Нарисованный берег: будет ли Лагерный сад Томска гранитным?

26 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

После того, как власти показали эскиз набережной Лагерного сада в гранитном исполнении, интернет забурлил. Горожане, еще не простившие чиновникам гранитную набережную Ушайки и фонари на проспекте Ленина, восприняли проект резко негативно. В мэрии поспешили заявить, что это всего лишь один из возможных вариантов, который детально еще не обсуждался. Но над эскизом уже успели поиронизировать не только томичи, но и известный российский блогер Илья Варламов, который год назад побывал в нашем городе. Поскольку в самом «Проектно-сметном бюро», которое готовило документ, комментировать ситуацию отказались, сославшись на распоряжение начальства, мы поговорили с другими экспертами. Попросили дать оценку эскизам и порассуждать, как добиться того, чтобы власти и

общественность слышали друг друга и вместе принимали решения по благоустройству Томска.

Ольга Воронина, зампредседателя Томского отделения ВООПИиК:

— То, что попало в сеть, сложно назвать проектом. Мы увидели какие-то фонари и жуткую лестницу в граните. Почему жуткую? Потому что, если все это реализовать, место будет небезопасно для людей. Лестница нарисована с нарушением строительных норм и правил. Максимальное число ступенек, которые можно делать без промежуточной площадки, — десять, это полтора метра. Через каждые полтора метра должна быть площадка для отдыха, где можно сделать передышку. А при падении она «поймает» человека и не даст ему скатиться вниз. На эскизе мы этого не видим.

Возможность доступа маломобильных групп также отсутствует — ни пандусов, ничего нет. Нет лавочек, урн, тентов, зелени… Непонятно, как решен дождевой сток — на набережной Ушайки, в этом гранитном колодце, вообще нет системы водоотведения, а это скользко и небезопасно.

К сожалению, судить целиком о проекте я не могу, потому что нам его не показали — мы увидели лишь некий фрагмент, который не раскрывает ни сути решения по развитию территории, ни подхода к организации видовых площадок. Все, что я могу сказать: сплошное покрытие склона гранитом, мягко говоря, выглядит странно, как и небезопасная лестница.

Сам по себе гранит — очень прочная вещь, у него коэффициент истираемости 200 лет. Как к строительному материалу, я к нему отношусь уважительно. Это камень на века, его издавна использовали для мощения, для благоустройства. Что касается лестницы, то применение гранита здесь, на мой взгляд, нецелесообразно. И с точки зрения визуального исполнения, и с точки зрения дороговизны.

Я читала пост Ильи Варламова, где он упоминает разработанный еще при мэре Кляйне проект КБ «Стрелка». На мой взгляд, там тоже не все моменты решены. Там все яйца сложены в одну корзину без учета того, что территория крайне ветреная. Она комфортна с точки зрения отдыха непродолжительное время — полдня там никто не находится, если только не на массовом мероприятии. В том виде, в каком сейчас Лагерный сад функционирует — как природное общественное пространство, эта территория вполне справляется.

Я считаю, что администрация города — это всего лишь регулятор всех процессов: социальных, экономических, политических. Чтобы решать вопросы с облагораживанием того или иного пространства и не вызывать волну негатива со стороны горожан, нужно разработать дорожную карту по благоустройству на годы вперед. Сейчас мы «выщелкиваем» точечно какие-то объекты, тогда как в градостроительной науке есть понятия комплексной системы благоустройства. У нас комплексного видения того, что такое город Томск и как сделать из него город-сад, нет.

Нужна «зеленая» карта с указанием всех пешеходных участков, скверов, прогулочных маршрутов, связанных единой системой, с нанизанными на них историческими и культурными смыслами. В этом случае администрация или общественность говорила бы: смотрите, вот этот кусочек нам жизненно необходим, мы рассчитываем на то-то, чтобы исправить ситуацию. И миссией властей было бы организовать усилия. У нас уже есть примеры ландшафтных волонтеров, участников «Том Сойер Феста», которые попытались вклиниться в эти процессы, но мы не видим комплексной системы.

Сделать такую карту несложно при нынешних технических возможностях. В этом случае все бы помогли — общественники, предприятия, школы, жители. Мы бы нанесли на карту все пространства и показали, как много можем сделать вместе. И такие решения должны быть не для одной целевой группы, а для всех горожан. А пока три точки [предполагаемого благоустройства] выбросили в пространство, и каждый тянет одеяло на себя. А между тем, Лазо у нас заброшено, Иркутский тракт в своих кочках мается, Черемошники вообще на задворках мира, зато в центре мы будоражимся, ведь он у всех на виду.

Последние пять лет мы активно участвуем в разных дискуссиях, в том числе, в интернете. Но если мне участвовать во всех обсуждениях, я просто не буду своей основной работой заниматься. На мой взгляд, это тупиковая ситуация. Нужно выбрать экспертную группу, которая могла бы принимать решения, и доверять ей. Дискуссии — это хорошо, но зачастую они заканчиваются руганью. Надо понять, что не могут все быть во всем экспертами.

