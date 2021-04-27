Каким будет город: томичи могут проголосовать за объекты благоустройства

27 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Каждый томич может повлиять на то, как будет выглядеть город — с 26 апреля по 30 мая в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит голосование за объекты благоустройства.

В этом году оно впервые стало общероссийским. Высказать свое мнение можно на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Проект и варианты участия в голосовании накануне обсуждали на пресс-конференции в медиацентре РИА Томск.

Фото: РИА Томск

В Томской области в голосовании за объекты благоустройства участвуют семь муниципальных образований. В городах Томск, Северск, Стрежевой жителям предлагают выбрать один из двух вариантов дизайн-проектов. В Томском, Асиновском, Колпашевском и Кожевниковском районах определяются с территориями для благоустройства. На выбор районов влияет количество жителей — в голосовании участвуют только муниципальные образования с населением от 20 тысяч человек. Выбирать могут все, кому исполнилось 14 лет. Достаточно только авторизоваться через портал «ГосУслуги» либо по номеру телефона.

Голосование стартовало 26 апреля.

— Впервые за четыре года своей жизни у проекта появилась собственная всероссийская платформа, — отмечает заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Мы всегда говорили, что решения о благоустройстве принимаются только в процессе обсуждения с людьми. Единой цифровой платформы прежде не было — мнения людей узнавали с помощью опросов на улицах, кубов для голосования. Запуск платформы — очень сложный процесс, работа шла долго. Тестировались разные варианты голосования, в итоге выбрали два базовых — через портал «ГосУслуги» и с помощью телефона. Ждем голоса тех, кто искренне заинтересован в формировании комфортной городской среды, кому небезразлично, как выглядит населенный пункт, где они живут.

Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто Фото: РИА Томск

Томичи на платформе могут выбрать наиболее понравившийся из дизайн-проектов благоустройства 17 территорий. Везде предлагается по два варианта. Среди пространств — территории студенческого городка «Южный», участок пешеходной зоны на Набережной Томи, Буфф-сад.

Один из активных партнеров проекта «Формирование комфортной городской среды» — Томский государственный архитектурно-строительный университет:

— С 2018 года в комплексную программу развития нашего университета включено развитие проектов в интересах Томской области, — уточнил ректор ТГАСУ Виктор Власов. — Сегодня уже более 60% квалификационных работ выпускников нашего университета связано с этим направлением. Каждый год мы собираем работы, посвященные дизайну общественных пространств городов и поселений Томской области, в альбом и передаем в его администрации области и города. Он помогает оценить, какие интересные проекты можно воплотить в жизнь.

Ректор ТГАСУ Виктор Власов Фото: РИА Томск

Результат — с 2018 года ТГАСУ подготовил более 40 дизайн-проектов в рамках программы, 15 из них уже реализованы в Томске, Стрежевом, Асино, Нарге, Кожевниково, Первомайском. В том числе именно выпускники университета придумали, как будет выглядеть городской сквер на улице Кутузова и сквер имени Суворова в Томске, скейт-парк в Стрежевом. Эти объекты были отмечены Минстроем как лучшие практики в реализации национальных проектов.

Поводом задуматься над дизайном местной городской среды становятся мероприятия, организованные университетом:

— ТГАСУ каждый год проводит студенческие архитектурные конкурсы, часть из них финансируется из Фонда развития университета, — поясняет Виктор Власов. — Среди работ были предложения по благоустройству Кузнечного взвоза, части Набережной реки Томь, сквера медицинского университета. Преподаватели ТГАСУ постоянно участвуют в экспертной оценке дизайна проектов общественных пространств.

Узнать о голосовании помогут волонтеры. Об их деятельности рассказал заместитель начальника департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Кирилл Антонов:

— Ни одно крупное событие сегодня не обходится без волонтеров, этот проект не стал исключением. Сейчас мы сотрудничаем с более чем 500 ребятами. Активно принимают участие в проекте студенты всех шести томских вузов. Большая роль у ребят из колледжей — они участвуют в информировании и в Томске, и в муниципальных образованиях области. Всего в регионе создано информационные 32 точки. Они расположены в торговых центрах, территориях перед ними, общественных пространствах (в муниципальных образованиях кроме Томска и Северска). Волонтеры рассказывают о голосовании с момента его старта. Часть из них раздает листовки с QR-кодом, с помощью которого можно сразу перейти на сайт проекта и высказать свое мнение. Другие работают с планшетами, помогают проголосовать через специально созданную программу. Узнать волонтеров легко — они одеты в белые жилеты, с надписями «Формирование комфортной городской среды» и «Города (или в районе — села) меняются для нас». Также у каждого волонтера обязательно есть бейдж с его именем. Так удобнее общаться.

Заместитель начальника департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Кирилл Антонов Фото: РИА Томск

По информации Кирилла Антонова, 289 человек из 500 волонтеров приходится на Томск. Набор будет продолжаться до последнего дня голосования, 30 мая. Новые люди проекту нужны. Записаться в волонтеры можно по телефону 90-15-59.

За четыре года в рамках программы было потрачено 1,5 млдр рублей. На эти средства в регионе благоустроили 460 территорий, из них 184 общественных пространств, 275 дворов и одна территория в городе Кедровом, признанная затем лучшей практикой реализации проекта.

— Проделана огромная работа. Конечно, без профессиональной подготовки, без бакалавров, магистров ТГАСУ, она была бы невозможна, — уверен Егвений Паршуто. — Возникает интересное объединение. Университет — это база, рядом с ним государственная структура, созданный администрацией региона Центр компетенций, а также много частных компаний, занятых уличным благоустройством (производством уличной мебели и различных покрытий). Развитие инфраструктуры радует — еще вчера мы занимались одним асфальтом, бордюрами и плиткой.

Фото: РИА Томск

Заметен и новый подход к благоустройству общественных пространств, отметил заместитель губернатора:

— Сегодня проектировщики уже не мыслят по принципу «лавочка — урна — фонарь — плитка», у них более разнообразные подходы. Одни идут от людей, другие — от технологий, третьи от функций. Думаю, со временем мы увидим и более глубокие вещи, настоящие арт-объекты, которые потом станут символами Томска. Это дело будущего, может, не очень далекого. Все зависит от тех людей, которые в этом принимают участие.

В 2022 году в Томской области предполагается благоустроить около 50 общественных пространств — на эти цели будет направлено около 400 млн рублей. При этом только 3% от суммы — региональные средства, остальное выделяет федерация.

Высказать свое мнение, какой из проектов наиболее важен дял города, можно платформе za.gorodsreda.ru до 30 мая.

Объекты благоустройства в Томске прошлых лет

Театральный сквер

Фото: Владимир Дударев

Фото: Владимир Дударев

Фото: Владимир Дударев

Лагерный сад

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Реконструкция лестницы на проспекте Кирова

Фото: Томский Обзор

Фото: Томский Обзор

Фото: Томский Обзор

Реконструкция Пушкинского сквера

Фото: Томский Обзор

Фото: Томский Обзор

Фото: Томский Обзор

Текст: Мария Симонова

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