Art-lavki Sibby's: в Томске презентовали мерч с работами сибирских художников

7 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Елизавета Масловская

В Томске появился онлайн-бутик art-lavki Sibby’s. Бренд придумала Анастасия Куклина, руководитель паблик-арт фестиваля «мУкА. Склады искусства».

Sibby’s будет выпускать одежду и аксессуары, разработанные на основе работ сибирских художников и дизайнеров. Презентация бренда прошла в конце мая в рамках публичной программы нынешнего фестиваля.

Презентация art-lavki Sibby’s на фестивале «мУкА. Склады искусства» Фото: Елизавета Масловская

Креативный стартап связан с «мУкОй» — два года назад Анастасия Куклина, замдиректора Института искусств и культуры ТГУ, провела первый фестиваль, ставший ее стартовым проектом такого масштаба. «мУкА» увлекла многих:

— Стало понятно, что томской аудитории интересно актуальное современное искусство, но было неясно, где брать деньги на продолжение фестиваля. Это довольно дорогостоящее мероприятие, — поясняет Анастасия Куклина. — В августе 2019-го мы увидели новость о программе «Культурная инициатива/лидерство в креативных индустриях». Вместе с Дмитрием Галкиным, директором Института искусств и культуры ТГУ, подали заявку на проект, включающий арт-бутик, арт-фестиваль и фестиваль современного искусства. История получилось непростой, нас взяли на обучение только с третьего раза. Но в итоге все сложилось благополучно. Мы прошли учебу, защитили проект, выиграли третье место и грант 750 тысяч рублей. На эти деньги была сделана «мУкА» и прототипы Sibby’s.

Анастасия Куклина Фото: Елизавета Масловская

У названия бренда есть своя предыстория. Еще несколько лет назад на посиделках с художниками Анастасия предложила организовать аукцион современного искусства. Идея всем понравилась, но найти деньги на проведение мероприятия не удалось. Зато у него появилось название — его придумал Александр Колпаков, художник из Томска, переехавший в Санкт-Петербург. В основе лежит ироничная игра слов: Sibby’s отсылает и к Сибири, и к Sotheby’s, одному из старейших в мире аукционных домов. Слово «арт-бутик» создателей проекта не очень устроило, более привлекательным вариантом им показались art-lavki.

Кому подойдет продукция нового бренда?

— Она для тех, кто стремится к уникальности — весь мерч создан совместно с сибирскими художниками. Можно сказать, это патриотичный проект, — говорит Анастасия Куклина. — Креативный предприниматель — это история, скорее, не про прибыль, а про поддержку. И у меня появилась мысль поддерживать художников, отчислять им 10% от продаж. Делать уникальный продукт, не скатываясь в дешевую сувенирную продукцию — идея, которая сложно реализуется на практике. Уникальность нашего бренда в том, что лимитированная коллекция создана своими силами. Подобраны экологичные ткани, разработаны лекала, сшиты вещи и аксессуары.

Фото: Елизавета Масловская

В визуальных решениях авторам проекта хотелось уйти от стереотипов и в то же время создать интересный концепт Сибири. Когда придумывался логотип, Анастасия решила провести небольшое исследование в соцсетях.

— В Инстаграме и ВКонтакте я спросила: с какими образами животных или насекомых у людей ассоциируется Сибирь. В опросе победил комар, на втором месте оказался клещ, на третьем медведь, — рассказывает Анастасия. — Мы выбрали комара. Я обратилась к художнице Арине Пономаревой с просьбой его нарисовать. В итоге ее работа стала основой одного из принтов. В Сибири нелегко — и комары, и климат нас испытывают на прочность… Кристина Ломакина, еще один дизайнер нашего проекта, придумала, как упростить образ комара для логотипа. Правда, у многих получившийся вариант ассоциируется с колибри. Но это комар, и у него красное тело — он уже испил крови.

Четыре образа Сибири

Фото: Елизавета Масловская

Сегодня произведения бренда поделены на четыре группы образов, показывающих разные стороны Сибири: Dark Siberia, Digital Siberia, Fun Siberia, Sweet Siberia.

За серию Dark Siberia отвечает томский художник, работающий под псевдонимом «Взакусь».

— Я отношу его творчество к сказочному реализму, он создает коллажи, его работа была представлена в Университетской роще на «мУкЕ», — говорит Анастасия. — С ним у нас получилось много трэшовых, но классных принтов. К примеру, сказочная царевна без половины тела. Для меня его работы перекликаются с книгами Владимира Сорокина. Также «дарк» художница-график Александра Бровкина — выпускница института культуры. По ее эскизам сделаны украшения, которыми я очень горжусь. Это экодизайн. Образ птицы Сирин в эскизе заимствован из селькупской мифологии.

В основе украшений — переработанный ABC пластик (они напечатаны на 3D принтере) и хирургическая фурнитура. Важная часть коллекции Dark Siberia — шоперы из прочного льна и маски.

Лукбук art-lavki Sibby’s Фото: art-lavki.ru

Серия Sweet Siberia — это вещи с принтами, где использованы работы художницы Елены Бабошко, ученицы известного художника Петра Гавриленко. Речь о женских образах, представленных в разных цветовых гаммах.

