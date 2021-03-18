Промбезопасность на «Томскнефтехиме»: как устроена система

18 марта 2021 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

совместный проект компании Сибур и Томского обзора Всё о «Томскнефтехиме» Как работает крупнейшее нефтехимическое предприятие Сибири

«Томскнефтехим» — одно из крупнейших промышленных предприятий Томской области. Это территория 615 га, что сопоставимо с 877 футбольными полями. Здесь есть свои улицы, по которым ходит служебный транспорт, остановки и правила дорожного движения — ограничение скорости до 30 км/ч и всегда пристегнутый ремень.

На территории за бирюзовым забором работает около трех тысяч человек — сотрудники предприятий СИБУРа и сервисных служб. Такой масштаб требует, чтобы система безопасности работала как часы. Поэтому здесь есть все — от дорогих и сложных систем обнаружения и ликвидации возгораний до отметок на полу, обозначающих траекторию движения дверей во время их открывания, собственная пожарная часть, спасательная служба и скорая помощь.

В нашем материале рассказываем о том, как устроена система готовности к чрезвычайным ситуациям на томском предприятии СИБУРа и кто ее обеспечивает.

Пожарные

Сотрудники пожарной части №8 Фото: Серафима Кузина

С момента открытия первого производства «Томскнефтехима» его сопровождала военизированная пожарная часть №8. Сегодня она стала частной, однако все так же следит за безопасностью на томских предприятиях СИБУРа.

— У нас по федеральному закону от 1994 года пожарная охрана подразделяется на виды: федеральная противопожарная служба — это МЧС, региональная — охраняет населенные пункты в муниципалитетах. Мы — частная пожарная охрана, работаем по договору, и с 2014 года охраняем промобъекты: «Томскнефетехим», «Газпром Метанол», ТЭЦ-3, НИОСТ, «Биаксплен Т», — рассказал начальник ПЧ №8 ООО «ПРОМГАЗСЕРВИС» Андрей Гвоздик.

Андрей Гвоздик, начальник ПЧ №8 ООО «Промгазсервис» Фото: Серафима Кузина

Само пожарное депо, как и большая часть техники и оборудования — собственность СИБУРа, переданная для выполнения договорных отношений. Тем не менее, сотрудники «ПРОМГАЗСЕРВИСа» выезжают на ликвидацию пожаров в поселок Кузовлево.

— Поскольку мы ближайшая пожарная часть, то принимаем вызов от диспетчера МЧС и высылаем одну машину для ликвидации возгораний до приезда пожарных из города. Остальные пять автомобилей продолжают нести дежурство по охране промобъектов, — пояснил Андрей Иванович.

Машины в пожарной части №8 заправлены одновременно порошком, пенообразователем и водой. Пять таких универсальных автомобилей СИБУР закупил для пожарной части в 2020 году.

Каждая единица техники оснащена всем необходимым — рукавами, разветвлениями, бензорезами и бензопилами, а также средствами индивидуальной защиты — от дыхательных аппаратов до специальных костюмов, приспособленных для работы в агрессивных средах или при повышенных температурах. Фото: Серафима Кузина

Во всех машинах можно найти лопаты, носилки, гидроэлеваторы, паяльные лампы, ручные стволы, различные насадки, сетки, выносной лафетный ствол, специальные ножницы для спасательных работ, резервные баллоны — в общем все, что может пригодиться при ликвидации возгорания на опасном производственном объекте. Фото: Серафима Кузина

В части круглосуточно находится дежурный караул — на смену заступают 17 человек. Все они являются газодымозащитниками. Выходя на дежурство, они проверяют свое оборудование на специальном тестере. В случае тревоги, пожарные срываются с места и бегут в гараж, где одеваются, садятся в машину и, направляемые диспетчером, кратчайшим путем спешат на место происшествия. Все это они успевают сделать менее чем за минуту, еще 2-5 минут уходят на дорогу в нужную точку.

Каждый день плотно занят: четыре часа теоретических занятий, уход за техникой, проверка и испытание оснащения. Учения проходят в постоянном режиме. Фото: Серафима Кузина

В депо есть пост диагностики и обслуживания автомобилей. Для работников оборудованы спортзалы, комнаты отдыха, приема пищи, учебные аудитории Фото: Серафима Кузина

— У нас регулярно проводятся тренировки по разным сценариям. Не менее 60-70 раз в год смены выезжают на учения по планам ликвидации аварии на все производства. Помимо этого у нас есть внутренние учения, дважды в год принимаем зачеты по физподготовке с комиссией, проходит медосмотр, — рассказал начальник пожарной части. — Сейчас у нас в штате 100 человек. Половина из них здесь уже по 20 лет отработали, это пожарные с огромным опытом.