Ольга Семина, главный архитектор-проектор:

— Если рассматривать любой проект в целом, есть основные критерии его оценки. Первый — какие факторы влияют на выбор конструкции. Если, к примеру, это оползневая зона, значит, территорию нужно укреплять. И тогда надо думать, чем это можно делать. Это могут быть габионы, георешетки, террасирование, подпорные стенки и так далее.

Второй критерий — для чего и для кого сделан проект. В случае с Лагерным садом это проект для людей, значит, мы делаем прогулочные зоны. Просто так люди не приходят гулять — должна быть какая-то активность. У нас это — приехать посмотреть на реку, полюбоваться видами. Но, кроме того, что мы постояли на верхней террасе или спустились вниз, делать там больше нечего. Но туда приходят и пожилые люди, и родители с детьми, и молодежь. И для всех них должны быть разные зоны активности.

Если это мамы с детьми и пенсионеры, спуски и подъемы должны быть плавными, без ступенек. Нужны зоны отдыха, поскольку путь вниз довольно протяженный, то есть нужны лавочки, может, какие-то полянки и так далее. Кроме того, люди не могут гулять постоянно на солнце или на ветру, это значит, должны появиться посадки, ветрозащита, теневые навесы.

Полностью гранитная набережная без единого дерева предполагает, что будут ветер, пыль. Гранит летом будет ужасно нагреваться, и от этого места будет парить как от батареи. На эскизе нет ни одного пандуса, и, если их делать при таком уклоне, люди просто будут скатываться в реку. Никаких террас и спусков тоже не предусмотрено.

Выбор мест благоустройства — это политика города, но я бы развивала не такие глобальные площадки, а более местечковые. Потому что в районах просто негде выйти погулять. Пусть это будут парки или аллеи, но районного масштаба. А так люди с окраин едут в тот же Лагерный сад, если есть автомобиль. А если нет, то где им гулять, вдоль улиц?

В плане налаживания конструктивного диалога между властью и горожанами можно привести в пример Градостроительный совет. Мое мнение, что он должен проходить по всем крупным объектам благоустройства, особенно таким знаковым, как Лагерный сад. Есть другая опасность: популисты и непрофессионалы тоже могут высказывать свое мнение и влиять на ход процесса, но, безусловно, людей нужно слышать и с ними надо общаться. Это могут быть разные этапы Градсовета, разные этапы обсуждения, куда приглашаются чиновники, эксперты, проектировщики, жители и можно обсудить предпроектную документацию. То, что сейчас такой повсеместной практики нет, очень печально.

Дмитрий Поляков, основатель проекта «Томск не бесит»:

— От эскиза ощущение, что его делали не дизайнеры и не проектировщики, а дилетанты, которые понимают, что у них есть гранит, заборы и фонари. Такой проект может сделать даже мой девятилетний ребенок. Ладно, креативность — тут нет даже намека на человекоориентированность.

Возникает вопрос: зачем все это делать, что решает представленная концепция? Сейчас набережная в Лагерном саду — это асфальтированные дорожки, по которым перемещаются люди. Представленная концепция подразумевает гранитные дорожки, которые будут ограничены заборами. В таком случае зачем вливать миллионы рублей, если принципиально ничего не изменится?

Любой проект должен решать какие-то задачи. Например, гранит — зачем он здесь? Он как-то защитит набережную от паводков или оползней? Забор — оградит людей от падения? Десятки лет там нет заборов, и никто не страдал от их отсутствия. Фонари — над освещением в Лагерном, возможно, и правда стоит поработать, его местами не хватает, но нужны не такие «имперские» лампы. Сплошные вопросы, ответов нет. Понятно, почему люди возмутились. И почему задают резонные вопросы.

Мне кажется, от людей давно идет запрос на улучшение качества жизни внутри города, а власти этого не осознают. И этот негатив постоянно нарастает. А шаги со стороны мэрии и областной администрации идут словно вопреки той критике, которая звучит со стороны томичей. Критика местами бывает эмоциональная, но зачастую она конструктивная. С одним проектом не получилось, следующий можно сделать более профессионально, с учетом предложений общественности. А у нас каждый раз происходит одно и то же. Ощущение, что идет война с благоразумием. Будто власти пытаются Томск уничтожить, а люди пытаются его отстоять. И набережная в Лагерном саду — тот случай, когда лучше ничего не трогать. Иначе получится как с набережной Ушайки, которую, по сути, уничтожили.

Если уж браться за эту территорию, проще просто поддержать то, что есть. Лестницы отремонтировать, поставить обновленные скамейки и урны, добавить освещение, подлатать асфальт, облагородить протоптанные людьми тропинки, сделать более прямые спуски. То есть, обойтись косметическими доработками. Мне кажется, этого будет достаточно. Потому что суть набережной — это контакт с природой, с водой, с деревьями и кустарниками.

Можно установить таблички с историческими фактами об этом месте, чтобы люди, гуляя, понимали, что здесь происходило ранее. Чуть дальше там есть археологический памятник, геологические отложения, там кости мамонтов находили. Надо просто сесть и подумать, что природа нам дала, и как эту территорию облагородить, чтобы ничего не уничтожить. А дальше уже придумывать концепцию. И не одну, с гранитом, а несколько. Если сравнивать с проектом «Стрелки», там хотя бы есть понимание, что это место для людей, оно должно быть комфортным для отдыха. Правильный подход, когда проектировщики думают о том, что всем этим пользуется человек и смотрят через эту призму, а не через призму поставщиков гранита и фонарей.

