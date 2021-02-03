Театр прорыва, BLM и кладбище домашних животных. 10 студенческих медиапроектов о Томске и мире

3 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Чем отличается Северный парк от Южных ворот? Что происходит с бездомными животными в Томске? Почему Кай Хаверц не станет «новым Месси»?

Такие разные темы выбрали для своих проектов по аналитической журналистике студенты второго курса Высшей школы журналистики ТГУ. Под руководством преподавателя Натальи Суховейко они изучили информацию, сделали фото, написали тексты и собрали все это в единый продукт. Получилось интересно!

Сравнительный анализ самых популярных новых микрорайонов: чем они отличаются друг от друга, как от их инфраструктуры, транспортной доступности и удаленности от центра города меняется стоимость квартир.

Как отлавливают бродячих животных в нашем городе? Что происходит с ними в приюте? И как изменилась жизнь томичей, которые вместо породистого животного взяли питомца с улицы — в студенческом медиапроекте.

Авторы проекта три месяца провели вместе с томским Театром юного зрителя. Они не только опросили экспертов из области культуры, но и заглянули в гримерку театра, за кулисы, познакомились с актерами и режиссерами.

Может ли студент прожить только на стипендию? Сколько вообще денег нужно студенту в месяц? А если он живет с родителями? А если учится на платном? В материале есть ответы на все эти вопросы, а также продуктовая корзина человека, живущего на стипендию.

Чем разные магазины секонд-хенд отличаются друг от друга? Почему их владельцы решили заняться таким бизнесом? Что такое онлайн-секонды? Студентки успешно развенчали устоявшиеся в этой сфере мифы, а также сделали несколько «луков» в ряде секонд-хендов.

Студентам разрешалось брать совершенно любые темы, в том числе спорт. Эта работа об успешном молодом футболисте, у которого впереди огромное будущее. Разбираемся, почему в руках немца все шансы не стать «новым Месси».

Историческая справка зарождения движения, а также анализ того, как оно повлияло на некоторые сферы жизни Америки: баскетбол, экономика, кино.

Удивительный материал о том, о чем обычно не задумываются. Оказывается, закапывать умерших домашних питомцев на даче не стоит, у всего есть свои правила, и они вполне логично обоснованы. Зачем нужны крематории домашних животных и куда идет бизнес — в студенческом проекте?

Современные тенденции приносят новые профессии. Материал рассказывает о том, сколько на самом деле зарабатывают те, кто продвигает бизнес и бренды в соцсетях, а также чем именно занимаются SMM-агентства.

После школы можно не сразу поступать в университет, а взять год или два передышки. В Европе и США такое сплошь и рядом, а у нас — огромная редкость, вызывающая укоризненный взгляд родственников. Можно ли взять gap year в России — авторы проекта четко ответили на этот вопрос.

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