Газоспасатели

Фото: Серафима Кузина

Помимо пожарных на защите томских предприятий СИБУРа стоит газоспасательный отряд «ПРОМГАЗСЕРВИС».

— Что такое газоспасательная служба? Это специальное подразделение спасателей, предназначенное для выполнения работ на опасных производственных объектах, связанных с ликвидацией химических аварий, различных выборосов веществ, при которых необходимо применение изолирующих средств защиты. Розлив, разгерметизация технологического оборудования, пожар, загазованность — это все аварийный выезд. Одной кнопкой диспетчер вызывает пожарных, скорую и газоспасателей, — рассказал командир газоспасательного отряда Игорь Ольшанский.

Игорь Ольшанский, командир газоспасательного отряда Фото: Серафима Кузина

Любую течь, выброс химических веществ ликвидируют газоспасатели. А если в зоне поражения окажутся люди, то задача — их найти, защитить от опасных факторов, эвакуировать и оказать первую помощь.

Ежедневно на дежурство заступает шесть спасателей: командир отделения, четыре газоспасателя и водитель оперативного автобуса. Последний также аттестован как спасатель. Всего в подразделении 37 человек.

Сотрудники газоспасательной службы также постоянно проходят обучение Фото: Серафима Кузина

Заступая на дежурство, оперативники проверяют территорию, помещения, исправность всего аварийно — спасательного оснащения, оборудования, находящегося в автомобилях и личные средства защиты — дыхательные аппараты, изолирующие костюмы, шлем, фонарь и многое другое.

У командира отделения при себе есть командирская сумка. В ней — блокнот, карандаш, газоанализатор, жгут, бинт, складной нож и, внезапно, скотч. С помощью последнего газоспасатели могут восстановить целостность защитного костюма, или, скажем, помочь при напряженном пневмотораксе, заклеив поврежденную грудную клетку. Еще ведь Марк Уотни в «Марсианине» доказал — скотч способен на многое! Фото: Серафима Кузина

— Мы, как парамедики, в наши функции входит проведение сердечно-легочной реанимации: искусственная вентиляция лёгких, непрямой массаж сердца, вспомогательное дыхание, ингаляция, — поясняет Игорь Ольшанский.

В помещениях газоспасательной службы Фото: Серафима Кузина

Газоспасатели активно поддерживают себя в хорошей физической форме: помимо своего оснащения, им нужно быть готовыми к тому, чтобы, при необходимости, вынести на себе пострадавшего. Помимо ежесменных занятий и учебных тревог, спасатели раз в месяц проходят тренировку в газодымокамере — с элементами шума и сильно задымленной среды.

— За 5 минут надо на высоту 1,2 метра поднять блок весом в несколько десятков килограмм, не менее 100 раз. Таких подходов не менее трех, 5 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь. Это делается для того, чтобы выработалось правильное дыхание: глубоко и редко. Тогда спасатель спокойно вырабатывает 3-4 подхода на одном баллоне с воздухом, а следовательно, способен контролировать свое дыхание при работе в экстремальных ситуациях, сохраняя жизненно важный запас воздуха. — объяснил Ольшанский.

Кроме поднятия блока, в газодымокамере тренируются и в поиске пострадавших. Их роль, как правило, исполняет деревянный Яша. Фото: Серафима Кузина

Во время тренировок в газодымокамере, для нагнетания обстановки включают громкоговорящую систему. Таким образом спасатели отрабатывают навыки общения в друг с другом жестами, в условиях, приближенных к боевым.

На территории корпуса расположены несколько «снарядов» для тренировки спасения людей с высоты. Фото: Серафима Кузина

Помимо работы в газодымокамере, в теплое время года спасатели отрабатывают технику спасения людей с высоты, а также из колодца и специальной емкости.

Нештатное спасение

Аварийные шкафы на производстве мономеров Фото: Серафима Кузина

Кроме штатных газоспасателей на производстве действует многочисленное нештатное аварийно-спасательное формирование. Это обычные работники «Томскнефтехима», которые прошли специальную подготовку.

— Раз в три года добровольцы проходят обучение и аттестацию, такие же, как и у спасателей «ПРОМГАЗСЕРВИС», получают удостоверение и соответствующий статус, — рассказывает начальник отдела промышленной безопасности, производственного контроля и чрезвычайных ситуаций «Томскнефтехима» Константин Бобылев. — На каждом центральном пульте управления стоит шкаф с дыхательными аппаратами, как у ГСО. Когда проводится тренировка, «нештатники» включаются в процесс и либо устраняют аварийную ситуацию, либо помогают вытаскивать людей, либо оказывают первую помощь.

