, что те, кто пишет тексты, никогда не могут «уйти в отпуск», и литература всегда будет для них на первом месте, а жизнь — на втором. О силе текстов, которые заставляют нас смеяться и плакать, меняться, при этом оставаясь собой.

Бонусом собраны фамилии любимых авторов Джейн Остин, список книг для тех, кому сложно дается серьезное чтение и некоторые практические советы начинающим писателям.

На русском языке книга отдельно пока не издавалась,

Люси Уорсли. «В гостях у Джейн Остин»

Книга опубликованная в Англии в 2017 году балансирует между жанрами увлекательной биографии и научного исследования. Люси Уорсли — историк английского быта. Именно через быт она и смотрит на жизнь англичанки из небогатой семьи сельского пастора, живущей на рубеже XVIII–XIX веков. Литература литературой, и можно сколько угодно думать о светлых идеалах, но сложно игнорировать отсутствие собственного дома, сложные отношения с родственниками, постоянные финансовые проблемы. В какой год жизни Джейн сталкивалась с теми или иными трудностями, в книге рассматривается подробно.

Биография насыщена новыми деталями, на которых прежние исследователи внимание не акцентировали. Мы узнаем даже подробности о балах, где бывала Джейн: сколько там было незамужних девушек, сколько раз писательницу приглашали на танец, что она рассказывала близким об ухажерах. В биографии цитируются письма Остин, которая умела иронично и точно фиксировать даже мелкие события.

Интересны и финансовые подробности. Писательница, чьи романы издавали, получала в конце XVIII века достойные деньги. К примеру, за свой ранний и не ставший знаменитым роман «Леди Сьюзен» Джейн получила 10 фунтов (около 165 тысяч фунтов по современным меркам). Правда, в собственной семье девушка оставалась в тени других родственников — пусть Джейн издавали, мать считала писателем своего старшего сына Джеймса (он в итоге стал священником), а к работам дочери относилась скептично.

С годами Остин все больше не терпела глупцов, поэтому многие делали вывод, что ее характер испортился. Биограф полемизирует с такой точкой зрения, поскольку письма показывают — Джейн прекрасно проводила время, пила вино, радовалась жизни, и иронично наблюдала за нелепым поведением знакомых, о чем писала любимой сестре. От отсутствия мужа она не страдала.

Люси Уорсли анализирует и тексты Остин. Она обращает внимание на страсть писательницы к театру — та часть ходила на спектакли в Бате, а свои романы строила по законам драмы того времени. Высказывается автор биографии и о прототипах — к примеру, «Эмму» Джейн Остин писала, присматриваясь к своим племянницам Анне и Фанни.

Так, из наполненной мелкими деталями и подробностями книги получается объемная история о Джейн Остин и ее времени.

Карен Джой Фаулер. «Книжный клуб Джейн Остен»

Джейн Остин (или Остен, как пишут фамилию англичанки переводчики этого романа) у каждого своя. Столько лет миновало с ее смерти, а известная немногим при жизни писательница притягивает читателей, режиссеров, авторов. Среди них и американка Карен Джой Фаулер. В «Книжном клубе Джейн Остин» пять дам разных лет и сексуальных ориентаций, а также один мужчина будут собираться и обсуждать книги классика. Конечно, каждый из шести романов Остен станет поводом для истории одного из героев. К счастью, это делается витиевато, откровенных параллелей нет, поэтому читать нескучно. В начале книги в клубе встречаются люди одинокие — кто-то переживает болезненный разрыв, кто-то давно не стремится создавать семью. Но магия романов Джейн не оставит равнодушным никого.

К книге прилагается большая подборка цитат о текстах Остен — от мнений ее родственников, до возмущенного высказывания Марка Твена и куда более теплых слов других писателей.

Джо Бейкер. «Лонгборн»

Для всех неравнодушных к самому культовому и знаменитому роману Джейн Остин «Гордость и предубеждение» Лонгборн — знакомое слово. Именно так называется поместье, где растут барышни Беннет. Молодая британская писательница Джо Бейкер представляет знакомые читателям края и родных героев с нового ракурса — глазами слуг. В начале истории много подробностей быта, служанки детально описывают, каково это — вести хозяйство в конце XVIII века, отстирывать платья девушек, совершающих романтические прогулки по мокрым от дождя полям и выносить ночные горшки. А дальше — взгляд со стороны на известные события любимого романа.

Конечно, будет немало сюрпризов, некоторые знакомые герои покажут себя с неожиданной стороны, другие подтвердят и усилят впечатление, произведенное в «Гордости и предубеждении». Будет у читателей и повод вспомнить истину, озвученную русским классиком Николаем Карамзиным: «И крестьянки любить умеют!». Любовь не обходит стороной никого, и в среде слуг разгораются свои нешуточные страсти. Любой «роман о романе» хуже оригинала, но прелесть «Лонгборна» в том, что можно снова погрузиться в завораживающую историю Лиззи, Джейн, Бингли и Дарси, при этом не перечитывая в десятый или пятидесятый раз оригинал.

Уильям Дерезевиц. «Уроки Джейн Остин. Как шесть романов научили меня дружить, любить и быть счастливым»

Искать пересечения своей жизни и любимых книг — увлекательное занятие. Американский публицист и критик Уильям Дерезевиц написал автобиографическую историю в духе массовых психологических книжек, где систематизировал, какой из романов Джейн Остин и каким образом на него повлиял. Уроки рассказаны простым языком, в книге немало самоиронии. Молодой (хотя в нашем понимании уже не студент — ему 26 лет) и очень инфантильный герой живет в Нью-Йорке и изучает литературу в магистратуре. Сначала он страдает, зачем такому тонкому ценителю текстов, как он, знатоку модернизма, восхищенному Джойсом, читать тоскливые дамские романы давних времен?! Но студенту приходится взяться за «Эмму» Джейн Остин. Сначала он изнывает от длинных диалогов бестолковых героев, а потом начинает подозревать, что у него с Эммой много общего, и эта девушка далеко не так прекрасна, как ему сначала показалось.

Вместе с романами Джейн Остин Уильям будет учиться взрослеть, обретать друзей, разочаровываться в «шикарной жизни», понимать, почему важно иногда совершать ошибки. А к концу книги панически боящийся женитьбы Уильям задумается, не пора ли ему пересмотреть свои взгляды. В книге переплетаются события из жизни героя, его наблюдения о романах Джейн Остин, факты из жизни писательницы. Здесь нет глубокого литературоведческого анализа произведения, Уильям подмечает скорее психологические вещи. Важность обыденности, умение обращать внимание на переживания своих знакомых, необходимость учиться любить, попытки быть полезным другим, понимание, что друзья — это семья, которую мы выбираем сами. Уроков от Джейн Остин в книге много. Большинство из них звучит как прописные истины, но к ним тоже надо как-то прийти. Так почему бы и не через романы любимой писательницы.

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