Делать жизнь других лучше: «Томскнефть» приняла участие в «Весенней неделе добра»

18 мая 2021 / Партнерский материал / Фото: Предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Внимание важно для всех и всегда. Всероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра» дает возможность и крупным компаниям, и частным лицам участвовать в благотворительных мероприятиях и помогать другим.

Этой весной сотрудники АО «Томскнефть» ВНК собрали полезные и приносящие радость вещи для Дома-интерната для престарелых и инвалидов Александровского района.

Сотрудники «Томскнефти» привезли вещи для для Дома-интерната для престарелых и инвалидов Александровского района Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Такие добрые события всегда вовремя. Да, все необходимое для проживающих в учреждении есть, но каждый человек, тем более пожилой, мечтает о более комфортной, приятной жизни.

— Для нас очень важна поддержка, поэтому мы ценим такие акции как «Весенняя неделя добра», — говорит Ирина Тимофеева, директор Дома-интерната для престарелых и инвалидов Александровского района. — Нам многие помогают — в этом году в акции приняли участие сотрудники пенсионного фонда, стрежевской клуб старшего поколения. Они давно с нами дружат, до пандемии постоянно приезжали с концертами, сейчас прислали подарки. Люди из Стрежевого звонили, привозили фрукты, сухофрукты.

«Томскнефть» в «Весеннюю неделю добра» именно Дом-интернат для престарелых и инвалидов Александровского района поддерживала впервые. Сотрудники компании посоветовались с администрацией учреждения и выбрали максимально актуальные вещи — краску, валики, обои для косметического ремонта комнат, футболки, полотенца, средства гигиены.

Сотрудники интерната встречают специалистов «Томскнефти» Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

— Хочется поблагодарить «Томскнефть» за весомую для нас поддержку. Мы ни в чем не нуждаемся, но всегда чего-то не хватает, особенно таких полезных мелочей, как материалы для ремонта, — рассказывает Ирина Тимофеева. — Краска стоит серьезных денег, а теперь мы уже почти завершили косметический ремонт, с ним помещения выглядят гораздо свежее. За остальные вещи тоже огромное спасибо. Сотрудники компании по нашей просьбе поделились ненужными лоскутами ткани. У тех, кто шьет, она часто остается и лежит без дела. Выбрасывать материалы — не экологичный вариант. А нам они пригодятся, бабушки смогут сшить игрушки — среди тех, кто у нас живет, немало рукодельниц.

«Томскнефть» поддерживает дом-интернат уже давно:

— Мы периодически взаимодействуем с компанией, тем более, что у нас половина людей, кто проживает, работали в Стрежевом, некоторые из них — в «Томскнефти», — уточняет Ирина Тимофеева.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

У компании есть традиция — уже многие годы она дарит подопечным в интернате подарки на Новый год. К примеру, когда вся страна переходила на цифровое телевидение, закупили приставки. Заранее всегда выясняют, какие презенты будут актуальнее и полезнее:

— В «Томскнефти» работают активные молодые люди, всегда звонят нам, уточняют, что лучше дарить, — говорит директор дома-интерната. — Мы подсказываем, что из сладкого стоит привезти, у нас особенно любят сгущенку. Говорим, что много конфет не надо, поскольку среди проживающих есть диабетики. Все наши жильцы любят пить чай и кофе, поэтому такие подарки всегда кстати. В компании стремятся подарить побольше вкусных вещей — бывает, вручают красную рыбу, икру. Понятно, что у тех, кто попадает к нам, нет близких людей, их некому порадовать гостинцами.

Поддержка важна для дома-интернета всегда, но сейчас, во время пандемии, ее значимость особенно возросла. Учреждение до сих пор закрыто на карантин, замкнутый образ жизни дается ему тяжело. Тем, кто живет в доме-интернате нелегко без гостей, без новых молодых лиц, без эмоциональных впечатлений. Обычно сюда часто приезжают с концертами творческие коллективы, выступают ученики музыкальных школ. Из-за опасности коронавируса такие встречи запрещены.

Тем более ярким событием стала для дома-интерната «Неделя добра».

— Ребята из «Томскнефти» успели добраться до нас и доставить все перед закрытием переправы, — рассказывает Ирина Тимофеева. — Наши жильцы прильнули к окнам и наблюдали, как разгружают машину. Всем было интересно, кто приехал и что привезли. Конечно, они обрадовались подаркам. Здорово, что есть такие акции! Благодарим всем, кто нас поддерживает.

Текст: Мария Симонова

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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