У аварийного шкафа на производстве мономеров Фото: Серафима Кузина

Нештатные помощники полезны и в другом — они хорошо знают производство и могут помочь сориентироваться профессиональным спасателям. Например, когда необходимо быстро найти нужный вентиль и перекрыть подачу каких-либо химических веществ.

Сегодня на производствах «Томскнефтехима» трудятся примерно 130 нештатных спасателей.

Ежедневная безопасность

Связь с диспетчером на производстве Фото: Серафима Кузина

— Наша главная задача заключается в том, чтобы, несмотря на отличную подготовку и постоянные тренировки, пожарные и спасатели оставались у себя на базах. Если к ним не приходит вызов, значит предприятие работает как надо. Поэтому, профилактика каких-либо происшествий — ключевое направление в нашей совместной работе, — подчеркивает Евгений Иванов, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии «Томскнефтехима».

Евгений Иванов, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии «Томскнефтехима» Фото: пресс-служба СИБУРа

Контроль выполнения опасных работ и открытие нарядов-допусков к подобным работам, проверки материальной готовности производства к нештатным ситуациям — это задача пожарных и газоспасателей. А вот подготовка персонала производств входит в обязанности специального отдела, отвечающего за промышленную безопасность и охрану труда. Он не только следит за прописанными в федеральных законах нормами, но и организует периодическое обучение сотрудников действиям при ликвидации возможных аварий.

На печах пиролиза установлена система паротушения. В случае пожара она может «выбрасывать» непроходимую стену пара, не давая огню распространиться. Фото: Серафима Кузина

Разного рода тренировки — от «камерных» теоретических до больших, комплексных, с привлечением регионального управления МЧС, поисково-спасательной службы, медиков и представителей городской администрации тоже его ответственность. Всего в год на предприятиях «Томскнефтехима» проходит около 50 плановых тренировок и четыре внеплановых. Проверяются все: начальники смен, диспетчеры, спецслужбы. Как они приехали, как их встретили, как расположились, за какое время, как получили задание и как его отработали.

— Есть принятая в СИБУРе градация: предпосылка к опасному происшествию, потенциально опасное происшествие, а дальше уже инцидент и авария. Два последних пункта описаны в ФЗ 116 по промышленной безопасности. Но мы для себя понимаем, что доводить до инцидента или аварии нельзя вообще ни в коем случае. Так как к ним приводят определенные предпосылки, СИБУР для себя принял еще две дополнительных «подкатегории». А для недопущения даже малейших происшествий ввели особое ключевое правило — запрет сокрытия информации. Если его нарушают — увольнение без разговоров. Еще одно важное правило: абсолютно любой сотрудник предприятия может остановить работы, если увидит, что их выполнение небезопасно. Лучше мы потратим полчаса времени на разбор ситуации, чем получим травму или опасный инцидент, — комментирует Константин Бобылев.

Константин Бобылев, начальник отдела промышленной безопасности, производственного контроля и чрезвычайных ситуаций Фото: Серафима Кузина

Всего в СИБУРе шесть ключевых правил безопасности. Кроме сокрытия информации, здесь запрещено: проведение работ повышенной опасности без наряда-допуска; отключение или нарушение целостности блокировок противоаварийной автоматической защиты и устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании без специального разрешения; работа на высоте без применения средств защиты от падения; появление на территории предприятия в состоянии опьянения и курение вне специальных мест. Все эти правила действуют не только для персонала предприятий, но и для подрядчиков и посетителей.

С помощью вот таких переносных газоанализаторов сотрудники всех производств перед выполнением работ повышенной опасности проверяют и контролируют воздух на содержание в нем кислорода, пожароопасных и вредных веществ. Фото: пресс-служба СИБУРа

Безопасность предприятия обеспечивают не только люди, но и системы автоматизации производства. Например, у реакторов на производстве полиэтилена поставили с десяток автоматических пожарных лафетов — кранов-распылителей, которые могут подавать гасящие средства в огромных количествах. Суть нововведения в том, что ими можно управлять с центрального пульта управления производством.

Пульт управления лафетами, ЦПУ производства полиэтилена Фото: Серафима Кузина

А во время остановочного ремонта здесь использовали дронов для обследования участков оборудования, в которых возможно наличие опасных веществ (ректификационные колонны на производстве мономеров). Они залетали, фиксировали дефекты, после чего можно было планировать ремонтные работы. В СИБУРе подчеркивают: на безопасность работает каждый.

На производстве мономеров Фото: Серафима Кузина

Текст: Егор Хворенков

Фото: Серафима Кузина

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