«Дни здоровья» в «Томскнефти»: скандинавская ходьба и хорошее настроение

26 марта 2021 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

В «Томскнефти» проходят традиционные «Дни здоровья».

Форматы и темы мероприятий каждый год разные, но их задачи неизменны — мотивировать сотрудников Общества к занятию спортом и поддержанию здорового образа жизни, особенно тех, кто работает в офисе и мало двигается.

В этом году работникам предложили задуматься о здоровом дыхании и попробовать свои силы в таком популярном виде спорта, как скандинавская ходьба.

Первые «Дни здоровья» состоялись в «Томскнефти» в 2019 году и были посвящены темам «Курить или не курить?» и «ВИЧ-инфекция». Мероприятия проходили при участии врача-нарколога. В 2020 году акцию перевели в дистанционный формат: для сотрудников подготовили ролик «Профилактика утомляемости глаз», а в «Уголках здоровья» в офисах появилась книга известного автора с советами о том, как преодолеть тягу к курению.

«Дни здоровья»-2021 пока тоже проводятся дистанционно.

— В этом году принято решение уделить внимание здоровому дыханию. Эта тема особенно актуальна в связи пандемией коронавирусной инфекции. Проблемы с органами дыхания знакомы многим, кто перенес это заболевание. Поработать над восстановлением своей дыхательной системы полезно всем, ведь большую часть этой очень холодной зимы мы просидели дома, — говорит специалист по корпоративной социальной политике сектора охраны здоровья Людмила Лемп. — Для этого все желающие могут попробовать себя в скандинавской ходьбе. «Томскнефть» закупила палки для занятий и обучающие материалы, для сотрудников организован бесплатный прокат.

Скандинавская ходьба отличный во всех отношениях вид физической активности, особенно для офисных работников, которым приходится много сидеть. К тому же заниматься ходьбой могут абсолютно все — вне зависимости от возраста и физического состояния, в том числе люди с лишним весом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, а также те, кто перенес коронавирусную инфекцию.

Пользоваться инвентарем могут не только работники «Томскнефти, но и члены их семей. К палкам прилагаются брошюры-инструкции, рассказывающие о технике ходьбы и ее пользе.

Специалист по компенсациям и льготам сектора социальных программ «Томскнефти» Оксана Баху рассказывает, что увлекается скандинавской ходьбой уже около месяца. Подключила к этому и всю семью:

— Толчком для начала занятий послужила корпоративная акция «Живите дольше!», когда в офисе стали раздавать скандинаские палки. Так как инвентарь разрешается брать и семье, решили ходить вместе. Гуляем, общаемся — это отличный способ провести время с пользой. Выходим по выходным в парк.

Семья Баху Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Оксана отмечает — семья у нее спортивная. Сын Демьян занимается в группе оздоровительного плавания, посещает персональные занятия по плаванию с тренером. Она с мужем ходит на лыжах, катаются на коньках. Супруг Тимофей к тому же освоил сноуборд. Еще всей семьей посещают бассейн.

— Конечно, мы изучили правила, как заниматься скандинавской ходьбой. Не знаю, получается ли ходить профессионально, но представляем, как будто на лыжах, и идем! — говорит Оксана.

«Дни здоровья» неизменно пользуются популярностью среди работников «Томскнефти», подчеркивает Людмила Лемп. В первую очередь, конечно, очные мероприятия — с разного рода активностями и призами для участников. С переходом на дистанционный формат стало немного сложнее, но интерес со стороны сотрудников сохраняется.

— Мы также ждем интересных предложений «Дней здоровья» от наших коллег. Идеи есть, но было бы замечательно, чтобы работники сами предлагали темы, которые их особенно интересует, возможно, и формат проведения. Очень хочется, чтобы данные мероприятия были интересны, познавательны и приносили реальный результат, — говорит Людмила Лемп.

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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