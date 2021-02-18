Повод для гордости.

Сибирская Сервисная Компания:

21 год на рынке российского нефтесервиса

18 февраля 2021 / Партнерский материал / Фото: пресс-служба Сибирской Сервисной Компании

Традиционно в начале февраля АО «ССК» — независимая отечественная компания, один из отраслевых лидеров в России по бурению и ремонтам нефтегазовых скважин — отмечает день основания предприятия.

На торжественном собрании в Томском филиале ССК подвели итоги, поздравили сотрудников с очередной годовщиной, а лучших по итогам прошедшего года отметили корпоративными наградами.

Андрей Кошелев, директор Томского филиала ССК:

«Прошедший 2020-й год по известным причинам был сложным, не радует и нынешняя зима — приходится работать в пятидесятиградусные морозы в разных регионах страны. В день Компании приятно отметить, что наш коллектив достойно справляется с трудностями, свои обязательства перед партнерами мы выполняем. В этом есть вклад и заслуга каждого сотрудника. Только благодаря профессионализму, вовлеченности и ответственности работников мы вместе можем решать самые амбициозные задачи, реализовывать сложнейшие проекты. Поэтому заказчики нам доверяют».

Среди награждённых — рабочие и инженеры, управленцы и представители первичного звена, люди разных возрастов и специальностей, но всех объединяет одно — профессионализм и любовь к своему предприятию.

Александр Владимирович пришёл в компанию в 2016 году ещё студентом последнего курса Томского политехнического университета. За несколько лет прошёл путь от помощника бурильщика до ведущего инженера службы буровых работ и испытания скважин. Параллельно он курирует спортивную жизнь филиала, сам активно занимается спортом.

Александр Владимирович, ведущий инженер службы буровых работ и испытания скважин Томского филиала АО «ССК»:

«Работать интересно, всё время чему-то учишься, ведь бурение — это целый мир, в нём постоянно внедряются новые технологии, инновации. Счастлив, что судьба свела меня с таким коллективом, дальнейшие перспективы развития связываю только с ССК. Компания даёт мне всё, я стараюсь отвечать взаимностью».

Василий Валерьевич, заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения Томского филиала АО «ССК»:

«Здесь нет рутины, каждый день происходит что-то новое. Работа интересная, а трудности даже добавляют азарта. У нашего филиала очень широкая география деятельности: от Оренбурга до Крайнего Севера, от Коми до Томской области. Нам приходится решать сложные логистические задачи, перебрасывать тысячи тонн грузов на огромные расстояния и в сжатые сроки. Это нелегко, но у нас большой опыт, коллектив работает слаженно, профессионально. Я горжусь, что работаю в ССК».

Вячеслав Леонидович, мастер участка комплектации базы производственного обеспечения Томского филиала АО «ССК»:

«Нас наградили — значит, компания ценит наш труд. Приятно чувствовать себя востребованным, знать, что ты делаешь нечто полезное и получать за это не только материальное, но и моральное вознаграждение. Хороший стимул для дальнейшей работы.

АО «Сибирская Сервисная Компания» — одна из наиболее значимых и успешных негосударственных российских компаний, предоставляющая широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса. ССК прочно занимает свою нишу на отечественном рынке, по оценкам разных лет, на ее долю приходится 6-8 процентов общего ежегодного объема бурения в Российской Федерации. Сегодня ССК — это более 4,6 тысяч рабочих мест.

Крупнейшие недропользователи России доверяют специалистам ССК сложные и ответственные объекты: ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НОВАТЭК», ПАО НК «Русснефть» и многие другие.

Виталий Чуйков Заместитель генерального директора «Газпромнефть-Востока» по бурению скважин «Поздравляю коллектив Томского филиала АО „ССК“ с днем основания компании. Наше многолетнее и плодотворное сотрудничество можно назвать эффективным. Нефтесервисная компания ССК выполняет на наших активах большой спектр работ со стабильно высокими результатами. В частности, в прошлом году были достигнуты рекордные показатели по срокам бурения и перемещению буровых установок. Желаю коллективу удачи в реализации проектов и успешного перспективного развития! Пусть новый год будет наполнен новыми рекордами».

Лидирующие позиции по основным производственным показателям позволяют АО «ССК» уверенно занимать первые строчки в рейтингах у заказчиков. Это подтверждают итоги ТЭК-рейтинга и опроса нефтегазовых компаний, которые выбирают лучших сервисных подрядчиков. По итогам 2020 года ССК заняла первые места в двух номинациях рейтинга лучших нефтесервисных компаний. Признана лучшей российской компанией в номинации «Эксплуатационное и разведочное бурение» и в номинации «Лучшие экологические решения».

География деятельности АО «ССК»: ХМАО, ЯНАО, Томская область, Красноярский край, Поволжский регион, Республика Коми, Иркутская область, Якутия.

Томский филиал компании осуществляет работы как «под ключ», которые включают в себя полный цикл строительства скважин, так и по раздельному сервису. С каждым годом требования заказчиков повышаются, скважины становятся все сложнее. Коллектив берется за трудные проекты и успешно справляется с ними, используя передовые технологии.

Александр Сергеевич, начальник производственно-технического отдела Томского филиала АО «ССК»:

«Прошлый год был сложен, прежде всего, тем, что дополнительные трудности обрушились неожиданно: из-за обсерваций, повсеместного ужесточения пропускного режима усложнились контакты с партнёрами, перебазировки с объекта на объект, сам производственный процесс. Но сегодня мы уже приобрели опыт, наработали эффективные алгоритмы поведения, всё, что необходимо, планируем максимально заранее. Задачи и объекты сложные, но в 2021 год мы смотрим оптимистично».

Сибирская Сервисная Компания

АО «Сибирская Сервисная Компания»

www.sibserv.com

Томский филиал АО «ССК»

634050 г. Томск

пер. Совпартшкольный, 2

Телефон: 8 (38-22) 90-95-96

E-mail: tf@tf.sibserv.com

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