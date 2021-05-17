Ольга Антошкина: «Васюганский заповедник должен быть внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО»

17 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В январе 2020 года в Томске открылся офис управления Васюганским заповедником. Главная его задача — сохранение и изучение территории Васюганья.

О работе, которую сегодня ведет офис, значении заповедника для региона и почему так важно, чтобы в он попал в основной Список Всемирного наследия ЮНЕСКО поговорили с директором ФГБУ «Государственный заповедник «Васюганский» Ольгой Антошкиной.

— Ольга Александровна, вроде все знают про Васюганские болота, но в чем все-таки их значение? Почему они внесены в предварительный Список Всемирного наследия ЮНЕСКО?

— Во-первых, это крупнейшая болотная система в Северном полушарии. Также это уникальная экосистема. Место обитания многих уникальных представителей флоры и фауны, в том числе редких, а также место их распространения по прилегающей территории.

Но самое важное — в торфяниках Васюганских болот законсервирована информация о прошлом Земли за десять тысяч лет. О том, кто обитал на этой территории, какие животные и растения, каким был климат. И это привлекает большое количество исследователей, интерес проявляют учёные из Германии, Франции и других стран на посещение заповедника научными туристами.

Ещё болота выполняют функцию глобального кондиционера, они охлаждают атмосферу. Болота поглощают углекислый газ и связывают его, сокращая парниковый эффект.

Вдобавок это ненарушенная природная территория. Там невероятно живописно. Мы привыкли, что красиво — это море, горы, а болото — что-то непривлекательное, даже отталкивающее. Но на самом деле это буйство красок, особенно летом и осенью.

— То есть, Васюганские болота сдерживают глобальное потепление?

— Да, поэтому сейчас это одно из приоритетных направлений исследований. В частности, специалисты ТГУ занимаются изучением состава воды Васюганья.

Фото: Серафима Кузина

— Как появилась идея создания заповедника?

— В 1950-х годах томские и новосибирские ученые начали исследовать территорию Васюганских болот. И обнаружили совершенно нетронутую природу. Тогда они выступили с инициативой сохранить ее для исследования. Но процесс шел долго, только в 2017 году был основан заповедник. Его площадь изначально должна была быть больше, но на данный момент примерно на 40% территории болотной системы ведется хозяйственная деятельность. В частности, по границам болот происходит добыча нефти и газа, торфоразработки, лесозаготовки. Охота тоже сильно меняет болота, особенно браконьеры. Но территория заповедника полностью не тронута.

— Как организована охрана заповедника?

— Организован специальный отдел охраны. Кроме того, в числе наших задач - ведение экомониторинга, который позволяет зафиксировать малейшие негативные изменения на территории, определить их причину, чтобы ее ликвидировать. Также организовано экологическое просвещение, чтобы люди понимали зачем нам всем этот заповедник, как он важен, что нужно делать и чего не нужно, чтобы его сохранить.

Также у нас разрабатываются программы научного туризма.

Но главная задача, которую мы активно решаем, это вступление в основной Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На данный момент Васюганские болота внесены в Предварительный перечень объектов РФ на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для этого создаётся номинационное досье. Попадание в основной список даёт уже возможности привлекать всемирные ресурсы для сохранения заповедника.

— Что даёт заповедник местному населению? Кроме того, что забирает у них традиционную территорию для охоты, собирательства и прочее.

— Прежде всего, рабочие места. На охрану территории мы принципиально берём только местных. Связано это со спецификой болота. Приезжему человеку понадобится очень много времени, чтобы изучить все маршруты и освоить навыки жизни на болоте. А местные жители с детства изучили эту территорию, хорошо знают все опасности и как их избежать.

Также мы планируем привлекать местное население на работу в визит-центрах и на других инфраструктурных объектах.

Хотя, конечно, поначалу местное население восприняло появление заповедника, скажем так, без энтузиазма. Но со временем, когда наладилась просветительская работа, когда мы донесли все перспективы, отношение стали улучшаться.

— Если я хочу посетить заповедник, что для этого нужно сделать и что ждет меня там?

— На данный момент у нас на месте нет достаточной инфраструктуры, её ещё предстоит создать. Мы планируем создать визит-центры, проработать экотропы различной сложности и экологической направленности и тому подобное.

Но это не значит, что сейчас нельзя поехать в заповедник — можно. Для этого нужно обратиться к нам в офис в Томске, пер. Нахановича, 3а, получить разрешение и инструкции по правилам поведения в заповеднике. Нужно понимать, что поездка в заповедник — это не пикник, не «отдых на природе» в традиционном понимании. Развлекательного туризма там никогда не будет. Это туризм особого рода, экологический и познавательный.

— Что бы вы назвали самым интересным в заповеднике, чем можно привлечь пытливых туристов?

— Сама болотная система. Там можно в один момент проследить весь цикл формирования болота — от самого начала, до угасания. И всё это на одной территории и в одно время. Ну и, конечно, это возможность увидеть уникальных животных и птиц.

— Какую просветительскую работу вы ведете за пределами территории заповедника?

— Работа ведётся одновременно в двух регионах, так как заповедник расположен в Томской и Новосибирской областях. Мы проводим выставки в школах, тематические уроки, выпускаем печатную продукцию, буклеты. Вот выпустили пазлы по теме заповедника. Мы их дарим. Совместно с РГО сейчас начата программа «Реальная география», в ее рамках наши специалисты в районах и городах Томской и Новосибирской областей проводят лекции и выставки для школьников и местных жителей.

Ещё есть акция «Знакомьтесь, заповедник Васюганский» — это конкурсы рисунков и проектов среди школьников, проживающих рядом с заповедником. Порой они больше нас знают, где что можно посмотреть, как туда добраться, что для этого нужно — и отражают это в проектах. А для нас это неоценимая помощь.

Текст: Сергей Мальцев

Фото: Серафима Кузина

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