В категории Fun Siberia развивается тема местных насекомых. На футболке — комар, разработанный художником и дизайнером Ариной Пономаревой (Reskaro Kern). Дмитрий Галкин придумал к нему ироничный слоган: предсказуемое «Из России с любовью» превратилось в from Siberia with blood, что хорошо перекликается с испившим крови насекомым.

Название фото Фото: Елизавета Масловская

Удивительный сюжет связан с другим принтом на футболке Fun Siberia — в его основе акварель шимпанзе Александра из Северского зоопарка!

— Один сотрудник зоопарка рассказал нам, что у Александра много акварелей, — поясняет Анастасия. — Это трогательная история — жена шимпанзе умерла от рака, он очень скорбел, люди, который за ним ухаживают, испугались за него. Тогда появилась идея отвлечь Александра с помощью арт-терапии.

В итоге шимпанзе всерьез понравилось рисовать — эти животные способны к творчеству, северский случай не редкость. К примеру, шимпанзе Конго из Лондонского зоопарка в середине прошлого века стал автором более 400 рисунков. Художники оценили работу томского «художника» с цветом. В 2019 году его акварели представляли на выставке «Нечеловеческое искусство» в ТГУ (также в том проекте участвовал кемеровский медиа-художник Илья Дик, развивающий алгоритмическую живопись компьютерной нейронной сети). Теперь работы Александра украсили вещи бренда Sibby’s. 10% средств, полученных от продаж футболок с принтами Александра будет отчисляться зоопарку. Их потратят на питание шимпанзе.

Лукбук art-lavki Sibby’s Фото: art-lavki.ru

В категории Fun Siberia представлена и сумка Chicken, с ней связана другая история. Ее создатели бренда подарили известному «цифровому» блогеру Валентину Петухову, который недавно приезжал в Новосибирск на медиафорум. Оттолкнулись от переклички с его фамилией — в принте использован петух работы художницы Анны Бакшаевой (тоже ученицы Петра Гавриленко). Блогер шопер оценил, обещал сделать про томский бренд сюжет для своего YouTube-канала Wylsacom.

За направление Digital Siberia отвечали художники, обращающиеся в своем творчестве к возможностям цифровых технологий.

— Я осознано работаю с эстетикой массового искусства рекламной визуальности, — говорит Денис Уранов, чей принт можно увидеть на футболке Digital Siberia. — Для мерча показалось уместным применение цифровой и аэрозольной графики. Одежда с ними хорошо смотрится.

Фото: Елизавета Масловская

Принты на шоперах из категории Digital Siberia созданы с использованием работы художника Ильи Дика — того самого, у которого была совместная выставка с шимпанзе.

— Он работает с алгоритмической живописью — задает код, алгоритм дорабатывает его, и получается «множественное авторство», и человека, и не человека, — уточняет Анастасия.

На презентации, проходившей во время «мУкИ», представили лимитированную коллекцию сумок, созданных для бренда художницами Аксинией и Вероникой Сарычевой (группа «Малышки 18:22»). Сестры придумали свой бренд и делают под ним украшения из старых бусин, каких-то найденных объектов, давая им новую жизнь. Для Sibby’s дуэт художниц разрабатывает коллекцию аксессуаров. Украшения они пока не показывали, а сумку, которую можно смело назвать арт-объектом, продемонстрировали. Девушки считают, она похожа на муху. Арт-объект выполнен вручную из старой шапки (сестры принципиально работают со вторсырьем ради экологичности). Другая сумка напоминает то ли змею, то ли, сома. В будущем художницы представят еще две сумки и украшения.

Шанс для художников понять рынок

Фото: Елизавета Масловская

Важная часть проекта art-lavki Sibby’s — возможность развития для художников.

— Все делается при участии кафедры дизайна, кафедры изобразительного искусства ТГУ. Это одна из их миссий — давать молодым художникам, студентам возможность пробовать себя, понять рынок, увидеть, какие образы работают, — полагает Дмитрий Галкин. — Такой «инкубатор», превращающий художественные проекты в творческие индустрии. С точки зрения бизнеса их реально просчитать, они не слишком затратные. Классно, что Анастасия и дизайнеры сами погружаются в детали производства. Даже я съездил в цех, посмотрел лекала. В процессе работы возникало много проблем было, но это хорошо для учебного процесса. Надо понимать полный цикл. Успех проекта зависит от многого — ткань, лекала, люди, с которыми сотрудничаешь… ТГУ уже несколько лет ищет возможность инсталлировать предпринимательский трек внутрь образовательного процесса. Это один из трендов, но для подобных проектов нужны такие люди, как Настя Куклина, которые сами не являются художниками, но получили образование в сфере искусства, понимают менеджмент, умеют строить коммуникации, искать финансирование и прочие важные вещи.

Узнать о коллекциях art-lavki Sibby’s и купить вещи и аксессуары можно на сайте проекта art-lavki.ru. Цены начинаются с 450 рублей — во столько обойдется маска. Футболки стоят 3 200 — 3 500 рублей, что связано с высокой себестоимостью вещей. Возможно, в будущем бренд проведет новые презентации своей продукции.

Текст: Мария Симонова

Фото: Елизавета Масловская

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