Как решить проблему отсутствия адекватной дискуссии между властями и горожанами, вопрос сложный. И решать его нужно комплексно. Есть проблема на местах с людьми, которые не понимают текущей ситуации в городской среде и развитии городских пространств. Им, как и любым специалистам, нужно постоянно повышать квалификацию. Есть ощущение, что некоторые управленцы этого не делают.

Опросы по благоустройству вроде проходят, но иногда их результаты тоже не радуют. В последнем рейтинговом голосовании о том, какое место благоустраивать в 2021 году, победил сквер памяти жертв политических репрессий. Вопрос: настолько ли он важен сейчас, чтобы его обновлять, в контексте всего города? Действительно ли за него проголосовало большинство горожан?

Радует, что сообщество все равно формируется, и в какой-то момент оно, наверное, во что-то выльется. Определенные группы людей, благодаря соцсетям, стремятся сделать город лучше. Еще пару лет назад ситуация была иной. А сейчас не замечать общественное мнение властям все сложнее.

Евгений Паршуто, замгубернатора по строительству и инфраструктуре:

— Как ни странно, но я этот эскиз увидел вместе со всеми горожанами в интернете. По программе «Комфортная среда» в рамках национального проекта на благоустроительные работы в Лагерном саду уже потрачено больше 160 миллионов рублей. Столько не вложено ни в одну другую площадку в Томске. Это не считая денег, которые пошли на противооползневые мероприятия и берегоукрепление. И если рассматривать финансовым источником предложенного варианта средства национального проекта, сразу могу сказать, что это из разряда невозможного. Таких денег нет и не будет. Если это инициатива города с ресурсами из областного центра, которых нет, это проект из области фантастики. Делать его все равно будет не на что. Это с точки зрения финансирования.

Что касается самого проекта. Набережная в Лагерном саду должна быть очень простой по стилистике, материалам и решениям. На этом участке реки всегда активно проходит ледоход, и бетонные уступы дамбы испытывают большую динамическую нагрузку от ледяных масс, которые доходят подчас до самой верхней отметки дамбы. Представьте, что будет с гранитной облицовкой после первого же паводка. Наверное, у городского проектно-сметного бюро было задание, они его отработали, но это не обсуждалось ни публично, ни среди специалистов. Я спрашивал потом на рабочей группе Градостроительного совета, было ли какое-то участие с их стороны — нет. Это проект, который в недрах ПСБ разработали, и рассматривать его серьезно как проектное предложение, конечно, нельзя. Просто рисунок, и явно неудачный.

Вообще, набережная — это не объект благоустройства, а объект капитального строительства. По сути, это дамба. И это место работает не столько как общественное пространство, сколько как защитное сооружение. Это элемент берегоукрепления, к нему и относиться надо соответствующим образом. А к нему отнеслись как к объекту садово-парковой архитектуры.

Идея соединения Лагерного сада и территории стадиона «Политехник», безусловно, хорошая. Лагерный сад сегодня недооценен, там может гораздо больше людей отдыхать. Но надо думать прежде всего о том, что там будет происходить, что туда привлечет людей, какие функции будут востребованы на этой территории.

Что касается взаимодействия между властью и обществом по вопросам благоустройства. Недавно проводил межведомственную комиссию по программе «Формирование комфортной городской среды», и один из главных вопросов был: а как привлечь людей для голосования в семи муниципальных образованиях? По плану в нем должны поучаствовать 130 тысяч человек. С одной стороны, у власти вопрос: как вовлечь людей в принятие решений о благоустройстве? С другой, резонный вопрос у людей: а почему нас не спросили?

Безусловно, есть группа активных горожан, но есть и большая инертная масса населения, которая не участвует ни в каких голосованиях. Человеку нужен стимул. А в голосовании за большие общественные пространства стимул не всегда достаточный. Когда речь идет про двор или небольшое пространство рядом с домом, внимания и эффекта явно больше. Вообще, культура обсуждения вопросов благоустройства у нас пока далека от идеала. Нужно максимально учитывать мнения активных участников процесса, давая им возможность участвовать в реальной работе, и вовлекать в этот процесс все больше людей.

Официальный комментарий Вячеслава Черноуса, заммэра по благоустройству (источник — ЦУР Томской области):

«Еще в прошлом году люди голосовали по проекту благоустройства Лагерного сада в 2021 году. Сейчас он уже утвержден, выбран подрядчик, и скоро начнутся строительные работы. В проекте нет благоустройства набережной, там только работы по тропе здоровья.

Эскизы, попавшие в интернет, — это один из обсуждаемых вариантов благоустройства в последующие годы. Облицовка гранитом – момент спорный, так как эта территория весной затапливается, и льдом гранит может разрушаться.

В установленные сроки мы определимся с окончательным списком вариантов и вынесем их на обсуждение и голосование томичей».

Текст: Олеся Бутолина

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