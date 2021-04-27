Каким будет город: томичи могут проголосовать за объекты благоустройства
Каждый томич может повлиять на то, как будет выглядеть город — с 26 апреля по 30 мая в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит голосование за объекты благоустройства.
В этом году оно впервые стало общероссийским. Высказать свое мнение можно на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Проект и варианты участия в голосовании накануне обсуждали на пресс-конференции в медиацентре РИА Томск.
В Томской области в голосовании за объекты благоустройства участвуют семь муниципальных образований. В городах Томск, Северск, Стрежевой жителям предлагают выбрать один из двух вариантов дизайн-проектов. В Томском, Асиновском, Колпашевском и Кожевниковском районах определяются с территориями для благоустройства. На выбор районов влияет количество жителей — в голосовании участвуют только муниципальные образования с населением от 20 тысяч человек. Выбирать могут все, кому исполнилось 14 лет. Достаточно только авторизоваться через портал «ГосУслуги» либо по номеру телефона.
Голосование стартовало 26 апреля.
— Впервые за четыре года своей жизни у проекта появилась собственная всероссийская платформа, — отмечает заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Мы всегда говорили, что решения о благоустройстве принимаются только в процессе обсуждения с людьми. Единой цифровой платформы прежде не было — мнения людей узнавали с помощью опросов на улицах, кубов для голосования. Запуск платформы — очень сложный процесс, работа шла долго. Тестировались разные варианты голосования, в итоге выбрали два базовых — через портал «ГосУслуги» и с помощью телефона. Ждем голоса тех, кто искренне заинтересован в формировании комфортной городской среды, кому небезразлично, как выглядит населенный пункт, где они живут.
Томичи на платформе могут выбрать наиболее понравившийся из дизайн-проектов благоустройства 17 территорий. Везде предлагается по два варианта. Среди пространств — территории студенческого городка «Южный», участок пешеходной зоны на Набережной Томи, Буфф-сад.
Один из активных партнеров проекта «Формирование комфортной городской среды» — Томский государственный архитектурно-строительный университет:
— С 2018 года в комплексную программу развития нашего университета включено развитие проектов в интересах Томской области, — уточнил ректор ТГАСУ Виктор Власов. — Сегодня уже более 60% квалификационных работ выпускников нашего университета связано с этим направлением. Каждый год мы собираем работы, посвященные дизайну общественных пространств городов и поселений Томской области, в альбом и передаем в его администрации области и города. Он помогает оценить, какие интересные проекты можно воплотить в жизнь.
Результат — с 2018 года ТГАСУ подготовил более 40 дизайн-проектов в рамках программы, 15 из них уже реализованы в Томске, Стрежевом, Асино, Нарге, Кожевниково, Первомайском. В том числе именно выпускники университета придумали, как будет выглядеть городской сквер на улице Кутузова и сквер имени Суворова в Томске, скейт-парк в Стрежевом. Эти объекты были отмечены Минстроем как лучшие практики в реализации национальных проектов.
Поводом задуматься над дизайном местной городской среды становятся мероприятия, организованные университетом:
— ТГАСУ каждый год проводит студенческие архитектурные конкурсы, часть из них финансируется из Фонда развития университета, — поясняет Виктор Власов. — Среди работ были предложения по благоустройству Кузнечного взвоза, части Набережной реки Томь, сквера медицинского университета. Преподаватели ТГАСУ постоянно участвуют в экспертной оценке дизайна проектов общественных пространств.
Узнать о голосовании помогут волонтеры. Об их деятельности рассказал заместитель начальника департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Кирилл Антонов:
— Ни одно крупное событие сегодня не обходится без волонтеров, этот проект не стал исключением. Сейчас мы сотрудничаем с более чем 500 ребятами. Активно принимают участие в проекте студенты всех шести томских вузов. Большая роль у ребят из колледжей — они участвуют в информировании и в Томске, и в муниципальных образованиях области. Всего в регионе создано информационные 32 точки. Они расположены в торговых центрах, территориях перед ними, общественных пространствах (в муниципальных образованиях кроме Томска и Северска). Волонтеры рассказывают о голосовании с момента его старта. Часть из них раздает листовки с QR-кодом, с помощью которого можно сразу перейти на сайт проекта и высказать свое мнение. Другие работают с планшетами, помогают проголосовать через специально созданную программу. Узнать волонтеров легко — они одеты в белые жилеты, с надписями «Формирование комфортной городской среды» и «Города (или в районе — села) меняются для нас». Также у каждого волонтера обязательно есть бейдж с его именем. Так удобнее общаться.
По информации Кирилла Антонова, 289 человек из 500 волонтеров приходится на Томск. Набор будет продолжаться до последнего дня голосования, 30 мая. Новые люди проекту нужны. Записаться в волонтеры можно по телефону 90-15-59.
За четыре года в рамках программы было потрачено 1,5 млдр рублей. На эти средства в регионе благоустроили 460 территорий, из них 184 общественных пространств, 275 дворов и одна территория в городе Кедровом, признанная затем лучшей практикой реализации проекта.
— Проделана огромная работа. Конечно, без профессиональной подготовки, без бакалавров, магистров ТГАСУ, она была бы невозможна, — уверен Егвений Паршуто. — Возникает интересное объединение. Университет — это база, рядом с ним государственная структура, созданный администрацией региона Центр компетенций, а также много частных компаний, занятых уличным благоустройством (производством уличной мебели и различных покрытий). Развитие инфраструктуры радует — еще вчера мы занимались одним асфальтом, бордюрами и плиткой.
Заметен и новый подход к благоустройству общественных пространств, отметил заместитель губернатора:
— Сегодня проектировщики уже не мыслят по принципу «лавочка — урна — фонарь — плитка», у них более разнообразные подходы. Одни идут от людей, другие — от технологий, третьи от функций. Думаю, со временем мы увидим и более глубокие вещи, настоящие арт-объекты, которые потом станут символами Томска. Это дело будущего, может, не очень далекого. Все зависит от тех людей, которые в этом принимают участие.
В 2022 году в Томской области предполагается благоустроить около 50 общественных пространств — на эти цели будет направлено около 400 млн рублей. При этом только 3% от суммы — региональные средства, остальное выделяет федерация.
Высказать свое мнение, какой из проектов наиболее важен дял города, можно платформе za.gorodsreda.ru до 30 мая.
Объекты благоустройства в Томске прошлых лет
Театральный сквер
Лагерный сад
Реконструкция лестницы на проспекте Кирова
Реконструкция Пушкинского сквера
Текст: Мария Симонова
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