Игры, конкурсы, экскурсии: как юные стрежевчане отдыхают в лагере СОК «Нефтяник»

21 июля 2021 / Партнерский материал / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

«Двор советского периода», «Колесо удачи», ежедневные заплывы в бассейне, игры, спортивные состязания и экскурсии — очередной сезон в лагере на базе стрежевского СОК «Нефтяник» в самом разгаре.

Лагерь на базе спорткомплекса работает уже 23 года. В этом сезоне здесь отдохнут более 500 ребят в возрасте от 7 до 12 лет. Это не только дети сотрудников компании «Томскнефть» и ее дочерних обществ — также путевки традиционно распространяются и среди жителей Стрежевого, в том числе малообеспеченных семей.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

В этом году в лагере СОК «Нефтяник» организованы четыре смены — по 130 детей в каждой. Программа каждой насыщена — это не только игры, конкурсы, праздники, дискотеки и спортивные состязания, но и развлекательные мероприятия за пределами лагеря.

— Смены очень интересные и разнообразные, — рассказывает директор лагеря Василина Каргина. — Все без исключения ребята могут участвовать в подготовке творческих номеров, принимать участие в спортивных соревнованиях. В этом году мы усовершенствовали наши программы, изменили некоторые мероприятия, добавили новые. Например, во вторую смену, которая только что завершилась, мы проводили конкурс красоты. Девочки готовили творческие номера, делали костюмы своими руками.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Особое внимание в лагере уделяют спортивной подготовке. Баскетбол, футбол, волейбол, а еще — занятия в малом и большом бассейне с тренером. Те, у кого есть серьезный интерес и способности, могут ходить на специальные групповые тренировки.

— Бассейн мне понравился больше всего, — говорит 9-летняя София Павленко из отряда «Энергия». — В эту смену я научилась плавать и даже перешла из маленького бассейна в большой, хотя раньше боялась там плавать.

Андрей Елаков из «Нефтяного отряда» тоже доволен занятиями в бассейне — рассказывает, что за смену «подучился плавать». Экскурсии, походы в кино, игры — ребята обо всем рассказывают с восторгом. Но особенно — о «Колесе удачи», благодаря которому каждый отряд может выиграть что-то интересное — поход в игровой центр, лишний час в бассейне или «кота в мешке».

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

— С детьми работают воспитатели — опытные тренеры и педагоги спорткомплекса, а помогают им вожатые, — отмечает Василина Каргина. — В мае мы проводили собеседования — из 150 человек выбрали лучших из лучших, затем для них было организовано обучение в школе вожатых. Они знают очень много песен, танцев, игр. Не дают никому скучать, работают с отрядами, следят за ними.

Яна Верба этим летом впервые попробовала себя в роли вожатой. Говорит, что с детьми ей работать нравится, хотя поначалу было тяжело:

— Самое сложное, наверное, их собрать, организовать. Когда я пришла в первый день и сказала «Давайте знакомиться», они мне ответили, что все уже давно знакомы, — рассказывает Яна. — Но все дети — очень доброжелательные, активные. Когда на тебя налетает целая толпа и обнимает — ради такого и стоит жить.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

В этом году все смены лагеря носят «юбилейный» характер — в честь 55-летия «Томскнефти», градообразующего предприятия Стрежевого. В течение смены ребята в игровой форме ближе знакомятся с темой добычи «черного золота», выполняют различные задания, ездят на экскурсии в Музей истории томской нефти и на учебный полигон предприятия. А в финале смены всех ждет праздник с тортом, призами и подарками.

— Ребятам очень интересно участвовать в конкурсах — тут и соперничество, и воля к победе, — говорит Василина Каргина. — В конце смены они получают и сладкие призы, и различные сувениры на память о времени, которое они провели в лагере.

Праздник «Двор советского периода» Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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